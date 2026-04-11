Неожиданные деньги могут появиться у казахстанцев на счетах

В Казахстане обсуждается реформа, которая может позволить гражданам получать компенсации напрямую за ущерб от монополий и крупных компаний, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

В Казахстане рассматривается законодательная инициатива, которая может существенно изменить систему возмещения ущерба потребителям. Речь идет о механизме, при котором деньги от штрафов и взысканий будут направляться не в государственный бюджет, а напрямую пострадавшим гражданам.

Инициатива обсуждается в Мажилисе Парламента и направлена на усиление защиты прав потребителей в сферах, где доминируют крупные компании и монополисты.

Штрафы уходят в бюджет, а граждане остаются без компенсаций

Сегодня антимонопольные меры в основном ограничиваются штрафами, которые поступают в государственную казну. При этом реальные потребители, пострадавшие от нарушений, как правило, не получают никаких выплат.

По данным Агентства по защите и развитию конкуренции, только за прошлый год:

энергетические компании выплатили штрафы на сумму около 4,4 млрд тенге;

авиаперевозчики — порядка 876 млн тенге.

Однако эти средства не были перераспределены среди клиентов, хотя в отдельных случаях общий ущерб потребителей оценивался в миллиарды тенге.

Овербукинг, скрытые комиссии и завышенные счета

Обсуждаемый законопроект направлен на борьбу с распространенными нарушениями в разных секторах экономики. Среди них:

практика овербукинга в авиаперевозках;

скрытые комиссии и дополнительные сборы;

возможные манипуляции интернет-трафиком у операторов связи;

завышение начислений за коммунальные услуги.

В частности, граждане смогут требовать компенсации за снижение скорости интернета или некорректные начисления в квитанциях за электроэнергию.

Коллективные иски и опыт зарубежных стран

Отдельное внимание уделяется внедрению института коллективных исков. Такой механизм широко применяется в США и странах Европы, где крупные компании нередко выплачивают компенсации сразу большому числу потребителей.

Ожидается, что подобная практика может затронуть и международные корпорации, работающие в Казахстане, включая технологические компании и автопроизводителей. Это может стимулировать бизнес к досудебному урегулированию споров и возврату средств клиентам.

Механизм пока прорабатывается

Несмотря на активное обсуждение инициативы, конкретный механизм распределения компенсаций пока не определен. Законопроект находится на стадии рассмотрения в Мажилисе, и детали его реализации, включая порядок выплат и расчет ущерба, еще предстоит доработать.