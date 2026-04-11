Россия ввела запрет на экспорт бензина: в Минэнерго Казахстана сделали заявление

Россия ввела временный запрет на экспорт бензина, однако ограничение не затрагивает поставки в страны ЕАЭС, включая Казахстан, сообщили в Министерстве энергетики РК, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
С апреля в России начал действовать временный запрет на экспорт бензина. Мера направлена на стабилизацию внутреннего рынка топлива и предотвращение возможного дефицита в стране.
При этом ограничения не распространяются на государства Евразийского экономического союза. Таким образом, Казахстан, как член ЕАЭС, сохраняет доступ к поставкам российских нефтепродуктов.
В Министерстве энергетики РК уточнили, что экспортные ограничения не касаются межправительственных соглашений.
В случае необходимости в 2026 году Казахстан может получить из России:
Эти объемы формируют потенциальный резерв для обеспечения внутреннего рынка страны.
По данным ведомства на 6 апреля 2026 года, в стране сформированы следующие запасы нефтепродуктов:
В Минэнерго подчеркивают, что запасы регулярно пополняются, а потребности внутреннего рынка обеспечиваются в полном объеме.
Для поддержания стабильности на топливном рынке в стране действует ряд мер:
Такие меры направлены на защиту внутреннего рынка в периоды сезонного спроса.
В стране продолжается работа по расширению нефтеперерабатывающих мощностей. Планируется довести их до 40 млн тонн переработки в год.
Ожидается, что после 2030 года это позволит полностью закрыть внутреннюю потребность Казахстана в авиационном и дизельном топливе, а также сформировать потенциал для экспорта излишков.
