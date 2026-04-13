Новая функция Kaspi: работодателей в Казахстане «поставили на таймер»

Сервис «Kaspi Работа» внедрил систему жестких дедлайнов для нанимателей. Теперь у компании есть всего 48 часов, чтобы отреагировать на отклик соискателя, что делает процесс трудоустройства максимально прозрачным, сообщает Lada.kz со ссылкой на finratings.kz.

48 часов на решение: как работает «таймер»

Обновление функционала в приложении Kaspi.kz направлено на радикальное сокращение времени ожидания. Как только пользователь отправляет резюме, в интерфейсе включается обратный отсчет. Ровно через двое суток работодатель обязан дать ответ — пригласить на собеседование или отклонить кандидатуру.

Система работает в проактивном режиме: если менеджер по найму затягивает с просмотром, алгоритм отправляет автоматические пуш-уведомления и предупреждения о приближении крайнего срока.

Почему это важно для рынка труда?

До внедрения этой функции рынок HR в Казахстане часто сталкивался с проблемой «безответных откликов». Соискатели могли находиться в неопределенности неделями, не понимая, стоит ли продолжать поиск.

Основные преимущества нововведения:

Снижение стресса: Кандидат точно знает дату и время, когда статус его заявки обновится.

Дисциплина бизнеса: Компании вынуждены быстрее обрабатывать поток резюме, чтобы не портить репутацию в сервисе.

Эффективность поиска: Возможность быстро переключаться на другие предложения, если по текущему получен отказ или истекло время.

Что нужно сделать пользователям?

Для того чтобы воспользоваться новой функцией, соискателям рекомендуется обновить приложение Kaspi.kz до последней версии. После этого в разделе «Kaspi Работа» по всем актуальным откликам появятся статусы с указанием точного времени, оставшегося до ответа работодателя.