Медсёстры вместо врачей: в Казахстане изменилась система приема пациентов — к чему это привело

В Казахстане уже почти год часть пациентов в поликлиниках принимают медицинские сестры. За это время новая модель охватила миллионы визитов, но вызвала и вопросы о доверии, эффективности и возможных рисках, сообщает Lada.kz со ссылкой на TengriHealth.

Фото: пресс-служба Управления общественного здравоохранения г.Нур-Султан

Реформа в цифрах: как разгрузили поликлиники

Система самостоятельного приема была полноценно запущена в июле 2025 года. Ее главная задача — освободить участковых врачей от рутины и сконцентрировать их внимание на сложных клинических случаях.

Текущая статистика ПМСП (на начало 2026 года):

692 медицинские организации оказывают первичную помощь.

35,1% клиник уже внедрили практику сестринского приема.

3 дня — среднее время ожидания приема (вместо прежних 5–7 дней).

13,5 тыс. участков задействовано в системе по всей стране.

Что входит в компетенции «новой» медсестры?

Медсестры не заменяют врачей полностью, а берут на себя мониторинг стабильных состояний. Согласно регламенту, специалист среднего звена имеет право:

Проводить осмотр и диагностику: замер давления, веса, уровня сахара, осмотр горла. Работать с «хрониками»: выписывать повторные рецепты на препараты (ранее назначенные врачом) и выдавать направления на плановые анализы. Ставить «сестринский диагноз»: это констатация состояния (например, «нарушение сна» или «хроническая боль»), требующая коррекции образа жизни или направления к узкому специалисту. Оформлять документацию: выписки и справки, не требующие врачебной визы.

Статистика одного дня: Из 10 пациентов, пришедших к медсестре, только 2–3 человека нуждаются в перенаправлении к врачу. Остальные получают необходимую помощь на месте.

Образовательный ценз: кто имеет право вести прием?

Важно понимать, что принимать пациентов может не любая медсестра. Обязательным требованием является уровень образования не ниже бакалавра и наличие клинического опыта.

Многие специалисты, как отмечают в Республиканском центре ПМСП, проходят дополнительную верификацию дипломов и курсы повышения квалификации в Алматы, где их обучают работе с протоколами и развитию коммуникативных навыков. Заработная плата таких специалистов выше среднего звена и составляет в среднем 150–200 тысяч тенге.

Риски и барьеры: мнение экспертов

Несмотря на позитивную статистику, система сталкивается с рядом вызовов. Врач-терапевт Тамара Хабиева отмечает значительный разрыв в фундаментальной подготовке: врачи учатся минимум 6–9 лет, проходя глубокие курсы анатомии и патофизиологии, тогда как программа подготовки медсестер значительно сокращена.

Основные опасения специалистов:

Риск «пропустить» болезнь: за простым симптомом медсестра может не разглядеть опасную патологию из-за нехватки клинического мышления.

Юридическая ответственность: до конца не ясно, кто будет отвечать в случае врачебной ошибки при сестринском осмотре.

Психологический фактор: пациенты часто относятся к медперсоналу «свысока» и требуют приема именно у врача.

Педиатр-инфекционист Венера Маметбакиева подчеркивает: система будет безопасной только при внедрении жестких протоколов триажа (сортировки), как в западных системах (например, Manchester Triage System), где четко разделены «красные» и «синие» зоны ответственности.

На сегодняшний день официальных данных о врачебных ошибках, допущенных медсестрами на самостоятельном приеме, нет. Реформа продолжается, и ее успех будет зависеть от того, удастся ли государству выстроить систему доверия между пациентом и средним медперсоналом.