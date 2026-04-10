Почему мы платим за скорость, которой нет: позорное падение Казахстана в глобальном рейтинге интернета

Казахстан продолжает терять позиции в мировом рейтинге скорости фиксированного интернета и по итогам февраля 2026 года опустился на 86-е место, оказавшись между Косово и Брунеем, сообщает Lada.kz со ссылкой на forbes.kz.

Мировые показатели ускоряются

Согласно данным Speedtest Global Index, в феврале 2026 года медианная скорость фиксированного широкополосного интернета в мире достигла 118,8 Мбит/с. За год показатель вырос более чем на 20 Мбит/с, что отражает устойчивое глобальное развитие телекоммуникационной инфраструктуры.

Лидерами рейтинга остаются Сингапур, ОАЭ и Гонконг, где средние скорости приближаются к отметке 400 Мбит/с. В пятерку также вошли Франция (350,4 Мбит/с) и Исландия (347,2 Мбит/с). Даже страны за пределами топ-5 демонстрируют результаты на уровне около 300 Мбит/с, что более чем вдвое превышает среднемировой показатель.

Позиции Казахстана ухудшились

На фоне глобального роста Казахстан, напротив, теряет позиции в рейтинге. За год страна опустилась с 84-го на 86-е место, зафиксировав медианную скорость 88,1 Мбит/с.

Таким образом, республика оказалась между Косово и Брунеем, а также уступила ряду государств, включая Гайану, Венесуэлу, Никарагуа и Гондурас.

Среди стран СНГ Казахстан также находится в роли догоняющего — впереди оказались Узбекистан, Украина, Россия, Азербайджан и Беларусь.

СНГ: Казахстан отстает от соседей

Региональная статистика показывает, что Казахстан уступает большинству стран постсоветского пространства по скорости фиксированного интернета. При этом ряд государств региона демонстрирует более высокую динамику развития цифровой инфраструктуры и более стабильный рост скоростей доступа.

Причины отставания: мнение экспертов

Аналитики Ranking.kz отмечают, что объяснение низких показателей только масштабами территории некорректно.

В качестве примера приводится Россия, чья площадь в 6,3 раза больше Казахстана, но при этом средняя скорость фиксированного интернета там выше — 91,3 Мбит/с.

По мнению экспертов, одной из ключевых причин отставания может быть недостаточный уровень конкуренции на рынке телекоммуникационных услуг. Это, в свою очередь, снижает стимулы для активной модернизации сетей и внедрения новых технологий.