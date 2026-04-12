Плавающий курс или девальвация: эксперт объяснил, какой выбор на самом деле стоит перед Казахстаном

Фиксация курса тенге может казаться залогом стабильности, но на деле это путь к истощению резервов и экономическому шоку. Экономист Руслан Султанов объяснил, почему «плавающая» нацвалюта — это не хаос, а необходимый механизм выживания экономики, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Лодка в шторм: зачем тенге гибкость

Многие воспринимают колебания курса как проблему, требующую немедленного вмешательства властей. Однако, по мнению экономиста Руслана Султанова, в условиях зависимости Казахстана от мировых цен на нефть, жесткая привязка валюты губительна.

Эксперт сравнивает экономику страны с лодкой в бушующем океане. Попытка зафиксировать курс в такой ситуации равносильна решению намертво привязать судно во время шторма: вместо того чтобы подстраиваться под волны, лодка просто рискует пойти ко дну.

Компромисс интересов: сильный vs слабый тенге

Плавающий курс — это всегда балансирование между выгодой государства, бизнеса и граждан. Эксперт выделил две стороны одной медали:

При крепком тенге: импортные товары и зарубежные поездки становятся доступнее, а инфляция замедляется. Однако бюджет недополучает доходы от экспорта сырья.

При слабом тенге: экспортеры и бюджет получают больше прибыли, но население сталкивается с ростом цен и падением покупательной способности.

Почему «заморозка» курса — это иллюзия стабильности

Султанов подчеркивает, что удержание курса на одной отметке требует колоссальных валютных интервенций. Государству придется тратить золотовалютные резервы, чтобы искусственно сдерживать рынок.

Главный риск: Когда валютные запасы истощатся, правительству все равно придется отпустить тенге. Это неизбежно приведет к резкой девальвации и мощному социальному стрессу, который будет гораздо болезненнее постепенных рыночных колебаний.

Инвестиционный климат и доверие

Искусственное регулирование отпугивает крупных игроков. Международные фонды и банки, инвестирующие в государственные облигации, расценивают фиксированный курс как зону повышенного риска. Это делает государственные займы дороже, что в конечном итоге ложится бременем на бюджет.

Итог: «Плавающий» курс — это инструмент адаптации к быстро меняющемуся миру. Несмотря на временный дискомфорт для населения, именно такая система позволяет экономике Казахстана сохранять гибкость и избегать масштабных финансовых катастроф.