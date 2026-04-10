Банки Казахстана будут «смотреть в лицо» клиентам по новым правилам: что это значит для клиентов

С 20 апреля 2026 года в Казахстане вступают в силу новые требования к биометрической аутентификации клиентов банков и микрофинансовых организаций, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.
Теперь подтверждать личность при финансовых операциях станет еще строже и технологичнее — через проверку лица с использованием специальных алгоритмов и защитных механизмов.
Соответствующие правила утверждены постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 3 апреля 2026 года № 54. Документ опубликован в рамках регулирования банковской и микрофинансовой деятельности.
Новые правила устанавливают единый порядок проведения биометрической аутентификации клиентов для:
При этом действие документа не распространяется на случаи, когда биометрия проводится через собственные аппаратные устройства финансовых организаций — для них могут действовать отдельные внутренние процедуры.
Основой новой системы станет распознавание лица клиента. Процедура включает четыре обязательных этапа:
Таким образом, система будет сопоставлять «живое» лицо клиента с ранее сохраненным цифровым образцом.
Сбор биометрических данных будет осуществляться через специальное программное обеспечение, установленное на мобильных устройствах или компьютерах пользователей.
К таким программным решениям предъявляются повышенные требования безопасности. В частности, они должны:
Одним из ключевых элементов новых правил станет технология проверки реального присутствия клиента.
Система будет отправлять пользователю не менее трех случайных команд, например:
Видеопоток анализируется в реальном времени и сверяется с этими командами. Это необходимо для того, чтобы исключить использование фотографий, видео или других способов подмены личности.
Если проверка не пройдена, процедура повторяется. После трех неудачных попыток аутентификация автоматически считается неуспешной.
По результатам биометрической проверки формируются электронные документы. Они подписываются электронной цифровой подписью (ЭЦП) провайдера услуги и передаются банку или микрофинансовой организации.
В таких документах обязательно указываются:
Финансовые организации, использующие биометрическую аутентификацию, обязаны хранить все результаты проверок и итоговые решения.
Сроки хранения должны соответствовать требованиям законодательства к документам по конкретной финансовой услуге, в рамках которой проводилась идентификация клиента.
Фактически новая система усиливает контроль за безопасностью финансовых операций. Для клиентов это означает:
При этом сама процедура станет более технологичной и стандартизированной на уровне всех финансовых организаций страны.
