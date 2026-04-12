Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
12.04.2026, 11:31

С 15 апреля аэропорт столицы Казахстана переходит на новый график работы

Новости Казахстана 0 398

С 15 апреля в аэропорту Астаны временно изменится расписание рейсов из-за ремонта взлетно-посадочной полосы. Ограничения будут действовать до конца мая, сообщает Lada.kz со ссылкой на finratings.kz.

Фото: nn-airport.kz

С 15 апреля по 31 мая в международном аэропорту Астаны вводятся временные ограничения на выполнение рейсов. Причиной стал плановый ремонт взлетно-посадочной полосы, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Ограничения будут действовать ежедневно

По данным аэропорта, ограничения установлены на ежедневной основе — с 10:00 до 18:00. В этот промежуток времени взлетно-посадочная полоса будет полностью закрыта для приема и отправки воздушных судов.

Все рейсы, которые ранее приходились на указанные часы, уже скорректированы. Их перенесли на более раннее утреннее время либо на вечерние часы после снятия ограничений.

Пассажирам рекомендуют внимательно следить за обновлениями расписания, поскольку возможны дополнительные корректировки.

Пассажирам рекомендуют приезжать заранее

В аэропорту также обратили внимание пассажиров на необходимость заранее планировать время прибытия.

  • для внутренних рейсов рекомендуется приезжать не менее чем за 2 часа до вылета;
  • для международных рейсов — минимум за 3 часа.

Такая мера особенно актуальна в период действия ограничений, когда нагрузка на терминалы и службы регистрации может увеличиться.

Ремонт направлен на повышение безопасности

В пресс-службе подчеркнули, что проводимые работы носят плановый характер и направлены на модернизацию инфраструктуры аэропорта.

Ремонт взлетно-посадочной полосы позволит повысить уровень безопасности полетов, а также обеспечить более стабильную и надежную работу воздушной гавани в будущем.

После завершения всех работ аэропорт вернется к штатному режиму функционирования без ограничений.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь