“Сводница Айка” может избежать колонии: суд рассматривает отсрочку наказания

Блогер и фигурантка резонансного уголовного дела Айка Мырзахметова, известная как “Айка”, может избежать реального отбывания наказания в колонии. Суд рассмотрел вопрос об отсрочке исполнения приговора. Ранее она была признана виновной по делу о сводничестве и организации сети элитного эскорта, передаёт Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Айка Мырзахметова стала фигуранткой одного из самых обсуждаемых уголовных дел в Казахстане, связанных с организацией сети элитного эскорта. В материалах следствия ей инкриминировались в том числе сводничество и другие сопутствующие правонарушения.

По данным суда, в мае 2024 года она была признана виновной и приговорена к 6 годам 6 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества и отбыванием наказания в колонии средней безопасности.

Приговор и условия исполнения наказания

Судебное решение предусматривало реальный срок заключения. Однако позднее стало известно, что осужденной предоставили отсрочку исполнения наказания.

Причиной такого решения стало наличие у нее малолетнего ребенка, а также нормы законодательства, позволяющие в отдельных случаях применять более мягкие меры к женщинам с детьми.

Освобождение и дальнейший статус

В ноябре 2025 года стало известно, что Айка Мырзахметова вышла на свободу после предоставления отсрочки отбывания наказания.

При этом суд оставил за ней обязательства, связанные с контролем по месту проживания. Отсрочка означает, что вопрос о фактическом отбытии наказания может быть пересмотрен в дальнейшем в зависимости от соблюдения условий.

Позиция суда и правовая основа

Судебные органы учитывали ряд обстоятельств, включая поведение осужденной, семейное положение и наличие несовершеннолетнего ребенка.

Решение об отсрочке было принято в рамках действующего законодательства, которое допускает смягчение наказания в исключительных случаях.