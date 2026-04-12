Прием в 1 класс 2026 в Казахстане: опубликован график по регионам

В Казахстане утвердили график приема документов в первый класс на 2026 год. Кампания стартует 27 мая и продлится до 31 августа, при этом в регионах сроки подачи заявлений будут различаться, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Министерство просвещения Казахстана 10 апреля 2026 года опубликовало график приема заявлений в первые классы школ по регионам страны.
В ведомстве напомнили, что общая кампания по зачислению первоклассников начнется 27 мая 2026 года и завершится 31 августа 2026 года. При этом в разных областях установлены разные даты старта приема документов.
Во всех регионах страны завершение приема заявлений установлено на 31 августа. Начало кампании зависит от конкретного региона и варьируется от 27 мая до 29 июня.
Прием документов в первый класс традиционно охватывает детей, достигших школьного возраста. Родителям рекомендуется заранее уточнить сроки подачи заявлений в своих регионах, чтобы избежать очередей и технических задержек в системе электронного приема.
