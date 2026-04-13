18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
474.9
555.3
6.24
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
13.04.2026, 09:16

Новые правила на границе Казахстана: что изменится для водителей

Новости Казахстана 0 664

В Казахстане разрабатывают новые требования к сервисным зонам ожидания на границе, направленные на сокращение очередей и повышение пропускной способности пунктов пропуска, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: Владимир Третьяков / Shutterstock

В Министерстве транспорта Казахстана на рассмотрении находится проект документа, который подробно регулирует параметры проектирования и эксплуатации сервисных зон ожидания на автомобильных пунктах пропуска. Инициатива направлена на повышение эффективности работы пограничной инфраструктуры и сокращение транспортных заторов.

Учет условий и пропускной способности

При проектировании таких объектов предлагается учитывать целый комплекс факторов. Среди них — географическое расположение, прогнозируемые транспортные потоки, пропускная способность пунктов пропуска, а также рельеф местности и климатические условия.

Отдельное внимание уделяется организации дорожной схемы, которая должна обеспечивать максимальную пропускную способность и безопасное движение транспорта. Потоки планируется разделить на несколько этапов:

  • въезд;
  • идентификация;
  • ожидание;
  • сервисное обслуживание;
  • выезд.

Три функциональные зоны

Согласно проекту, сервисные зоны ожидания будут включать три ключевых блока:

Парковочная зона
Предусматривается раздельное размещение грузового и легкового транспорта. Также планируется внедрение системы электронной очереди с регистрацией через терминалы и мобильные приложения. Минимальная вместимость такой зоны должна составлять не менее 200 грузовых автомобилей.

Коммерческая зона
Здесь разместят объекты сервиса для водителей и перевозчиков, включая инфраструктуру для отдыха и обслуживания.

Административная зона
Она предназначена для размещения оператора зоны, а при необходимости — представителей государственных органов.

Цифровизация и безопасность

Проект также включает требования к техническому оснащению. Сервисные зоны должны быть оборудованы:

  • автоматизированными системами контроля въезда и выезда;
  • системами учета транспорта с распознаванием госномеров;
  • возможностью интеграции с госинформационными системами;
  • средствами обеспечения безопасности;
  • устойчивой мобильной связью и доступом к интернету.

Ожидаемый эффект

По данным ведомства, внедрение новых стандартов позволит повысить эффективность управления транспортными потоками, улучшить качество обслуживания и обеспечить более стабильную работу транзитных маршрутов. Новые требования будут применяться как при строительстве новых объектов, так и при модернизации уже существующих зон ожидания.

2
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Опять фантазия разбушевалась.
13.04.2026, 04:22
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь