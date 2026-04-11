18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
479.82
559.9
6.15
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
10.04.2026, 20:44

Названы самые «старые» и «молодые» города Казахстана

Новости Казахстана

Казахстан продолжает сталкиваться с постепенным ростом индекса старения населения. По данным на апрель 2026 года, разрыв между регионами-лидерами и южными областями стал еще более ощутимым, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube

Динамика старения: город против села

Согласно свежему отчету Бюро национальной статистики (БНС), общереспубликанский индекс старения в 2025 году достиг отметки 32,9. Для сравнения: годом ранее этот показатель составлял 31,1.

Это означает, что сегодня на каждые 100 детей в возрасте до 15 лет в стране приходится почти 33 человека старше 65 лет. Исследование выявило характерную особенность:

  • В городах процесс старения идет быстрее — индекс составляет 34,9.

  • В сельской местности население остается более молодым — показатель равен 29,6.

Антилидеры рейтинга: где молодежи меньше всего

Наиболее сложная демографическая ситуация наблюдается в северных и восточных областях страны. Здесь количество пожилых людей почти сравнялось с числом детей:

  1. Северо-Казахстанская область — 84,1 (абсолютный максимум);

  2. Восточно-Казахстанская область — 80,7;

  3. Костанайская область — 71,3.

Высокие темпы старения также зафиксированы в Павлодарской (60,2) и Карагандинской (56,6) областях.

Где живет «молодой» Казахстан?

Традиционно самыми «молодыми» регионами остаются юг и запад республики. Минимальные значения индекса зафиксированы в следующих регионах:

  • Мангистауская область — 16,2;

  • Шымкент — 17,0;

  • Туркестанская область — 17,2.

В мегаполисах ситуация разнится: если в Алматы индекс составляет 38,3, то Астана демонстрирует более молодежный состав населения с показателем 22,9.

Справка: Индекс старения — это важный демографический индикатор, который показывает соотношение числа пожилых людей (65+) к численности детей (до 15 лет). Высокий индекс свидетельствует о нагрузке на систему здравоохранения и пенсионный фонд, в то время как низкий — о высоком потенциале роста трудовых ресурсов в будущем.

Напомним, что ранее ведомство опубликовало данные о точной численности населения Казахстана, отметив регионы с самым активным приростом жителей.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь