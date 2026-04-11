11.04.2026, 11:45

Неожиданные деньги могут появиться у казахстанцев на счетах

Новости Казахстана 0 945

В Казахстане обсуждается реформа, которая может позволить гражданам получать компенсации напрямую за ущерб от монополий и крупных компаний, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

В Казахстане могут появиться прямые компенсации гражданам от монополий

В Казахстане рассматривается законодательная инициатива, которая может существенно изменить систему возмещения ущерба потребителям. Речь идет о механизме, при котором деньги от штрафов и взысканий будут направляться не в государственный бюджет, а напрямую пострадавшим гражданам.

Инициатива обсуждается в Мажилисе Парламента и направлена на усиление защиты прав потребителей в сферах, где доминируют крупные компании и монополисты.

Штрафы уходят в бюджет, а граждане остаются без компенсаций

Сегодня антимонопольные меры в основном ограничиваются штрафами, которые поступают в государственную казну. При этом реальные потребители, пострадавшие от нарушений, как правило, не получают никаких выплат.

По данным Агентства по защите и развитию конкуренции, только за прошлый год:

  • энергетические компании выплатили штрафы на сумму около 4,4 млрд тенге;
  • авиаперевозчики — порядка 876 млн тенге.

Однако эти средства не были перераспределены среди клиентов, хотя в отдельных случаях общий ущерб потребителей оценивался в миллиарды тенге.

Овербукинг, скрытые комиссии и завышенные счета

Обсуждаемый законопроект направлен на борьбу с распространенными нарушениями в разных секторах экономики. Среди них:

  • практика овербукинга в авиаперевозках;
  • скрытые комиссии и дополнительные сборы;
  • возможные манипуляции интернет-трафиком у операторов связи;
  • завышение начислений за коммунальные услуги.

В частности, граждане смогут требовать компенсации за снижение скорости интернета или некорректные начисления в квитанциях за электроэнергию.

Коллективные иски и опыт зарубежных стран

Отдельное внимание уделяется внедрению института коллективных исков. Такой механизм широко применяется в США и странах Европы, где крупные компании нередко выплачивают компенсации сразу большому числу потребителей.

Ожидается, что подобная практика может затронуть и международные корпорации, работающие в Казахстане, включая технологические компании и автопроизводителей. Это может стимулировать бизнес к досудебному урегулированию споров и возврату средств клиентам.

Механизм пока прорабатывается

Несмотря на активное обсуждение инициативы, конкретный механизм распределения компенсаций пока не определен. Законопроект находится на стадии рассмотрения в Мажилисе, и детали его реализации, включая порядок выплат и расчет ущерба, еще предстоит доработать.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь