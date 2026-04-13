Новая функция Kaspi: работодателей в Казахстане «поставили на таймер»

Сервис «Kaspi Работа» внедрил систему жестких дедлайнов для нанимателей. Теперь у компании есть всего 48 часов, чтобы отреагировать на отклик соискателя, что делает процесс трудоустройства максимально прозрачным, сообщает Lada.kz со ссылкой на finratings.kz.
Обновление функционала в приложении Kaspi.kz направлено на радикальное сокращение времени ожидания. Как только пользователь отправляет резюме, в интерфейсе включается обратный отсчет. Ровно через двое суток работодатель обязан дать ответ — пригласить на собеседование или отклонить кандидатуру.
Система работает в проактивном режиме: если менеджер по найму затягивает с просмотром, алгоритм отправляет автоматические пуш-уведомления и предупреждения о приближении крайнего срока.
До внедрения этой функции рынок HR в Казахстане часто сталкивался с проблемой «безответных откликов». Соискатели могли находиться в неопределенности неделями, не понимая, стоит ли продолжать поиск.
Основные преимущества нововведения:
Снижение стресса: Кандидат точно знает дату и время, когда статус его заявки обновится.
Дисциплина бизнеса: Компании вынуждены быстрее обрабатывать поток резюме, чтобы не портить репутацию в сервисе.
Эффективность поиска: Возможность быстро переключаться на другие предложения, если по текущему получен отказ или истекло время.
Для того чтобы воспользоваться новой функцией, соискателям рекомендуется обновить приложение Kaspi.kz до последней версии. После этого в разделе «Kaspi Работа» по всем актуальным откликам появятся статусы с указанием точного времени, оставшегося до ответа работодателя.
Контекст: Данная мера является частью стратегии экосистемы по цифровизации и упрощению социальных процессов, превращая поиск работы в быстрый и понятный алгоритм, схожий с заказом товара в маркетплейсе.
Комментарии0 комментарий(ев)