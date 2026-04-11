Названы самые «старые» и «молодые» города Казахстана

Казахстан продолжает сталкиваться с постепенным ростом индекса старения населения. По данным на апрель 2026 года, разрыв между регионами-лидерами и южными областями стал еще более ощутимым, сообщает Lada.kz.

Динамика старения: город против села

Согласно свежему отчету Бюро национальной статистики (БНС), общереспубликанский индекс старения в 2025 году достиг отметки 32,9. Для сравнения: годом ранее этот показатель составлял 31,1.

Это означает, что сегодня на каждые 100 детей в возрасте до 15 лет в стране приходится почти 33 человека старше 65 лет. Исследование выявило характерную особенность:

В городах процесс старения идет быстрее — индекс составляет 34,9 .

В сельской местности население остается более молодым — показатель равен 29,6.

Антилидеры рейтинга: где молодежи меньше всего

Наиболее сложная демографическая ситуация наблюдается в северных и восточных областях страны. Здесь количество пожилых людей почти сравнялось с числом детей:

Северо-Казахстанская область — 84,1 (абсолютный максимум); Восточно-Казахстанская область — 80,7; Костанайская область — 71,3.

Высокие темпы старения также зафиксированы в Павлодарской (60,2) и Карагандинской (56,6) областях.

Где живет «молодой» Казахстан?

Традиционно самыми «молодыми» регионами остаются юг и запад республики. Минимальные значения индекса зафиксированы в следующих регионах:

Мангистауская область — 16,2;

Шымкент — 17,0;

Туркестанская область — 17,2.

В мегаполисах ситуация разнится: если в Алматы индекс составляет 38,3, то Астана демонстрирует более молодежный состав населения с показателем 22,9.

Справка: Индекс старения — это важный демографический индикатор, который показывает соотношение числа пожилых людей (65+) к численности детей (до 15 лет). Высокий индекс свидетельствует о нагрузке на систему здравоохранения и пенсионный фонд, в то время как низкий — о высоком потенциале роста трудовых ресурсов в будущем.

