Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
12.04.2026, 19:44

Новая функция Kaspi: работодателей в Казахстане «поставили на таймер»

Сервис «Kaspi Работа» внедрил систему жестких дедлайнов для нанимателей. Теперь у компании есть всего 48 часов, чтобы отреагировать на отклик соискателя, что делает процесс трудоустройства максимально прозрачным, сообщает Lada.kz со ссылкой на finratings.kz.

Фото: lznews.ru
Фото: lznews.ru

48 часов на решение: как работает «таймер»

Обновление функционала в приложении Kaspi.kz направлено на радикальное сокращение времени ожидания. Как только пользователь отправляет резюме, в интерфейсе включается обратный отсчет. Ровно через двое суток работодатель обязан дать ответ — пригласить на собеседование или отклонить кандидатуру.

Система работает в проактивном режиме: если менеджер по найму затягивает с просмотром, алгоритм отправляет автоматические пуш-уведомления и предупреждения о приближении крайнего срока.

Почему это важно для рынка труда?

До внедрения этой функции рынок HR в Казахстане часто сталкивался с проблемой «безответных откликов». Соискатели могли находиться в неопределенности неделями, не понимая, стоит ли продолжать поиск.

Основные преимущества нововведения:

  • Снижение стресса: Кандидат точно знает дату и время, когда статус его заявки обновится.

  • Дисциплина бизнеса: Компании вынуждены быстрее обрабатывать поток резюме, чтобы не портить репутацию в сервисе.

  • Эффективность поиска: Возможность быстро переключаться на другие предложения, если по текущему получен отказ или истекло время.

Что нужно сделать пользователям?

Для того чтобы воспользоваться новой функцией, соискателям рекомендуется обновить приложение Kaspi.kz до последней версии. После этого в разделе «Kaspi Работа» по всем актуальным откликам появятся статусы с указанием точного времени, оставшегося до ответа работодателя.

Контекст: Данная мера является частью стратегии экосистемы по цифровизации и упрощению социальных процессов, превращая поиск работы в быстрый и понятный алгоритм, схожий с заказом товара в маркетплейсе.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь