В Казахстане предотвратили продажу опасного вещества на 100 миллионов

Полицейские Алматинской области предотвратили незаконный сбыт партии металлической ртути, стоимость которой на черном рынке оценили в 100 миллионов тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на полицию региона.

Спецоперация в Алматинской области: детали задержания

В ходе оперативных мероприятий сотрудники регионального Департамента полиции сорвали крупную сделку по продаже высокотоксичного вещества. На месте преступления был задержан 28-летний мужчина. По версии следствия, подозреваемый планировал выручить за свой «товар» колоссальную сумму — 100 000 000 тенге.

В качестве вещественного доказательства оперативники изъяли стеклянную колбу. Экспертиза подтвердила, что внутри находится ртуть металлическая общим весом более 3 килограммов.

Официальный комментарий полиции

На данный момент задержанный помещен в изолятор временного содержания (ИВС). Правоохранительные органы выясняют происхождение ядовитого вещества и круг лиц, которые могли быть причастны к организации канала сбыта.

«В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на всестороннее и объективное установление обстоятельств произошедшего», — подчеркнул начальник ДП Алматинской области Мейрам Абикеев.

Чем опасна ртуть: справка

Полиция напоминает, что свободный оборот ртути запрещен из-за её чрезвычайной опасности. Ртуть относится к первому классу опасности по следующим причинам:

Токсичность паров: Даже незначительное испарение в закрытом помещении вызывает тяжелые поражения нервной системы.

Эффект накопления: Вещество практически не выводится из организма, поражая почки и печень.

Экологическая угроза: 3 кг ртути способны нанести непоправимый ущерб окружающей среде на десятилетия в случае утечки.

Следствие продолжается. Подозреваемому может грозить серьезный тюремный срок за незаконное обращение с ядовитыми веществами в целях сбыта.