Посетители забросали львов камнями в биологическом центре в Семее

В биологическом центре Семея зафиксирован случай жестокого обращения с животными – мужчины бросали камни в вольер со львами. По факту проводится проверка, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

В Семее группа мужчин бросала камни в вольер со львами в детском биологическом центре, пытаясь привлечь внимание животных. Видео инцидента, предположительно снятое посетителями, было опубликовано самим учреждением.

В администрации центра произошедшее расценили как жестокое обращение с животными. Там отметили, что подобные случаи происходят все чаще: посетители, включая взрослых, бросают в животных камни, палки и другие предметы. В учреждении подчеркнули, что такое поведение нельзя считать безобидным, поскольку оно причиняет животным стресс и вред.

Представители центра напомнили, что в Казахстане действует законодательство об ответственном обращении с животными, которое запрещает любые действия, наносящие им вред. Также было отмечено, что животные в подобных учреждениях не являются объектами для развлечения, а представляют собой живые существа, способные испытывать боль, страх и стресс, при этом они лишены возможности защититься или покинуть вольер.

Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что подобное поведение взрослых могут перенимать дети.

В департаменте полиции области Абай сообщили, что по данному факту проводится проверка. В настоящее время изучаются записи камер видеонаблюдения, устанавливаются и опрашиваются возможные свидетели произошедшего.