Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
12.04.2026, 12:15

Прием в 1 класс 2026 в Казахстане: опубликован график по регионам

Новости Казахстана

В Казахстане утвердили график приема документов в первый класс на 2026 год. Кампания стартует 27 мая и продлится до 31 августа, при этом в регионах сроки подачи заявлений будут различаться, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: ortcom.kz

Министерство просвещения Казахстана 10 апреля 2026 года опубликовало график приема заявлений в первые классы школ по регионам страны.

В ведомстве напомнили, что общая кампания по зачислению первоклассников начнется 27 мая 2026 года и завершится 31 августа 2026 года. При этом в разных областях установлены разные даты старта приема документов.

Общие сроки приема документов

Во всех регионах страны завершение приема заявлений установлено на 31 августа. Начало кампании зависит от конкретного региона и варьируется от 27 мая до 29 июня.

График по регионам Казахстана

С 27 мая по 31 августа

  • Астана
  • область Абай
  • область Жетысу
  • Кызылординская область
  • Западно-Казахстанская область

С 10 июня по 31 августа

  • Алматы
  • Акмолинская область
  • Актюбинская область
  • Жамбылская область
  • Восточно-Казахстанская область

С 18 июня по 31 августа

  • Алматинская область
  • Костанайская область
  • Павлодарская область
  • Атырауская область
  • Шымкент

С 29 июня по 31 августа

  • Мангистауская область
  • Туркестанская область
  • Карагандинская область
  • Северо-Казахстанская область
  • область Улытау

Что важно знать родителям

Прием документов в первый класс традиционно охватывает детей, достигших школьного возраста. Родителям рекомендуется заранее уточнить сроки подачи заявлений в своих регионах, чтобы избежать очередей и технических задержек в системе электронного приема.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь