13.04.2026, 10:40

Казахстанец получил 7 лет колонии за «сорняки» на огороде

Новости Казахстана 0 576

Суд Актобе приговорил 46-летнего местного жителя к семи годам лишения свободы. Мужчину признали виновным в профессиональном выращивании марихуаны, несмотря на его попытки выдать плантацию за обычные сорняки, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Диапазон".

Фото: istockphoto.com

Тщательный уход вместо борьбы с сорняками

Следствие установило, что на приусадебном участке подсудимого процветал отнюдь не случайный самосев. В ходе обыска сотрудники полиции обнаружили более 200 кустов конопли. Признаки искусственного культивирования были налицо: растения находились в специально подготовленных лунках, их регулярно поливали и даже бережно подвязывали веревками.

Помимо «живого» урожая, в сарае задержанного хранились запасы уже готового продукта — высушенной марихуаны. Общий вес изъятых запрещенных веществ превысил 6 килограммов.

Версия защиты: «Для забавы» и бракоразводный процесс

В зале суда мужчина полностью отрицал вину в умышленном посеве. Его линия защиты строилась на нескольких аргументах:

  • Дикорастущая трава: Подсудимый утверждал, что конопля в их переулке растет повсеместно, и они с соседями ежегодно ее уничтожают.

  • Личные проблемы: По его словам, из-за тяжелого развода огород оказался заброшен, что и привело к бурному росту сорняков.

  • Специфический юмор: На вопрос о том, зачем растения были подвязаны, мужчина ответил, что сделал это «для забавы», находясь в состоянии наркотического опьянения.

«Обвиняемый также заявлял о процессуальных нарушениях, утверждая, что первичные показания давались ночью под диктовку и без участия адвоката. Он признавал лишь хранение наркотиков для личных нужд», — уточняется в материалах дела.

Вердикт суда

Несмотря на то, что бывшая супруга и дети подсудимого поддержали версию о «диком сорняке», суд счел их показания необъективными из-за родственных связей. Доказательства следствия — наличие лунок, системы ухода и внушительный объем готового наркотика — перевесили доводы защиты.

Итог заседания:

  • Статья: Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений.

  • Срок: 7 лет лишения свободы.

На данный момент приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в вышестоящих инстанциях.

