С 13 апреля ЦОНы в Казахстане прекращают выдачу разрешений на работу трудовым мигрантам

С 13 апреля оформить или продлить разрешение на работу трудовым мигрантам в Казахстане можно будет только через интернет — услуги в ЦОНах больше не предоставляются, сообщает Lada.kz со ссылкой на министерство ИИ и цифрового развития.

© Photo : Пресс-служба министерства труда и социальной защиты Казахстана

Переход на цифровой формат

В Казахстане завершается перевод еще одной государственной услуги в онлайн-режим. Как сообщили в профильном ведомстве, с 13 апреля оформление и продление разрешений на работу для трудовых иммигрантов больше не будет доступно через Центры обслуживания населения (ЦОНы).

Теперь подать заявку можно исключительно в электронном формате — через портал eGov.kz, а также через специализированную платформу migration.enbek.kz.

Что изменится для заявителей

Новая система призвана упростить процесс получения услуги и сократить время обработки заявок. В частности:

часть документов больше не нужно загружать вручную;

медицинские справки подтягиваются автоматически из государственных баз;

сведения о страховании и уплате налогов также интегрированы в систему;

снижается риск ошибок при подаче заявки.

Таким образом, процедура становится полностью цифровой и доступной в любое время суток.

Почему отказались от ЦОНов

По словам первого вице-министра цифрового развития Ростислава Коняшкина, решение связано с активной цифровизацией госуслуг в стране. Онлайн-платформы обеспечивают круглосуточный доступ как для физических, так и для юридических лиц, что делает их более удобными по сравнению с офлайн-обслуживанием.

Все необходимые интеграции на портале уже реализованы, включая автоматическую проверку:

прохождения медицинского осмотра;

наличия страхового полиса;

уплаты налогов.

Как принимается решение

Несмотря на цифровую подачу заявок, окончательное решение о выдаче или продлении разрешения остается за местными исполнительными органами районов и городов областного значения.

При этом процедура проходит согласование с территориальными подразделениями органов внутренних дел.

Сроки и условия

Разрешение на работу для трудовых иммигрантов:

выдается на срок от 1 до 12 месяцев;

оформляется в рамках установленной квоты на привлечение иностранной рабочей силы;

распространяется на работу у физических лиц, в том числе в домашнем хозяйстве.

Где получить информацию

Дополнительные разъяснения и инструкции по оформлению услуги доступны на портале eGov.kz, а также в его официальных аккаунтах в социальных сетях.