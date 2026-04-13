Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
13.04.2026, 11:55

Казахстанским школьникам официально запретили отмечать выпускной вне стен учебных заведений

Новости Казахстана

Министерство просвещения совместно с МВД и акиматами Казахстана утвердили новые жесткие требования к проведению школьных выпускных в 2026 году, полностью исключив финансовое участие родителей, сообщает Lada.kz. 

фото: Пресс-служба управления образования Алматы
фото: Пресс-служба управления образования Алматы

Выпускные под запретом вне школ

Согласно обновленным правилам, торжественная церемония вручения аттестатов теперь жестко ограничена территориально. Организовывать праздничные мероприятия разрешено исключительно в зданиях организаций образования. Выездные банкеты в ресторанах, кафе и других развлекательных заведениях официально признаны недопустимыми в рамках школьной программы.

Полный мораторий на финансовые сборы

Особое внимание в новых требованиях уделено «финансовому вопросу». Власти наложили строгий запрет на:

  • Сбор денежных средств с учеников и их родителей.

  • Принятие любых материальных ценностей и подарков.

  • Организацию дорогостоящих празднеств за счет семей выпускников.

«Запрет касается как наличных денег, так и любых других материальных вложений. Цель — снизить финансовую нагрузку на семьи и обеспечить равные условия для всех детей», — подчеркнули в ведомстве.

Безопасность и новый формат досуга

Изменение формата празднования власти объясняют необходимостью усиления мер безопасности и профилактики правонарушений среди молодежи. Вместо традиционных застолий акиматам поручено разработать альтернативную программу:

  • Культурно-просветительские мероприятия: экскурсии, выставки и встречи.

  • Воспитательные акции: форматы, направленные на духовное развитие выпускников.

  • Бесплатная основа: все предложенные активности не должны требовать затрат со стороны родителей.

Контроль со стороны правоохранительных органов

Для обеспечения порядка в период окончания учебного года МВД и Министерство просвещения примут совместный приказ. Органы внутренних дел перейдут на усиленный режим дежурства, чтобы мониторить соблюдение общественного порядка во время проведения школьных торжеств по всей стране.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь