Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
10.04.2026, 15:43

«Казахмыс» поддержал 250 семей в Жамбылской области: что известно о помощи

Новости Казахстана

В Жамбылской области 250 семей получили продуктовую помощь в рамках социальной инициативы компании «Казахмыс». Акция прошла в нескольких сельских населённых пунктах Шуского района, сообщает Lada.kz. 

Фото: Казахмыс
Адресная помощь в пяти селах региона

В Шуском районе Жамбылской области прошла благотворительная акция, охватившая сразу пять сельских населённых пунктов. Речь идёт о селах Коккайнар, Шокпар, Бірлік, Бірлікустем и Конаев, где помощь получили социально уязвимые категории населения.

Во время акции жителям были переданы продуктовые корзины. В каждом из населённых пунктов поддержку получили по 50 семей, что в сумме составило 250 домохозяйств. Организаторы отмечают, что основная цель инициативы — оперативная и адресная поддержка граждан в период социальных и праздничных мероприятий.

Социальная поддержка и корпоративная ответственность

В компании подчёркивают, что подобные инициативы являются частью долгосрочной программы социальной ответственности. Проекты направлены не только на оказание разовой помощи, но и на укрепление принципов взаимопомощи и устойчивого развития регионов присутствия.

Отдельное внимание уделяется именно сельским территориям, где доступ к ресурсам и инфраструктуре зачастую ограничен. Поэтому подобные акции становятся важным элементом поддержки местного населения.

Спортинфраструктура для детей и молодежи

Помимо гуманитарной помощи, Kazakhmys совместно с Қазақстан халқына и акиматом Жамбылской области реализует проекты по развитию социальной инфраструктуры.

В городе Шу и селе Бірлік уже введены в эксплуатацию современные быстровозводимые модульные спортивные залы. Объекты рассчитаны на круглогодичную работу и позволяют ежедневно заниматься спортом до 100 человек.

Залы предназначены для командных видов спорта, включая футбол, волейбол и баскетбол. Особый акцент сделан на доступность для детей и подростков, включая детей с особыми образовательными потребностями.

Инвестиции и долгосрочные проекты

Общий объем инвестиций в строительство спортивных объектов составил 346 млн тенге. Эти проекты стали частью более широкой программы развития регионов.

С 2023 года общий объем финансирования социальных инициатив в Жамбылской области достиг 1,7 млрд тенге. Средства направляются на строительство детских и спортивных площадок, благоустройство населённых пунктов и поддержку социально уязвимых категорий граждан.

В компании отмечают, что работа в этом направлении будет продолжена, а география социальных проектов — расширяться.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь