Назначен вице-министр труда и социальной защиты Казахстана

Постановлением правительства Республики Казахстан Ербол Туякбаев назначен на должность первого вице-министра труда и социальной защиты населения. Об этом сообщили в пресс-службе правительства, сообщает Lada.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Образование и ранняя карьера

Ербол Туякбаев родился в 1992 году в Туркестанской области. Высшее образование получил в Евразийском национальном университете имени Л.Н. Гумилева.

Свою профессиональную деятельность он начал в 2013 году в Комитете науки Министерства образования и науки. За пять лет работы прошёл путь от эксперта до руководителя управления.

Работа в квазигосударственном секторе

В 2019–2020 годах Туякбаев продолжил карьеру в квазигосударственных структурах. Он занимал должности в акционерных обществах «Информационно-аналитический центр» и «СПК „Астана“».

Опыт в акимате Астаны

С 2020 по 2023 годы работал в аппарате акима Астаны, где занимал ряд ключевых позиций:

главный инспектор отдела организационно-контрольной работы;

руководитель профильных отделов;

заместитель руководителя аппарата акима.

На этих должностях он курировал организационные процессы и взаимодействие с территориальными подразделениями.

Работа в правительстве

С февраля 2023 года и до нового назначения Туякбаев занимал пост заведующего отделом социального развития аппарата правительства. В его компетенцию входили вопросы социальной политики и координации профильных направлений.

Новая должность

Назначение на пост первого вице-министра труда и социальной защиты населения стало очередным этапом его государственной карьеры. На новой должности он будет курировать ключевые направления социальной политики, рынка труда и социальной поддержки населения.