С 15 апреля аэропорт столицы Казахстана переходит на новый график работы

С 15 апреля в аэропорту Астаны временно изменится расписание рейсов из-за ремонта взлетно-посадочной полосы. Ограничения будут действовать до конца мая, сообщает Lada.kz со ссылкой на finratings.kz.

Фото: nn-airport.kz

С 15 апреля по 31 мая в международном аэропорту Астаны вводятся временные ограничения на выполнение рейсов. Причиной стал плановый ремонт взлетно-посадочной полосы, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Ограничения будут действовать ежедневно

По данным аэропорта, ограничения установлены на ежедневной основе — с 10:00 до 18:00. В этот промежуток времени взлетно-посадочная полоса будет полностью закрыта для приема и отправки воздушных судов.

Все рейсы, которые ранее приходились на указанные часы, уже скорректированы. Их перенесли на более раннее утреннее время либо на вечерние часы после снятия ограничений.

Пассажирам рекомендуют внимательно следить за обновлениями расписания, поскольку возможны дополнительные корректировки.

Пассажирам рекомендуют приезжать заранее

В аэропорту также обратили внимание пассажиров на необходимость заранее планировать время прибытия.

для внутренних рейсов рекомендуется приезжать не менее чем за 2 часа до вылета;

для международных рейсов — минимум за 3 часа.

Такая мера особенно актуальна в период действия ограничений, когда нагрузка на терминалы и службы регистрации может увеличиться.

Ремонт направлен на повышение безопасности

В пресс-службе подчеркнули, что проводимые работы носят плановый характер и направлены на модернизацию инфраструктуры аэропорта.

Ремонт взлетно-посадочной полосы позволит повысить уровень безопасности полетов, а также обеспечить более стабильную и надежную работу воздушной гавани в будущем.

После завершения всех работ аэропорт вернется к штатному режиму функционирования без ограничений.