11.04.2026, 11:27

“Сводница Айка” может избежать колонии: суд рассматривает отсрочку наказания

Новости Казахстана 0 644

Блогер и фигурантка резонансного уголовного дела Айка Мырзахметова, известная как “Айка”, может избежать реального отбывания наказания в колонии. Суд рассмотрел вопрос об отсрочке исполнения приговора. Ранее она была признана виновной по делу о сводничестве и организации сети элитного эскорта, передаёт  Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Кадр из видео/Instagram
Айка Мырзахметова стала фигуранткой одного из самых обсуждаемых уголовных дел в Казахстане, связанных с организацией сети элитного эскорта. В материалах следствия ей инкриминировались в том числе сводничество и другие сопутствующие правонарушения.

По данным суда, в мае 2024 года она была признана виновной и приговорена к 6 годам 6 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества и отбыванием наказания в колонии средней безопасности.

Приговор и условия исполнения наказания

Судебное решение предусматривало реальный срок заключения. Однако позднее стало известно, что осужденной предоставили отсрочку исполнения наказания.

Причиной такого решения стало наличие у нее малолетнего ребенка, а также нормы законодательства, позволяющие в отдельных случаях применять более мягкие меры к женщинам с детьми.

Освобождение и дальнейший статус

В ноябре 2025 года стало известно, что Айка Мырзахметова вышла на свободу после предоставления отсрочки отбывания наказания.

При этом суд оставил за ней обязательства, связанные с контролем по месту проживания. Отсрочка означает, что вопрос о фактическом отбытии наказания может быть пересмотрен в дальнейшем в зависимости от соблюдения условий.

Позиция суда и правовая основа

Судебные органы учитывали ряд обстоятельств, включая поведение осужденной, семейное положение и наличие несовершеннолетнего ребенка.

Решение об отсрочке было принято в рамках действующего законодательства, которое допускает смягчение наказания в исключительных случаях.

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь