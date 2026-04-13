Казахстанским школьникам официально запретили отмечать выпускной вне стен учебных заведений

Министерство просвещения совместно с МВД и акиматами Казахстана утвердили новые жесткие требования к проведению школьных выпускных в 2026 году, полностью исключив финансовое участие родителей, сообщает Lada.kz.
Согласно обновленным правилам, торжественная церемония вручения аттестатов теперь жестко ограничена территориально. Организовывать праздничные мероприятия разрешено исключительно в зданиях организаций образования. Выездные банкеты в ресторанах, кафе и других развлекательных заведениях официально признаны недопустимыми в рамках школьной программы.
Особое внимание в новых требованиях уделено «финансовому вопросу». Власти наложили строгий запрет на:
Сбор денежных средств с учеников и их родителей.
Принятие любых материальных ценностей и подарков.
Организацию дорогостоящих празднеств за счет семей выпускников.
«Запрет касается как наличных денег, так и любых других материальных вложений. Цель — снизить финансовую нагрузку на семьи и обеспечить равные условия для всех детей», — подчеркнули в ведомстве.
Изменение формата празднования власти объясняют необходимостью усиления мер безопасности и профилактики правонарушений среди молодежи. Вместо традиционных застолий акиматам поручено разработать альтернативную программу:
Культурно-просветительские мероприятия: экскурсии, выставки и встречи.
Воспитательные акции: форматы, направленные на духовное развитие выпускников.
Бесплатная основа: все предложенные активности не должны требовать затрат со стороны родителей.
Для обеспечения порядка в период окончания учебного года МВД и Министерство просвещения примут совместный приказ. Органы внутренних дел перейдут на усиленный режим дежурства, чтобы мониторить соблюдение общественного порядка во время проведения школьных торжеств по всей стране.
