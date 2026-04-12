Казахстанцам напомнили, за что можно внезапно задолжать государству 216 000 тенге

В 2026 году необдуманное желание собрать букет сирени в общественных местах Алматы может обойтись горожанам в 216 тысяч тенге . Юристы разъяснили, в каких случаях за сломанную ветку грозит административная ответственность, а когда дело может дойти до частного иска, сообщает Lada.kz со ссылкой на finratings.kz.

Дискуссия в Сети: миф об «обрезке во благо»

Поводом для бурных обсуждений в соцсетях (в частности, в Threads) стал пост о внушительных штрафах за порчу зеленых насаждений. Мнения пользователей разделились на два лагеря:

Сторонники защиты природы призывают к осознанности, напоминая, что сирень в парках — это общее достояние.

Приверженцы «народных методов» утверждают, что обламывание веток якобы стимулирует рост куста.

Однако экологи и эксперты подчеркивают: хаотичное повреждение ветвей — это не профессиональная обрезка, а травма для растения, которая может привести к его гибели.

Юридическая сторона: статья 338-1 КоАП РК

Вопрос регулируется не «городскими легендами», а Кодексом об административных правонарушениях. Согласно статье 338-1, за уничтожение или повреждение зеленых насаждений предусмотрены жесткие санкции.

Размер штрафа в 2026 году: Для физических лиц наказание составляет 50 МРП. Учитывая актуальный расчетный показатель, сумма достигает 216 000 тенге. Это подтверждает опасения пользователей соцсетей: цена одного бесплатного букета фактически равна среднемесячной зарплате или крупному кредиту.

Где заканчивается право на букет?

Юристы акцентируют внимание на локации, где растет кустарник. От этого зависит тип ответственности:

Общественные пространства (парки, скверы, дворы ЖК): Здесь сирень считается частью государственного или общедомового фонда. Любое повреждение фиксируется полицией, после чего выписывается административный штраф. Частные территории: Если вы сорвали сирень за забором частного дома, административный кодекс может не сработать напрямую, но владелец участка имеет право подать в суд. В этом случае придется возмещать не только стоимость саженца, но и моральный вред.