10.04.2026, 16:51

Почему мы платим за скорость, которой нет: позорное падение Казахстана в глобальном рейтинге интернета

Казахстан продолжает терять позиции в мировом рейтинге скорости фиксированного интернета и по итогам февраля 2026 года опустился на 86-е место, оказавшись между Косово и Брунеем, сообщает Lada.kz со ссылкой на forbes.kz.

Фото: freepik

Мировые показатели ускоряются

Согласно данным Speedtest Global Index, в феврале 2026 года медианная скорость фиксированного широкополосного интернета в мире достигла 118,8 Мбит/с. За год показатель вырос более чем на 20 Мбит/с, что отражает устойчивое глобальное развитие телекоммуникационной инфраструктуры.

Лидерами рейтинга остаются Сингапур, ОАЭ и Гонконг, где средние скорости приближаются к отметке 400 Мбит/с. В пятерку также вошли Франция (350,4 Мбит/с) и Исландия (347,2 Мбит/с). Даже страны за пределами топ-5 демонстрируют результаты на уровне около 300 Мбит/с, что более чем вдвое превышает среднемировой показатель.

Позиции Казахстана ухудшились

На фоне глобального роста Казахстан, напротив, теряет позиции в рейтинге. За год страна опустилась с 84-го на 86-е место, зафиксировав медианную скорость 88,1 Мбит/с.

Таким образом, республика оказалась между Косово и Брунеем, а также уступила ряду государств, включая Гайану, Венесуэлу, Никарагуа и Гондурас.

Среди стран СНГ Казахстан также находится в роли догоняющего — впереди оказались Узбекистан, Украина, Россия, Азербайджан и Беларусь.

СНГ: Казахстан отстает от соседей

Региональная статистика показывает, что Казахстан уступает большинству стран постсоветского пространства по скорости фиксированного интернета. При этом ряд государств региона демонстрирует более высокую динамику развития цифровой инфраструктуры и более стабильный рост скоростей доступа.

Причины отставания: мнение экспертов

Аналитики Ranking.kz отмечают, что объяснение низких показателей только масштабами территории некорректно.

В качестве примера приводится Россия, чья площадь в 6,3 раза больше Казахстана, но при этом средняя скорость фиксированного интернета там выше — 91,3 Мбит/с.

По мнению экспертов, одной из ключевых причин отставания может быть недостаточный уровень конкуренции на рынке телекоммуникационных услуг. Это, в свою очередь, снижает стимулы для активной модернизации сетей и внедрения новых технологий.

Комментарии

3 комментарий(ев)
glu-info
«недостаточный уровень конкуренции на рынке телекоммуникационных услуг» - о какой конкуренции может идти речь если у нас только один поставщик услуг интернет и это всем известный Казахтелеком. Все остальные провайдеры покупают у него и раздают абонетам. А Казахтелеком одна из самых коррупированных структур.
10.04.2026, 19:12
Pluto 9701
Нужно заенть слово конкуренция на слово коррупция
10.04.2026, 14:06
alixah
Позор.
10.04.2026, 13:10
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь