Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
11.04.2026, 19:53

С 13 апреля ЦОНы в Казахстане прекращают выдачу разрешений на работу трудовым мигрантам

С 13 апреля оформить или продлить разрешение на работу трудовым мигрантам в Казахстане можно будет только через интернет — услуги в ЦОНах больше не предоставляются, сообщает Lada.kz со ссылкой на министерство ИИ и цифрового развития.

© Photo : Пресс-служба министерства труда и социальной защиты Казахстана

Переход на цифровой формат

В Казахстане завершается перевод еще одной государственной услуги в онлайн-режим. Как сообщили в профильном ведомстве, с 13 апреля оформление и продление разрешений на работу для трудовых иммигрантов больше не будет доступно через Центры обслуживания населения (ЦОНы).

Теперь подать заявку можно исключительно в электронном формате — через портал eGov.kz, а также через специализированную платформу migration.enbek.kz.

Что изменится для заявителей

Новая система призвана упростить процесс получения услуги и сократить время обработки заявок. В частности:

  • часть документов больше не нужно загружать вручную;
  • медицинские справки подтягиваются автоматически из государственных баз;
  • сведения о страховании и уплате налогов также интегрированы в систему;
  • снижается риск ошибок при подаче заявки.

Таким образом, процедура становится полностью цифровой и доступной в любое время суток.

Почему отказались от ЦОНов

По словам первого вице-министра цифрового развития Ростислава Коняшкина, решение связано с активной цифровизацией госуслуг в стране. Онлайн-платформы обеспечивают круглосуточный доступ как для физических, так и для юридических лиц, что делает их более удобными по сравнению с офлайн-обслуживанием.

Все необходимые интеграции на портале уже реализованы, включая автоматическую проверку:

  • прохождения медицинского осмотра;
  • наличия страхового полиса;
  • уплаты налогов.

Как принимается решение

Несмотря на цифровую подачу заявок, окончательное решение о выдаче или продлении разрешения остается за местными исполнительными органами районов и городов областного значения.

При этом процедура проходит согласование с территориальными подразделениями органов внутренних дел.

Сроки и условия

Разрешение на работу для трудовых иммигрантов:

  • выдается на срок от 1 до 12 месяцев;
  • оформляется в рамках установленной квоты на привлечение иностранной рабочей силы;
  • распространяется на работу у физических лиц, в том числе в домашнем хозяйстве.

Где получить информацию

Дополнительные разъяснения и инструкции по оформлению услуги доступны на портале eGov.kz, а также в его официальных аккаунтах в социальных сетях.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь