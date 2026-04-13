18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
474.9
555.3
6.24
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
13.04.2026, 07:03

Казахстан переходит на собственное вооружение

Новости Казахстана 0 1 001

Министерство обороны РК отчиталось о масштабных инвестициях в военную науку: на реализацию ключевых проектов Национального университета обороны было выделено почти 2 млрд тенге, сообщает Lada.kz. 

Фото: Министерство обороны РК

Эпоха суверенных технологий: итоги семилетки

За период с 2018 по 2025 годы оборонное ведомство Казахстана пересмотрело подход к закупкам, сделав ставку на внутренние разработки. В рамках грантового и программно-целевого финансирования было успешно реализовано 22 научно-технических проекта. Общая сумма инвестиций в интеллектуальный потенциал армии составила 1,9 млрд тенге.

Центром инноваций стал Национальный университет обороны. Результатом этой работы стали не просто теоретические отчеты, а реальные боевые единицы и системы управления, которые уже поступают в распоряжение Вооруженных сил РК.

«Шағала» — гордость отечественного ВПК

Главным символом казахстанского технологического рывка стал разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Шағала». В отличие от импортных аналогов, казахстанский дрон обладает критически важным преимуществом — авторским программным обеспечением.

Ключевые особенности «Шағала», прошедшие полевые испытания:

  • Кибербезопасность: Использование собственного криптографического протокола делает каналы связи практически неуязвимыми для перехвата.

  • Энергонезависимость: Специалисты вуза разработали уникальные аккумуляторные батареи, устойчивые к экстремально низким температурам, что критично для климата северных регионов Казахстана.

  • Автономность: Программно-аппаратный канал связи позволяет аппарату выполнять задачи в условиях радиоэлектронного противодействия.

«Мы подготовили не только железо, но и базу: разработаны программы обслуживания, курсы боевой подготовки и методики обучения операторов», — подчеркивают в Минобороны.

Больше чем дроны: комплексное перевооружение

Помимо беспилотной авиации, инвестиции в 2 млрд тенге позволили модернизировать и другие направления:

  1. Инженерные войска: Принята на вооружение обновленная установка разминирования, адаптированная под современные угрозы.

  2. Тактическое превосходство: Завершены исследования по созданию разведывательно-ударных и разведывательно-огневых комплексов. Это системы, позволяющие в реальном времени передавать данные от разведки к артиллерии и авиации.

  3. Методология: Учеными разработаны уникальные рекомендации по применению высокотехнологичного оружия в условиях современных локальных конфликтов.

Интеллектуальный десант

Стоит отметить, что за каждой разработкой стоит мощный научный коллектив. На сегодняшний день в стенах военного вуза работают:

  • 5 докторов наук;

  • 24 кандидата наук;

  • 57 докторов философии (PhD).

Системная работа коллектива позволяет Казахстану постепенно снижать зависимость от иностранных оборонных технологий, обеспечивая национальную безопасность собственными программными и техническими решениями. Серийное производство «Шағала» станет следующим логическим шагом в укреплении оборонно-промышленного комплекса страны.

12
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Pluto 9701
А прозводство будет в Китае? Где работающе военные заводы у нас?
13.04.2026, 04:59
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

