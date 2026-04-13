Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
13.04.2026, 07:48

Медсёстры вместо врачей: в Казахстане изменилась система приема пациентов — к чему это привело

Новости Казахстана 0 813

В Казахстане уже почти год часть пациентов в поликлиниках принимают медицинские сестры. За это время новая модель охватила миллионы визитов, но вызвала и вопросы о доверии, эффективности и возможных рисках, сообщает Lada.kz со ссылкой на TengriHealth.

Фото: пресс-служба Управления общественного здравоохранения г.Нур-Султан
Фото: пресс-служба Управления общественного здравоохранения г.Нур-Султан

Реформа в цифрах: как разгрузили поликлиники

Система самостоятельного приема была полноценно запущена в июле 2025 года. Ее главная задача — освободить участковых врачей от рутины и сконцентрировать их внимание на сложных клинических случаях.

Текущая статистика ПМСП (на начало 2026 года):

  • 692 медицинские организации оказывают первичную помощь.

  • 35,1% клиник уже внедрили практику сестринского приема.

  • 3 дня — среднее время ожидания приема (вместо прежних 5–7 дней).

  • 13,5 тыс. участков задействовано в системе по всей стране.

Что входит в компетенции «новой» медсестры?

Медсестры не заменяют врачей полностью, а берут на себя мониторинг стабильных состояний. Согласно регламенту, специалист среднего звена имеет право:

  1. Проводить осмотр и диагностику: замер давления, веса, уровня сахара, осмотр горла.

  2. Работать с «хрониками»: выписывать повторные рецепты на препараты (ранее назначенные врачом) и выдавать направления на плановые анализы.

  3. Ставить «сестринский диагноз»: это констатация состояния (например, «нарушение сна» или «хроническая боль»), требующая коррекции образа жизни или направления к узкому специалисту.

  4. Оформлять документацию: выписки и справки, не требующие врачебной визы.

Статистика одного дня: Из 10 пациентов, пришедших к медсестре, только 2–3 человека нуждаются в перенаправлении к врачу. Остальные получают необходимую помощь на месте.

Образовательный ценз: кто имеет право вести прием?

Важно понимать, что принимать пациентов может не любая медсестра. Обязательным требованием является уровень образования не ниже бакалавра и наличие клинического опыта.

Многие специалисты, как отмечают в Республиканском центре ПМСП, проходят дополнительную верификацию дипломов и курсы повышения квалификации в Алматы, где их обучают работе с протоколами и развитию коммуникативных навыков. Заработная плата таких специалистов выше среднего звена и составляет в среднем 150–200 тысяч тенге.

Риски и барьеры: мнение экспертов

Несмотря на позитивную статистику, система сталкивается с рядом вызовов. Врач-терапевт Тамара Хабиева отмечает значительный разрыв в фундаментальной подготовке: врачи учатся минимум 6–9 лет, проходя глубокие курсы анатомии и патофизиологии, тогда как программа подготовки медсестер значительно сокращена.

Основные опасения специалистов:

  • Риск «пропустить» болезнь: за простым симптомом медсестра может не разглядеть опасную патологию из-за нехватки клинического мышления.

  • Юридическая ответственность: до конца не ясно, кто будет отвечать в случае врачебной ошибки при сестринском осмотре.

  • Психологический фактор: пациенты часто относятся к медперсоналу «свысока» и требуют приема именно у врача.

Педиатр-инфекционист Венера Маметбакиева подчеркивает: система будет безопасной только при внедрении жестких протоколов триажа (сортировки), как в западных системах (например, Manchester Triage System), где четко разделены «красные» и «синие» зоны ответственности.

На сегодняшний день официальных данных о врачебных ошибках, допущенных медсестрами на самостоятельном приеме, нет. Реформа продолжается, и ее успех будет зависеть от того, удастся ли государству выстроить систему доверия между пациентом и средним медперсоналом.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь