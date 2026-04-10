«Казахмыс» поддержал 250 семей в Жамбылской области: что известно о помощи

В Жамбылской области 250 семей получили продуктовую помощь в рамках социальной инициативы компании «Казахмыс». Акция прошла в нескольких сельских населённых пунктах Шуского района, сообщает Lada.kz.

Адресная помощь в пяти селах региона

В Шуском районе Жамбылской области прошла благотворительная акция, охватившая сразу пять сельских населённых пунктов. Речь идёт о селах Коккайнар, Шокпар, Бірлік, Бірлікустем и Конаев, где помощь получили социально уязвимые категории населения.

Во время акции жителям были переданы продуктовые корзины. В каждом из населённых пунктов поддержку получили по 50 семей, что в сумме составило 250 домохозяйств. Организаторы отмечают, что основная цель инициативы — оперативная и адресная поддержка граждан в период социальных и праздничных мероприятий.

Социальная поддержка и корпоративная ответственность

В компании подчёркивают, что подобные инициативы являются частью долгосрочной программы социальной ответственности. Проекты направлены не только на оказание разовой помощи, но и на укрепление принципов взаимопомощи и устойчивого развития регионов присутствия.

Отдельное внимание уделяется именно сельским территориям, где доступ к ресурсам и инфраструктуре зачастую ограничен. Поэтому подобные акции становятся важным элементом поддержки местного населения.

Спортинфраструктура для детей и молодежи

Помимо гуманитарной помощи, Kazakhmys совместно с Қазақстан халқына и акиматом Жамбылской области реализует проекты по развитию социальной инфраструктуры.

В городе Шу и селе Бірлік уже введены в эксплуатацию современные быстровозводимые модульные спортивные залы. Объекты рассчитаны на круглогодичную работу и позволяют ежедневно заниматься спортом до 100 человек.

Залы предназначены для командных видов спорта, включая футбол, волейбол и баскетбол. Особый акцент сделан на доступность для детей и подростков, включая детей с особыми образовательными потребностями.

Инвестиции и долгосрочные проекты

Общий объем инвестиций в строительство спортивных объектов составил 346 млн тенге. Эти проекты стали частью более широкой программы развития регионов.

С 2023 года общий объем финансирования социальных инициатив в Жамбылской области достиг 1,7 млрд тенге. Средства направляются на строительство детских и спортивных площадок, благоустройство населённых пунктов и поддержку социально уязвимых категорий граждан.

В компании отмечают, что работа в этом направлении будет продолжена, а география социальных проектов — расширяться.