Не один, а сразу три: Казахстан готовит новую спутниковую миссию

Казахстан запускает новый этап космической программы: уже в 2027 году на орбиту выведут три отечественных спутника, которые заменят устаревшие аппараты и станут основой будущей орбитальной группировки, сообщает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.

© Photo : Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана

В Астана объявили о масштабном космическом проекте: в 2027 году страна планирует вывести на орбиту сразу три новых спутника отечественного производства.

О деталях сообщил глава национальной компании "Қазақстан Ғарыш Сапары" Кайыржан Кожаев во время пресс-конференции.

По его словам, проект уже находится на стадии подготовки, а основные работы стартуют в ближайшее время.

Когда начнется сборка и запуск

Работы по созданию спутников разбиты на несколько этапов:

середина 2026 года — старт сборки и испытаний аппаратов

конец 2026 года — завершение тестирования

начало 2027 года — запуск на орбиту

Таким образом, на полный цикл разработки отводится менее двух лет, что считается достаточно сжатым сроком для космической отрасли.

Замена старого спутника и технологическая независимость

Новые аппараты придут на смену спутнику, который был создан при участии европейских партнеров и выведен на орбиту еще в 2014 году.

Этот шаг фактически означает переход Казахстана к более высокой степени технологической самостоятельности в космосе.

Речь идет не просто о замене техники, а о постепенном отказе от зависимости от иностранных разработчиков и усилении собственного инженерного потенциала.

Сколько стоит проект

На реализацию первого этапа космической программы государство уже выделило значительные средства:

18 млрд тенге

около $37,5 млн

Эти деньги пойдут на разработку и производство трех спутников, включая их испытания и подготовку к запуску.

Планы до 2030 года: орбитальная группировка

Запуск трех аппаратов — лишь начало более масштабной стратегии.

Как отметил Кожаев, в планах:

к 2029–2030 годам — выпуск еще трех спутников

формирование полноценной группировки из шести космических аппаратов

Создание такой системы позволит:

повысить качество спутниковой связи

улучшить мониторинг территории страны

расширить возможности цифровых сервисов

укрепить позиции Казахстана на космическом рынке

Почему это важно для страны

Развитие собственной спутниковой группировки имеет стратегическое значение:

снижает зависимость от зарубежных технологий

усиливает национальную безопасность

развивает высокотехнологичную промышленность

создает новые рабочие места в сфере инженерии и ИТ

Фактически Казахстан делает ставку на долгосрочное развитие космической отрасли как одного из драйверов экономики.