Медсёстры вместо врачей: в Казахстане изменилась система приема пациентов — к чему это привело

В Казахстане уже почти год часть пациентов в поликлиниках принимают медицинские сестры. За это время новая модель охватила миллионы визитов, но вызвала и вопросы о доверии, эффективности и возможных рисках, сообщает Lada.kz со ссылкой на TengriHealth.
Система самостоятельного приема была полноценно запущена в июле 2025 года. Ее главная задача — освободить участковых врачей от рутины и сконцентрировать их внимание на сложных клинических случаях.
Текущая статистика ПМСП (на начало 2026 года):
692 медицинские организации оказывают первичную помощь.
35,1% клиник уже внедрили практику сестринского приема.
3 дня — среднее время ожидания приема (вместо прежних 5–7 дней).
13,5 тыс. участков задействовано в системе по всей стране.
Медсестры не заменяют врачей полностью, а берут на себя мониторинг стабильных состояний. Согласно регламенту, специалист среднего звена имеет право:
Проводить осмотр и диагностику: замер давления, веса, уровня сахара, осмотр горла.
Работать с «хрониками»: выписывать повторные рецепты на препараты (ранее назначенные врачом) и выдавать направления на плановые анализы.
Ставить «сестринский диагноз»: это констатация состояния (например, «нарушение сна» или «хроническая боль»), требующая коррекции образа жизни или направления к узкому специалисту.
Оформлять документацию: выписки и справки, не требующие врачебной визы.
Статистика одного дня: Из 10 пациентов, пришедших к медсестре, только 2–3 человека нуждаются в перенаправлении к врачу. Остальные получают необходимую помощь на месте.
Важно понимать, что принимать пациентов может не любая медсестра. Обязательным требованием является уровень образования не ниже бакалавра и наличие клинического опыта.
Многие специалисты, как отмечают в Республиканском центре ПМСП, проходят дополнительную верификацию дипломов и курсы повышения квалификации в Алматы, где их обучают работе с протоколами и развитию коммуникативных навыков. Заработная плата таких специалистов выше среднего звена и составляет в среднем 150–200 тысяч тенге.
Несмотря на позитивную статистику, система сталкивается с рядом вызовов. Врач-терапевт Тамара Хабиева отмечает значительный разрыв в фундаментальной подготовке: врачи учатся минимум 6–9 лет, проходя глубокие курсы анатомии и патофизиологии, тогда как программа подготовки медсестер значительно сокращена.
Основные опасения специалистов:
Риск «пропустить» болезнь: за простым симптомом медсестра может не разглядеть опасную патологию из-за нехватки клинического мышления.
Юридическая ответственность: до конца не ясно, кто будет отвечать в случае врачебной ошибки при сестринском осмотре.
Психологический фактор: пациенты часто относятся к медперсоналу «свысока» и требуют приема именно у врача.
Педиатр-инфекционист Венера Маметбакиева подчеркивает: система будет безопасной только при внедрении жестких протоколов триажа (сортировки), как в западных системах (например, Manchester Triage System), где четко разделены «красные» и «синие» зоны ответственности.
На сегодняшний день официальных данных о врачебных ошибках, допущенных медсестрами на самостоятельном приеме, нет. Реформа продолжается, и ее успех будет зависеть от того, удастся ли государству выстроить систему доверия между пациентом и средним медперсоналом.
