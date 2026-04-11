Россия ввела запрет на экспорт бензина: в Минэнерго Казахстана сделали заявление

Россия ввела временный запрет на экспорт бензина, однако ограничение не затрагивает поставки в страны ЕАЭС, включая Казахстан, сообщили в Министерстве энергетики РК, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Россия ограничила экспорт бензина

С апреля в России начал действовать временный запрет на экспорт бензина. Мера направлена на стабилизацию внутреннего рынка топлива и предотвращение возможного дефицита в стране.

При этом ограничения не распространяются на государства Евразийского экономического союза. Таким образом, Казахстан, как член ЕАЭС, сохраняет доступ к поставкам российских нефтепродуктов.

Поставки топлива в Казахстан сохраняются

В Министерстве энергетики РК уточнили, что экспортные ограничения не касаются межправительственных соглашений.

В случае необходимости в 2026 году Казахстан может получить из России:

285 тыс. тонн автобензина

450 тыс. тонн дизельного топлива

300 тыс. тонн авиационного топлива

Эти объемы формируют потенциальный резерв для обеспечения внутреннего рынка страны.

Запасы топлива в Казахстане остаются стабильными

По данным ведомства на 6 апреля 2026 года, в стране сформированы следующие запасы нефтепродуктов:

АИ-92 — 471 тыс. тонн (около 24 суток потребления)

АИ-95 — 138 тыс. тонн (примерно 26 суток)

дизельное топливо — 616 тыс. тонн (около 26 суток)

авиационное топливо — 161 тыс. тонн

В Минэнерго подчеркивают, что запасы регулярно пополняются, а потребности внутреннего рынка обеспечиваются в полном объеме.

Меры для предотвращения дефицита ГСМ

Для поддержания стабильности на топливном рынке в стране действует ряд мер:

ограничен вывоз нефтепродуктов автомобильным и железнодорожным транспортом, включая страны ЕАЭС

экспорт за пределы союза полностью запрещен

сельхозпроизводители получают приоритетные поставки дизельного топлива по сниженной цене

Такие меры направлены на защиту внутреннего рынка в периоды сезонного спроса.

Развитие нефтепереработки в Казахстане

В стране продолжается работа по расширению нефтеперерабатывающих мощностей. Планируется довести их до 40 млн тонн переработки в год.

Ожидается, что после 2030 года это позволит полностью закрыть внутреннюю потребность Казахстана в авиационном и дизельном топливе, а также сформировать потенциал для экспорта излишков.