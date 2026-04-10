Температура воды в Каспийском море
10.04.2026, 14:06

Токаев объявил дату выборов в Курултай: когда начнется политическая «перестройка»

Выборы в однопалатный Курултай пройдут в августе текущего года. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время церемонии награждения ученых в Астане, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что после вступления в силу новой Конституции будет подписан указ о проведении выборов в Курултай.

По его словам, голосование состоится в августе, и власти заранее объявляют сроки, чтобы политические партии и общественные объединения могли подготовиться к кампании.

Зачем объявили дату заранее

Глава государства отметил, что раннее объявление связано с необходимостью обеспечить прозрачную и организованную подготовку к выборам.

По его словам, у политических сил будет около пяти месяцев для работы с избирателями и формирования своих предвыборных программ.

Курултай и политические реформы

Президент подчеркнул, что выборы в Курултай станут началом более масштабных преобразований политической системы страны.

Речь идет о переходе к однопалатному парламенту, который, согласно новой модели, будет носить название Курултай.

Курултай, как ожидается, будет обладать расширенными полномочиями: принимать конституционные и обычные законы, объявлять выборы, а также рассматривать ключевые вопросы государственной политики, включая вопросы войны и мира.

Численность и структура

Согласно озвученным ранее данным, в состав Курултая войдут 145 депутатов. Формирование нового органа власти рассматривается как часть комплексных политических и институциональных реформ.

Ранее сообщалось

Касым-Жомарт Токаев ранее отмечал, что новый однопалатный парламент, предусмотренный обновленной Конституцией, будет называться Курултай и станет центральным элементом обновленной политической системы страны.

Информация о предстоящих изменениях была представлена в рамках курса на модернизацию государственных институтов.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь