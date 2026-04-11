11.04.2026

В Казахстане предотвратили продажу опасного вещества на 100 миллионов

Новости Казахстана 0 586

Полицейские Алматинской области предотвратили незаконный сбыт партии металлической ртути, стоимость которой на черном рынке оценили в 100 миллионов тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на полицию региона.

Спецоперация в Алматинской области: детали задержания

В ходе оперативных мероприятий сотрудники регионального Департамента полиции сорвали крупную сделку по продаже высокотоксичного вещества. На месте преступления был задержан 28-летний мужчина. По версии следствия, подозреваемый планировал выручить за свой «товар» колоссальную сумму — 100 000 000 тенге.

В качестве вещественного доказательства оперативники изъяли стеклянную колбу. Экспертиза подтвердила, что внутри находится ртуть металлическая общим весом более 3 килограммов.

Официальный комментарий полиции

На данный момент задержанный помещен в изолятор временного содержания (ИВС). Правоохранительные органы выясняют происхождение ядовитого вещества и круг лиц, которые могли быть причастны к организации канала сбыта.

«В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на всестороннее и объективное установление обстоятельств произошедшего», — подчеркнул начальник ДП Алматинской области Мейрам Абикеев.

Чем опасна ртуть: справка

Полиция напоминает, что свободный оборот ртути запрещен из-за её чрезвычайной опасности. Ртуть относится к первому классу опасности по следующим причинам:

  • Токсичность паров: Даже незначительное испарение в закрытом помещении вызывает тяжелые поражения нервной системы.

  • Эффект накопления: Вещество практически не выводится из организма, поражая почки и печень.

  • Экологическая угроза: 3 кг ртути способны нанести непоправимый ущерб окружающей среде на десятилетия в случае утечки.

Следствие продолжается. Подозреваемому может грозить серьезный тюремный срок за незаконное обращение с ядовитыми веществами в целях сбыта.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь