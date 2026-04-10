Токаев объявил дату выборов в Курултай: когда начнется политическая «перестройка»

Выборы в однопалатный Курултай пройдут в августе текущего года. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время церемонии награждения ученых в Астане, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что после вступления в силу новой Конституции будет подписан указ о проведении выборов в Курултай.

По его словам, голосование состоится в августе, и власти заранее объявляют сроки, чтобы политические партии и общественные объединения могли подготовиться к кампании.

Зачем объявили дату заранее

Глава государства отметил, что раннее объявление связано с необходимостью обеспечить прозрачную и организованную подготовку к выборам.

По его словам, у политических сил будет около пяти месяцев для работы с избирателями и формирования своих предвыборных программ.

Курултай и политические реформы

Президент подчеркнул, что выборы в Курултай станут началом более масштабных преобразований политической системы страны.

Речь идет о переходе к однопалатному парламенту, который, согласно новой модели, будет носить название Курултай.

Курултай, как ожидается, будет обладать расширенными полномочиями: принимать конституционные и обычные законы, объявлять выборы, а также рассматривать ключевые вопросы государственной политики, включая вопросы войны и мира.

Численность и структура

Согласно озвученным ранее данным, в состав Курултая войдут 145 депутатов. Формирование нового органа власти рассматривается как часть комплексных политических и институциональных реформ.

Ранее сообщалось

