Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
12.04.2026, 20:27

Казахстан повышает утильсбор на авто из России: приказ проходит регистрацию

Новости Казахстана 0 336

Власти Казахстана готовят повышение утилизационного сбора на автомобили из России, чтобы выровнять условия торговли в рамках ЕАЭС, передает Lada.kz со ссылкой на ТАСС.

Иллюстративное фото: Pixabay
Иллюстративное фото: Pixabay

По данным ТАСС на 12 апреля, в Казахстане готовится к введению повышение утилизационного сбора на автомобили, ввозимые из России. Соответствующий приказ в настоящее время проходит регистрацию в органах юстиции. Мера направлена на устранение дисбаланса платежей при взаимной торговле в рамках Евразийский экономический союз.

Как сообщили сегодня в пресс-службе министерства промышленности и строительства Казахстана, повышение утильсбора позволит выровнять уровень платежей между Казахстаном и Российской Федерацией, а также исключить так называемый регуляторный и ценовой арбитраж.

В ведомстве уточнили, что новые ставки утилизационного сбора будут устанавливаться по видам и категориям автомобилей и соотноситься с аналогичными ставками, действующими в России.

В целом по рынку резкого роста цен не ожидается, так как доля российских авто относительно невелика. При этом в Казахстане налажено производство брендов Lada, ГАЗ и КамАЗ, - пояснили в министерстве.

Отмечается, что стоимость транспортных средств, импортируемых из России, может увеличиться пропорционально росту коэффициента утильсбора. Однако доля таких автомобилей на рынке остается относительно небольшой.

В министерстве также сообщили, что основными странами-экспортерами автомобилей в Казахстан являются Китай, Грузия, ОАЭ, Республика Корея и Япония. Лидирующие позиции по объему прямых поставок занимает Китай.

Доля импорта автомобилей из России в структуре официальных продаж остается на низком уровне. Так, в 2024 году она составляла 0,43% (883 единицы), в 2025 году – 1,31% (3 088 единиц), а за первые два месяца 2026 года достигла 1,62% или 447 единиц.

Основную часть поставок из России составляют бюджетные модели марки Lada, включая Granta, Vesta и Niva, а также коммерческая техника брендов ГАЗ и КамАЗ, традиционно занимающая лидирующие позиции в сегменте малотоннажных грузовиков и специализированной техники.

Нужно отметить, что ранее, 10 марта 2026 года, на брифинге в правительстве министр промышленности и строительства Казахстана Ерсайын Нагаспаев отмечал, что ведомство совместно с министерством экологии готовит соответствующий приказ, который станет зеркальной мерой в ответ на действия Российской Федерации.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь