Казахстан переходит на собственное вооружение

Министерство обороны РК отчиталось о масштабных инвестициях в военную науку: на реализацию ключевых проектов Национального университета обороны было выделено почти 2 млрд тенге, сообщает Lada.kz.

Эпоха суверенных технологий: итоги семилетки

За период с 2018 по 2025 годы оборонное ведомство Казахстана пересмотрело подход к закупкам, сделав ставку на внутренние разработки. В рамках грантового и программно-целевого финансирования было успешно реализовано 22 научно-технических проекта. Общая сумма инвестиций в интеллектуальный потенциал армии составила 1,9 млрд тенге.

Центром инноваций стал Национальный университет обороны. Результатом этой работы стали не просто теоретические отчеты, а реальные боевые единицы и системы управления, которые уже поступают в распоряжение Вооруженных сил РК.

«Шағала» — гордость отечественного ВПК

Главным символом казахстанского технологического рывка стал разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Шағала». В отличие от импортных аналогов, казахстанский дрон обладает критически важным преимуществом — авторским программным обеспечением.

Ключевые особенности «Шағала», прошедшие полевые испытания:

Кибербезопасность: Использование собственного криптографического протокола делает каналы связи практически неуязвимыми для перехвата.

Энергонезависимость: Специалисты вуза разработали уникальные аккумуляторные батареи, устойчивые к экстремально низким температурам, что критично для климата северных регионов Казахстана.

Автономность: Программно-аппаратный канал связи позволяет аппарату выполнять задачи в условиях радиоэлектронного противодействия.

«Мы подготовили не только железо, но и базу: разработаны программы обслуживания, курсы боевой подготовки и методики обучения операторов», — подчеркивают в Минобороны.

Больше чем дроны: комплексное перевооружение

Помимо беспилотной авиации, инвестиции в 2 млрд тенге позволили модернизировать и другие направления:

Инженерные войска: Принята на вооружение обновленная установка разминирования, адаптированная под современные угрозы. Тактическое превосходство: Завершены исследования по созданию разведывательно-ударных и разведывательно-огневых комплексов. Это системы, позволяющие в реальном времени передавать данные от разведки к артиллерии и авиации. Методология: Учеными разработаны уникальные рекомендации по применению высокотехнологичного оружия в условиях современных локальных конфликтов.

Интеллектуальный десант

Стоит отметить, что за каждой разработкой стоит мощный научный коллектив. На сегодняшний день в стенах военного вуза работают:

5 докторов наук;

24 кандидата наук;

57 докторов философии (PhD).

Системная работа коллектива позволяет Казахстану постепенно снижать зависимость от иностранных оборонных технологий, обеспечивая национальную безопасность собственными программными и техническими решениями. Серийное производство «Шағала» станет следующим логическим шагом в укреплении оборонно-промышленного комплекса страны.