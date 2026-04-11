Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
11.04.2026, 09:06

Жилищный кризис в Таразе: более 500 домов требуют капитального ремонта

В Таразе более 500 многоквартирных домов нуждаются в капитальном ремонте. В зданиях фиксируются протекающие крыши, изношенные трубы и аварийное состояние инженерных сетей. Часть домов должна была быть отремонтирована еще в прошлом году, однако работы до сих пор не начаты, передаёт Lada.kz со ссылкой на 24.kz.

Кадр видео

Масштаб проблемы с жильем в Таразе

В Таразе насчитывается более 500 многоквартирных домов, которые требуют капитального ремонта. При этом 73 из них должны были пройти реконструкцию еще в прошлом году, однако фактические работы так и не были начаты.

По словам специалистов, количество домов, нуждающихся в обновлении, продолжает увеличиваться. Жители жалуются на изношенность зданий, которые были построены еще несколько десятилетий назад и с тех пор не проходили полноценного ремонта.

Протекающие крыши и аварийные коммуникации

Жильцы сообщают о серьезных проблемах с состоянием домов. В первую очередь речь идет о протекающих крышах, через которые во время осадков вода попадает в квартиры и подъезды.

Также фиксируются массовые проблемы с инженерными сетями:

  • изношенные водопроводные трубы;
  • частые протечки и аварийные ситуации;
  • ухудшение качества воды;
  • постоянные вызовы аварийных служб.

Отдельные жители отмечают, что в подвалах и под напольными покрытиями регулярно скапливается вода, что приводит к сырости и антисанитарным условиям.

Состояние старого жилого фонда

Большинство проблемных домов были построены несколько десятилетий назад. За это время в них не проводился ни текущий, ни капитальный ремонт.

Из-за износа конструкций жильцы сталкиваются с:

  • разрушением кровли;
  • появлением сырости и плесени;
  • повреждением штукатурки и потолков;
  • ухудшением состояния подъездов.

По словам жителей, в некоторых случаях крыши настолько изношены, что даже минимальные осадки приводят к затоплениям верхних этажей.

Позиция местных властей

В городском акимате отмечают, что для проведения капитального ремонта необходимо соблюдение установленной процедуры. В первую очередь в доме должно быть создано объединение собственников имущества (ОСИ).

После этого решение о ремонте принимается при согласии не менее 51 процента жильцов. Только в этом случае дом может быть включен в программу капитального ремонта.

Однако, как отмечают в акимате, часть домов сталкивается с организационными трудностями при создании ОСИ, из-за чего процесс оформления затягивается.

Очередь на капитальный ремонт

По информации местных властей, даже при наличии всех документов проведение ремонта возможно не ранее следующего года.

На данный момент в очереди на модернизацию уже находятся десятки домов, которые ожидают финансирования. Вопрос выделения средств из бюджета остается открытым, и сроки их поступления пока не определены.

Комментарии

