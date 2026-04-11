18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
473.13
554.08
6.13
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
11.04.2026, 17:35

Россия ввела запрет на экспорт бензина: в Минэнерго Казахстана сделали заявление

Новости Казахстана 0 631

Россия ввела временный запрет на экспорт бензина, однако ограничение не затрагивает поставки в страны ЕАЭС, включая Казахстан, сообщили в Министерстве энергетики РК, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Россия ограничила экспорт бензина

С апреля в России начал действовать временный запрет на экспорт бензина. Мера направлена на стабилизацию внутреннего рынка топлива и предотвращение возможного дефицита в стране.

При этом ограничения не распространяются на государства Евразийского экономического союза. Таким образом, Казахстан, как член ЕАЭС, сохраняет доступ к поставкам российских нефтепродуктов.

Поставки топлива в Казахстан сохраняются

В Министерстве энергетики РК уточнили, что экспортные ограничения не касаются межправительственных соглашений.

В случае необходимости в 2026 году Казахстан может получить из России:

  • 285 тыс. тонн автобензина
  • 450 тыс. тонн дизельного топлива
  • 300 тыс. тонн авиационного топлива

Эти объемы формируют потенциальный резерв для обеспечения внутреннего рынка страны.

Запасы топлива в Казахстане остаются стабильными

По данным ведомства на 6 апреля 2026 года, в стране сформированы следующие запасы нефтепродуктов:

  • АИ-92 — 471 тыс. тонн (около 24 суток потребления)
  • АИ-95 — 138 тыс. тонн (примерно 26 суток)
  • дизельное топливо — 616 тыс. тонн (около 26 суток)
  • авиационное топливо — 161 тыс. тонн

В Минэнерго подчеркивают, что запасы регулярно пополняются, а потребности внутреннего рынка обеспечиваются в полном объеме.

Меры для предотвращения дефицита ГСМ

Для поддержания стабильности на топливном рынке в стране действует ряд мер:

  • ограничен вывоз нефтепродуктов автомобильным и железнодорожным транспортом, включая страны ЕАЭС
  • экспорт за пределы союза полностью запрещен
  • сельхозпроизводители получают приоритетные поставки дизельного топлива по сниженной цене

Такие меры направлены на защиту внутреннего рынка в периоды сезонного спроса.

Развитие нефтепереработки в Казахстане

В стране продолжается работа по расширению нефтеперерабатывающих мощностей. Планируется довести их до 40 млн тонн переработки в год.

Ожидается, что после 2030 года это позволит полностью закрыть внутреннюю потребность Казахстана в авиационном и дизельном топливе, а также сформировать потенциал для экспорта излишков.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь