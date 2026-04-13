Новые правила на границе Казахстана: что изменится для водителей

В Казахстане разрабатывают новые требования к сервисным зонам ожидания на границе, направленные на сокращение очередей и повышение пропускной способности пунктов пропуска, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

В Министерстве транспорта Казахстана на рассмотрении находится проект документа, который подробно регулирует параметры проектирования и эксплуатации сервисных зон ожидания на автомобильных пунктах пропуска. Инициатива направлена на повышение эффективности работы пограничной инфраструктуры и сокращение транспортных заторов.

Учет условий и пропускной способности

При проектировании таких объектов предлагается учитывать целый комплекс факторов. Среди них — географическое расположение, прогнозируемые транспортные потоки, пропускная способность пунктов пропуска, а также рельеф местности и климатические условия.

Отдельное внимание уделяется организации дорожной схемы, которая должна обеспечивать максимальную пропускную способность и безопасное движение транспорта. Потоки планируется разделить на несколько этапов:

въезд;

идентификация;

ожидание;

сервисное обслуживание;

выезд.

Три функциональные зоны

Согласно проекту, сервисные зоны ожидания будут включать три ключевых блока:

Парковочная зона

Предусматривается раздельное размещение грузового и легкового транспорта. Также планируется внедрение системы электронной очереди с регистрацией через терминалы и мобильные приложения. Минимальная вместимость такой зоны должна составлять не менее 200 грузовых автомобилей.

Коммерческая зона

Здесь разместят объекты сервиса для водителей и перевозчиков, включая инфраструктуру для отдыха и обслуживания.

Административная зона

Она предназначена для размещения оператора зоны, а при необходимости — представителей государственных органов.

Цифровизация и безопасность

Проект также включает требования к техническому оснащению. Сервисные зоны должны быть оборудованы:

автоматизированными системами контроля въезда и выезда;

системами учета транспорта с распознаванием госномеров;

возможностью интеграции с госинформационными системами;

средствами обеспечения безопасности;

устойчивой мобильной связью и доступом к интернету.

Ожидаемый эффект

По данным ведомства, внедрение новых стандартов позволит повысить эффективность управления транспортными потоками, улучшить качество обслуживания и обеспечить более стабильную работу транзитных маршрутов. Новые требования будут применяться как при строительстве новых объектов, так и при модернизации уже существующих зон ожидания.