18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
474.9
555.3
6.24
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
13.04.2026, 06:51

Не один, а сразу три: Казахстан готовит новую спутниковую миссию

Новости Казахстана 0 521

Казахстан запускает новый этап космической программы: уже в 2027 году на орбиту выведут три отечественных спутника, которые заменят устаревшие аппараты и станут основой будущей орбитальной группировки, сообщает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.

© Photo : Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана
© Photo : Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана

Казахстан готовит запуск трех спутников

В Астана объявили о масштабном космическом проекте: в 2027 году страна планирует вывести на орбиту сразу три новых спутника отечественного производства.

О деталях сообщил глава национальной компании "Қазақстан Ғарыш Сапары" Кайыржан Кожаев во время пресс-конференции.

По его словам, проект уже находится на стадии подготовки, а основные работы стартуют в ближайшее время.

Когда начнется сборка и запуск

Работы по созданию спутников разбиты на несколько этапов:

  • середина 2026 года — старт сборки и испытаний аппаратов
  • конец 2026 года — завершение тестирования
  • начало 2027 года — запуск на орбиту

Таким образом, на полный цикл разработки отводится менее двух лет, что считается достаточно сжатым сроком для космической отрасли.

Замена старого спутника и технологическая независимость

Новые аппараты придут на смену спутнику, который был создан при участии европейских партнеров и выведен на орбиту еще в 2014 году.

Этот шаг фактически означает переход Казахстана к более высокой степени технологической самостоятельности в космосе.

Речь идет не просто о замене техники, а о постепенном отказе от зависимости от иностранных разработчиков и усилении собственного инженерного потенциала.

Сколько стоит проект

На реализацию первого этапа космической программы государство уже выделило значительные средства:

  • 18 млрд тенге
  • около $37,5 млн

Эти деньги пойдут на разработку и производство трех спутников, включая их испытания и подготовку к запуску.

Планы до 2030 года: орбитальная группировка

Запуск трех аппаратов — лишь начало более масштабной стратегии.

Как отметил Кожаев, в планах:

  • к 2029–2030 годам — выпуск еще трех спутников
  • формирование полноценной группировки из шести космических аппаратов

Создание такой системы позволит:

  • повысить качество спутниковой связи
  • улучшить мониторинг территории страны
  • расширить возможности цифровых сервисов
  • укрепить позиции Казахстана на космическом рынке

Почему это важно для страны

Развитие собственной спутниковой группировки имеет стратегическое значение:

  • снижает зависимость от зарубежных технологий
  • усиливает национальную безопасность
  • развивает высокотехнологичную промышленность
  • создает новые рабочие места в сфере инженерии и ИТ

Фактически Казахстан делает ставку на долгосрочное развитие космической отрасли как одного из драйверов экономики.

2
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

