13.04.2026, 12:18

Масштабная «чистка» в МВД: высокопоставленные полицейские Атырау лишились постов

В Атырауской области по итогам проверки Министерства внутренних дел от должностей освобождены сразу несколько высокопоставленных сотрудников полиции. Причиной стали выявленные нарушения служебной дисциплины и недостаточный контроль в работе подразделений, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: gov.kz

Проверка МВД привела к кадровым решениям

В Атырауской области завершилась служебная проверка Министерства внутренних дел, по итогам которой были приняты кадровые меры в отношении ряда руководителей полиции.

Как сообщили в ведомстве, инспекция выявила грубые нарушения служебно-воинской дисциплины, а также недостаточный уровень организации и контроля в отдельных подразделениях.

Кого освободили от должностей

По данным МВД, приказом министра внутренних дел от занимаемых постов отстранены:

  • начальник управления полиции города Атырау
  • руководитель управления собственной безопасности департамента полиции области
  • руководитель управления по противодействию наркоправонарушениям

Таким образом, кадровые изменения затронули ключевые направления работы регионального департамента полиции.

Причины кадровых решений

В министерстве подчеркнули, что проверки территориальных подразделений проводятся на регулярной основе. Их цель — оценка эффективности работы, соблюдения дисциплины и выявление системных нарушений.

В данном случае основанием для отстранения стали:

  • грубые нарушения служебной дисциплины
  • отсутствие должного контроля со стороны руководства
  • недостатки в организации оперативной работы

Позиция МВД

В ведомстве напомнили, что работа по укреплению законности и дисциплины в органах внутренних дел носит постоянный и системный характер.

Как ранее неоднократно заявлял глава МВД, принципиальный подход к соблюдению требований службы распространяется на всех сотрудников без исключения, включая руководящий состав.

В МВД подчеркнули, что подобные меры направлены на повышение эффективности работы полиции и усиление внутренней дисциплины в системе органов внутренних дел.

Последние комментарии

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь