Казахстан пересчитывает общую «кассу»: Астана требует свою долю от пошлин ЕАЭС

Казахстан продолжает продвигать инициативу по изменению системы распределения ввозных таможенных пошлин в рамках Евразийского экономического союза. Вопрос уже перешел в стадию детальной проработки методики и расчетов, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Пересмотр правил внутри ЕАЭС: на каком этапе процесс

Казахстан сохраняет активную позицию по реформированию механизма распределения таможенных пошлин в Евразийском экономическом союзе. Речь идет о пересмотре действующих подходов к тому, как формируются и распределяются доходы от ввозных пошлин между бюджетами стран-участниц.

Как сообщили в Министерстве финансов, инициатива уже была рассмотрена на уровне Высшего Евразийского экономического совета. По итогам обсуждений было принято решение приступить к разработке более детальной методики расчета нормативов распределения средств, а также к формированию плана возможного пересмотра действующей системы.

Рабочая группа ЕЭК и новые расчеты

Для практической реализации этих решений Коллегия Евразийской экономической комиссии сформировала специальную рабочую группу высокого уровня. В ее состав вошли представители ключевых ведомств Казахстана, включая министерства национальной экономики, финансов, а также торговли и интеграции.

На текущем этапе участники группы сосредоточены на обсуждении различных моделей распределения таможенных поступлений. Рассматриваются альтернативные подходы к расчету нормативов, проводится сопоставление возможных вариантов и выполняются предварительные расчеты на основе предложенных методик.

Фактически речь идет о технически сложном процессе, где каждая формула распределения может повлиять на будущие доходы национальных бюджетов стран ЕАЭС.

Почему вопрос пока остается открытым

Несмотря на активную работу, в Министерстве финансов подчеркивают, что говорить о конкретных долях распределения преждевременно. Итоговые параметры будут зависеть от того, какая методика будет окончательно согласована и утверждена всеми сторонами.

Именно выбор базовой модели станет ключевым фактором, который определит, как именно будут делиться таможенные поступления внутри союза в будущем.

Когда ждать решений

По данным ведомства, процесс согласования находится на промежуточной стадии. Очередное заседание рабочей группы запланировано на апрель–май 2026 года. Именно там стороны продолжат обсуждение вариантов и могут приблизиться к финальному варианту методики.

До этого времени странам ЕАЭС предстоит согласовать целый ряд технических параметров, которые напрямую влияют на финансовые интересы участников союза.

Общий контекст

Инициатива Казахстана вписывается в более широкий процесс настройки экономических механизмов внутри ЕАЭС. Перераспределение таможенных доходов является одним из чувствительных вопросов, поскольку напрямую затрагивает бюджетные поступления стран-участниц и баланс экономических интересов внутри союза.

Фактически речь идет не просто о технической корректировке формулы, а о попытке обновить финансовую архитектуру одного из ключевых интеграционных объединений региона.