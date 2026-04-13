Казахстан меняют правила таможенного досмотра и осмотра

В Казахстане обновили правила проведения таможенного досмотра и осмотра. Изменения затронули порядок принятия решений, использование цифровых систем и автоматизированных механизмов контроля, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: gov.kz

Документ уточняет процедуры принятия решений, основания для проведения контрольных мероприятий, а также расширяет использование цифровых систем при оформлении результатов таможенного контроля.

Кто принимает решение о досмотре

Согласно обновленным нормам, решение о проведении таможенного досмотра или осмотра принимается руководителем структурного подразделения либо органа государственных доходов.

В случае его отсутствия полномочия переходят к замещающему лицу.

Основанием служит служебная записка должностного лица, уполномоченного на проведение таможенного досмотра.

Исключения и автоматические основания

В ряде случаев дополнительное решение не требуется. Речь идет о ситуациях, когда:

срабатывают профили риска автоматизированной системы управления рисками;

по итогам применения инспекционно-досмотрового комплекса (ИДК) таможенным органом выявляются признаки подозрений;

на рентген-снимке ставится отметка «Контроль ИДК, под подозрением»;

в цифровых системах органов госдоходов фиксируются сведения о необходимости проведения досмотра.

Уведомления и система управления рисками

При наличии рекомендаций автоматизированной системы управления рисками формируется уведомление о применении мер по минимизации рисков.

Такое уведомление распечатывается и выдается участнику внешнеэкономической деятельности либо направляется через цифровые каналы.

Переход на цифровой учет

Отдельным пунктом закрепляется цифровизация документооборота.

Если информационные системы позволяют регистрировать акты таможенного досмотра и осмотра в электронном виде, ведение бумажного журнала регистрации становится необязательным.

Когда вступают в силу изменения

Приказ министра финансов вводится в действие с 12 июля 2026 года.