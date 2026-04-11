Что убивает казахстанцев и как это меняется

В Казахстане основными причинами смертности остаются неинфекционные заболевания, прежде всего болезни сердца и сосудов. Ежедневно в стране фиксируется около 150 инфарктов, а ежегодно проводится до миллиона операций. Врачи отмечают, что несмотря на развитие медицины, ключевую роль по-прежнему играют факторы риска и образ жизни, передаёт Lada.kz со ссылкой на tengrinews.kz.

Основные причины смертности

В Казахстане основную долю смертности формируют неинфекционные заболевания — на них приходится порядка 80% всех случаев. В первую очередь речь идет о болезнях системы кровообращения, онкологических заболеваниях, хронических болезнях дыхательных органов и сахарном диабете.

Сердечно-сосудистые заболевания — на первом месте

Наиболее серьезной угрозой остаются сердечно-сосудистые заболевания. По оценкам специалистов, ежедневно в стране происходит около 150 инфарктов. При этом ежегодно казахстанские медики выполняют порядка одного миллиона операций, значительная часть которых связана с лечением именно этих патологий.

Факторы риска и образ жизни

Медики подчеркивают, что высокий уровень смертности напрямую связан с распространенностью факторов риска среди населения. Среди них — избыточный вес, неправильное питание, низкая физическая активность, курение и стресс.

Согласно исследованиям, более половины взрослого населения имеет лишний вес, а значительная часть страдает ожирением.

Развитие медицинской помощи

Вместе с тем система здравоохранения постепенно усиливает свои позиции в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В стране создана развитая сеть специализированных центров: функционируют 85 инсультных центров и 82 отделения коронарографии. Также увеличивается количество высокотехнологичных операций на сердце.

«Это позволило снизить смертность от инфаркта на 3,2%, а стационарную летальность от инсульта — на 25%», — отмечают в Министерстве здравоохранения.

Роль профилактики

Особое внимание уделяется профилактике. В рамках системы обязательного социального медицинского страхования внедрены скрининговые программы. В частности, мужчинам старше 50 лет регулярно проводят ультразвуковое исследование сосудов — раз в два года.

Текущие результаты и вызовы

Несмотря на достигнутые результаты, специалисты подчеркивают, что без изменения образа жизни населения существенно снизить смертность невозможно. Врачи призывают уделять внимание профилактике, своевременно проходить обследования и контролировать хронические заболевания.

По итогам 2025 года Казахстан вошел в число стран Европейского региона ВОЗ, где удалось добиться снижения смертности от неинфекционных заболеваний на 25%.

Тем не менее нагрузка на систему здравоохранения остается высокой, а борьба с основными причинами смертности требует комплексного подхода — от профилактики до высокотехнологичной медицинской помощи.