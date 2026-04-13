Казахстанским школьникам официально запретили отмечать выпускной вне стен учебных заведений

Министерство просвещения совместно с МВД и акиматами Казахстана утвердили новые жесткие требования к проведению школьных выпускных в 2026 году, полностью исключив финансовое участие родителей, сообщает Lada.kz.

фото: Пресс-служба управления образования Алматы

Выпускные под запретом вне школ

Согласно обновленным правилам, торжественная церемония вручения аттестатов теперь жестко ограничена территориально. Организовывать праздничные мероприятия разрешено исключительно в зданиях организаций образования. Выездные банкеты в ресторанах, кафе и других развлекательных заведениях официально признаны недопустимыми в рамках школьной программы.

Полный мораторий на финансовые сборы

Особое внимание в новых требованиях уделено «финансовому вопросу». Власти наложили строгий запрет на:

Сбор денежных средств с учеников и их родителей.

Принятие любых материальных ценностей и подарков.

Организацию дорогостоящих празднеств за счет семей выпускников.

«Запрет касается как наличных денег, так и любых других материальных вложений. Цель — снизить финансовую нагрузку на семьи и обеспечить равные условия для всех детей», — подчеркнули в ведомстве.

Безопасность и новый формат досуга

Изменение формата празднования власти объясняют необходимостью усиления мер безопасности и профилактики правонарушений среди молодежи. Вместо традиционных застолий акиматам поручено разработать альтернативную программу:

Культурно-просветительские мероприятия: экскурсии, выставки и встречи.

Воспитательные акции: форматы, направленные на духовное развитие выпускников.

Бесплатная основа: все предложенные активности не должны требовать затрат со стороны родителей.

Контроль со стороны правоохранительных органов

Для обеспечения порядка в период окончания учебного года МВД и Министерство просвещения примут совместный приказ. Органы внутренних дел перейдут на усиленный режим дежурства, чтобы мониторить соблюдение общественного порядка во время проведения школьных торжеств по всей стране.