Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
12.04.2026, 15:44

Сколько часов работают казахстанцы и как это выглядит на фоне других стран

Новости Казахстана 0 405

Средняя продолжительность рабочей недели в Казахстане составляет около 38 часов, что ниже показателей большинства стран Центральной Азии, передает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

Фото: Pixabay

Жители Казахстана в среднем работают около 38 часов в неделю. Такие данные приводятся со ссылкой на международные исследования.

Согласно информации World Population Review, республика занимает 105-е место в мировом рейтинге по продолжительности рабочего времени. Этот показатель ниже, чем у соседних стран Центральной Азии, где рабочая неделя, как правило, длиннее.

Так, в Кыргызстан и Таджикистан средняя продолжительность рабочей недели составляет около 41 часа. В Узбекистан этот показатель немного ниже – примерно 40,95 часа в неделю, а в Туркменистан достигает почти 41,5 часа.

Таким образом, Казахстан демонстрирует один из самых низких уровней занятости по времени среди стран региона.

В среднем по миру продолжительность рабочей недели составляет около 38,67 часа, что близко к казахстанскому показателю. При этом в ряде стран фиксируются значительно более высокие значения. Например, в Бутан рабочая неделя достигает почти 55 часов.

Высокие показатели также отмечаются в Лесото и Сан-Томе и Принсипи, где жители работают в среднем около 49-50 часов в неделю.

В то же время наименьшее количество рабочих часов зафиксировано не только в развитых экономиках. Так, в Йемен люди в среднем работают около 23 часов в неделю.

Среди развитых стран сравнительно низкие показатели отмечаются в Нидерланды и Дания – примерно 26-27 часов в неделю.

Исследования показывают, что продолжительность рабочего времени не всегда напрямую связана с уровнем экономического развития. В странах с более низкими доходами население часто вынуждено работать дольше для обеспечения базовых потребностей.

В то же время развитые государства делают акцент на повышении производительности труда и соблюдении баланса между работой и личной жизнью.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь