Прием в 1 класс 2026 в Казахстане: опубликован график по регионам

В Казахстане утвердили график приема документов в первый класс на 2026 год. Кампания стартует 27 мая и продлится до 31 августа, при этом в регионах сроки подачи заявлений будут различаться, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: ortcom.kz

Министерство просвещения Казахстана 10 апреля 2026 года опубликовало график приема заявлений в первые классы школ по регионам страны.

В ведомстве напомнили, что общая кампания по зачислению первоклассников начнется 27 мая 2026 года и завершится 31 августа 2026 года. При этом в разных областях установлены разные даты старта приема документов.

Общие сроки приема документов

Во всех регионах страны завершение приема заявлений установлено на 31 августа. Начало кампании зависит от конкретного региона и варьируется от 27 мая до 29 июня.

График по регионам Казахстана

С 27 мая по 31 августа

Астана

область Абай

область Жетысу

Кызылординская область

Западно-Казахстанская область

С 10 июня по 31 августа

Алматы

Акмолинская область

Актюбинская область

Жамбылская область

Восточно-Казахстанская область

С 18 июня по 31 августа

Алматинская область

Костанайская область

Павлодарская область

Атырауская область

Шымкент

С 29 июня по 31 августа

Мангистауская область

Туркестанская область

Карагандинская область

Северо-Казахстанская область

область Улытау

Что важно знать родителям

Прием документов в первый класс традиционно охватывает детей, достигших школьного возраста. Родителям рекомендуется заранее уточнить сроки подачи заявлений в своих регионах, чтобы избежать очередей и технических задержек в системе электронного приема.