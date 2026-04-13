Казахстан повышает утильсбор на авто из России: приказ проходит регистрацию

Власти Казахстана готовят повышение утилизационного сбора на автомобили из России, чтобы выровнять условия торговли в рамках ЕАЭС, передает Lada.kz со ссылкой на ТАСС .

По данным ТАСС на 12 апреля, в Казахстане готовится к введению повышение утилизационного сбора на автомобили, ввозимые из России. Соответствующий приказ в настоящее время проходит регистрацию в органах юстиции. Мера направлена на устранение дисбаланса платежей при взаимной торговле в рамках Евразийский экономический союз.

Как сообщили сегодня в пресс-службе министерства промышленности и строительства Казахстана, повышение утильсбора позволит выровнять уровень платежей между Казахстаном и Российской Федерацией, а также исключить так называемый регуляторный и ценовой арбитраж.

В ведомстве уточнили, что новые ставки утилизационного сбора будут устанавливаться по видам и категориям автомобилей и соотноситься с аналогичными ставками, действующими в России.

В целом по рынку резкого роста цен не ожидается, так как доля российских авто относительно невелика. При этом в Казахстане налажено производство брендов Lada, ГАЗ и КамАЗ, - пояснили в министерстве.

Отмечается, что стоимость транспортных средств, импортируемых из России, может увеличиться пропорционально росту коэффициента утильсбора. Однако доля таких автомобилей на рынке остается относительно небольшой.

В министерстве также сообщили, что основными странами-экспортерами автомобилей в Казахстан являются Китай, Грузия, ОАЭ, Республика Корея и Япония. Лидирующие позиции по объему прямых поставок занимает Китай.

Доля импорта автомобилей из России в структуре официальных продаж остается на низком уровне. Так, в 2024 году она составляла 0,43% (883 единицы), в 2025 году – 1,31% (3 088 единиц), а за первые два месяца 2026 года достигла 1,62% или 447 единиц.

Основную часть поставок из России составляют бюджетные модели марки Lada, включая Granta, Vesta и Niva, а также коммерческая техника брендов ГАЗ и КамАЗ, традиционно занимающая лидирующие позиции в сегменте малотоннажных грузовиков и специализированной техники.

Нужно отметить, что ранее, 10 марта 2026 года, на брифинге в правительстве министр промышленности и строительства Казахстана Ерсайын Нагаспаев отмечал, что ведомство совместно с министерством экологии готовит соответствующий приказ, который станет зеркальной мерой в ответ на действия Российской Федерации.