Казахстанцам напомнили, за что можно внезапно задолжать государству 216 000 тенге

В 2026 году необдуманное желание собрать букет сирени в общественных местах Алматы может обойтись горожанам в 216 тысяч тенге. Юристы разъяснили, в каких случаях за сломанную ветку грозит административная ответственность, а когда дело может дойти до частного иска, сообщает Lada.kz со ссылкой на finratings.kz.

Фото: Kolesa.kz
Дискуссия в Сети: миф об «обрезке во благо»

Поводом для бурных обсуждений в соцсетях (в частности, в Threads) стал пост о внушительных штрафах за порчу зеленых насаждений. Мнения пользователей разделились на два лагеря:

  • Сторонники защиты природы призывают к осознанности, напоминая, что сирень в парках — это общее достояние.

  • Приверженцы «народных методов» утверждают, что обламывание веток якобы стимулирует рост куста.

Однако экологи и эксперты подчеркивают: хаотичное повреждение ветвей — это не профессиональная обрезка, а травма для растения, которая может привести к его гибели.

Юридическая сторона: статья 338-1 КоАП РК

Вопрос регулируется не «городскими легендами», а Кодексом об административных правонарушениях. Согласно статье 338-1, за уничтожение или повреждение зеленых насаждений предусмотрены жесткие санкции.

Размер штрафа в 2026 году: Для физических лиц наказание составляет 50 МРП. Учитывая актуальный расчетный показатель, сумма достигает 216 000 тенге. Это подтверждает опасения пользователей соцсетей: цена одного бесплатного букета фактически равна среднемесячной зарплате или крупному кредиту.

Где заканчивается право на букет?

Юристы акцентируют внимание на локации, где растет кустарник. От этого зависит тип ответственности:

  1. Общественные пространства (парки, скверы, дворы ЖК): Здесь сирень считается частью государственного или общедомового фонда. Любое повреждение фиксируется полицией, после чего выписывается административный штраф.

  2. Частные территории: Если вы сорвали сирень за забором частного дома, административный кодекс может не сработать напрямую, но владелец участка имеет право подать в суд. В этом случае придется возмещать не только стоимость саженца, но и моральный вред.

Важно: Даже если куст посажен жильцами дома самостоятельно, он юридически становится частью городского озеленения. Без специального разрешения на обрезку любые манипуляции с растением считаются незаконными.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь