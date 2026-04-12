С 13 апреля ЦОНы в Казахстане прекращают выдачу разрешений на работу трудовым мигрантам

С 13 апреля оформить или продлить разрешение на работу трудовым мигрантам в Казахстане можно будет только через интернет — услуги в ЦОНах больше не предоставляются, сообщает Lada.kz со ссылкой на министерство ИИ и цифрового развития.
В Казахстане завершается перевод еще одной государственной услуги в онлайн-режим. Как сообщили в профильном ведомстве, с 13 апреля оформление и продление разрешений на работу для трудовых иммигрантов больше не будет доступно через Центры обслуживания населения (ЦОНы).
Теперь подать заявку можно исключительно в электронном формате — через портал eGov.kz, а также через специализированную платформу migration.enbek.kz.
Новая система призвана упростить процесс получения услуги и сократить время обработки заявок. В частности:
Таким образом, процедура становится полностью цифровой и доступной в любое время суток.
По словам первого вице-министра цифрового развития Ростислава Коняшкина, решение связано с активной цифровизацией госуслуг в стране. Онлайн-платформы обеспечивают круглосуточный доступ как для физических, так и для юридических лиц, что делает их более удобными по сравнению с офлайн-обслуживанием.
Все необходимые интеграции на портале уже реализованы, включая автоматическую проверку:
Несмотря на цифровую подачу заявок, окончательное решение о выдаче или продлении разрешения остается за местными исполнительными органами районов и городов областного значения.
При этом процедура проходит согласование с территориальными подразделениями органов внутренних дел.
Разрешение на работу для трудовых иммигрантов:
Дополнительные разъяснения и инструкции по оформлению услуги доступны на портале eGov.kz, а также в его официальных аккаунтах в социальных сетях.
