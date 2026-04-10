10.04.2026, 17:27

Назначен вице-министр труда и социальной защиты Казахстана

Новости Казахстана 0 352

Постановлением правительства Республики Казахстан Ербол Туякбаев назначен на должность первого вице-министра труда и социальной защиты населения. Об этом сообщили в пресс-службе правительства, сообщает Lada.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Фото: пресс-служба правительства РК
Фото: пресс-служба правительства РК

Образование и ранняя карьера

Ербол Туякбаев родился в 1992 году в Туркестанской области. Высшее образование получил в Евразийском национальном университете имени Л.Н. Гумилева.

Свою профессиональную деятельность он начал в 2013 году в Комитете науки Министерства образования и науки. За пять лет работы прошёл путь от эксперта до руководителя управления.

Работа в квазигосударственном секторе

В 2019–2020 годах Туякбаев продолжил карьеру в квазигосударственных структурах. Он занимал должности в акционерных обществах «Информационно-аналитический центр» и «СПК „Астана“».

Опыт в акимате Астаны

С 2020 по 2023 годы работал в аппарате акима Астаны, где занимал ряд ключевых позиций:

  • главный инспектор отдела организационно-контрольной работы;
  • руководитель профильных отделов;
  • заместитель руководителя аппарата акима.

На этих должностях он курировал организационные процессы и взаимодействие с территориальными подразделениями.

Работа в правительстве

С февраля 2023 года и до нового назначения Туякбаев занимал пост заведующего отделом социального развития аппарата правительства. В его компетенцию входили вопросы социальной политики и координации профильных направлений.

Новая должность

Назначение на пост первого вице-министра труда и социальной защиты населения стало очередным этапом его государственной карьеры. На новой должности он будет курировать ключевые направления социальной политики, рынка труда и социальной поддержки населения.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь