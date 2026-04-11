В Казахстане нашли 1600 мертвых сайгаков: выясняется причина гибели животных

В Западно-Казахстанской области обнаружены туши около 1600 мертвых сайгаков. Инцидент зафиксирован в Казталовском районе на реке Сарыозен. Специалисты устанавливают причины массовой гибели животных и проводят лабораторные исследования передаёт Lada.kz со ссылкой на Седьмой канал .

Фото pixabay.com

Массовая гибель сайгаков в Западно-Казахстанской области

В Казталовском районе Западно-Казахстанской области на реке Сарыозен обнаружены туши примерно 1600 мертвых сайгаков. Ситуация зафиксирована в весенний период и требует дополнительного изучения со стороны специалистов.

По информации местных источников, подобные случаи падежа сайгаков в регионе могут происходить ежегодно в переходные сезоны, когда животные ослаблены после зимней миграции.

Работа специалистов и отбор проб

На месте обнаружения животных проводятся работы по сбору и утилизации туш. Специалисты отобрали пробы для лабораторных исследований, которые направлены в ветеринарные учреждения для установления точной причины гибели.

В настоящее время рассматриваются различные версии произошедшего, включая природные факторы и возможные последствия сезонных миграций.

Популяция сайгаков и ситуация в регионе

По данным наблюдений, численность уральской популяции сайгаков в Казахстане в последние годы остается высокой и достигает нескольких миллионов особей. При этом ежегодно фиксируются случаи естественного падежа животных, что связано с биологическими и климатическими факторами.

Ветеринарные и природоохранные службы отмечают, что для диких популяций характерны сезонные колебания численности, особенно в период гона, миграций и неблагоприятных погодных условий.

Причины гибели уточняются

Окончательные выводы о причинах гибели около 1600 сайгаков пока не сделаны. Специалисты продолжают анализировать собранные материалы.

По итогам исследований будет определено, связано ли происшествие с естественными процессами в дикой природе или с другими факторами, требующими отдельной оценки.