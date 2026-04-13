Казахстан переходит на собственное вооружение

Министерство обороны РК отчиталось о масштабных инвестициях в военную науку: на реализацию ключевых проектов Национального университета обороны было выделено почти 2 млрд тенге, сообщает Lada.kz.
За период с 2018 по 2025 годы оборонное ведомство Казахстана пересмотрело подход к закупкам, сделав ставку на внутренние разработки. В рамках грантового и программно-целевого финансирования было успешно реализовано 22 научно-технических проекта. Общая сумма инвестиций в интеллектуальный потенциал армии составила 1,9 млрд тенге.
Центром инноваций стал Национальный университет обороны. Результатом этой работы стали не просто теоретические отчеты, а реальные боевые единицы и системы управления, которые уже поступают в распоряжение Вооруженных сил РК.
Главным символом казахстанского технологического рывка стал разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Шағала». В отличие от импортных аналогов, казахстанский дрон обладает критически важным преимуществом — авторским программным обеспечением.
Ключевые особенности «Шағала», прошедшие полевые испытания:
Кибербезопасность: Использование собственного криптографического протокола делает каналы связи практически неуязвимыми для перехвата.
Энергонезависимость: Специалисты вуза разработали уникальные аккумуляторные батареи, устойчивые к экстремально низким температурам, что критично для климата северных регионов Казахстана.
Автономность: Программно-аппаратный канал связи позволяет аппарату выполнять задачи в условиях радиоэлектронного противодействия.
«Мы подготовили не только железо, но и базу: разработаны программы обслуживания, курсы боевой подготовки и методики обучения операторов», — подчеркивают в Минобороны.
Помимо беспилотной авиации, инвестиции в 2 млрд тенге позволили модернизировать и другие направления:
Инженерные войска: Принята на вооружение обновленная установка разминирования, адаптированная под современные угрозы.
Тактическое превосходство: Завершены исследования по созданию разведывательно-ударных и разведывательно-огневых комплексов. Это системы, позволяющие в реальном времени передавать данные от разведки к артиллерии и авиации.
Методология: Учеными разработаны уникальные рекомендации по применению высокотехнологичного оружия в условиях современных локальных конфликтов.
Стоит отметить, что за каждой разработкой стоит мощный научный коллектив. На сегодняшний день в стенах военного вуза работают:
5 докторов наук;
24 кандидата наук;
57 докторов философии (PhD).
Системная работа коллектива позволяет Казахстану постепенно снижать зависимость от иностранных оборонных технологий, обеспечивая национальную безопасность собственными программными и техническими решениями. Серийное производство «Шағала» станет следующим логическим шагом в укреплении оборонно-промышленного комплекса страны.
