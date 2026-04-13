Масштабная «чистка» в МВД: высокопоставленные полицейские Атырау лишились постов

В Атырауской области по итогам проверки Министерства внутренних дел от должностей освобождены сразу несколько высокопоставленных сотрудников полиции. Причиной стали выявленные нарушения служебной дисциплины и недостаточный контроль в работе подразделений, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Проверка МВД привела к кадровым решениям

Как сообщили в ведомстве, инспекция выявила грубые нарушения служебно-воинской дисциплины, а также недостаточный уровень организации и контроля в отдельных подразделениях.

Кого освободили от должностей

По данным МВД, приказом министра внутренних дел от занимаемых постов отстранены:

начальник управления полиции города Атырау

руководитель управления собственной безопасности департамента полиции области

руководитель управления по противодействию наркоправонарушениям

Таким образом, кадровые изменения затронули ключевые направления работы регионального департамента полиции.

Причины кадровых решений

В министерстве подчеркнули, что проверки территориальных подразделений проводятся на регулярной основе. Их цель — оценка эффективности работы, соблюдения дисциплины и выявление системных нарушений.

В данном случае основанием для отстранения стали:

грубые нарушения служебной дисциплины

отсутствие должного контроля со стороны руководства

недостатки в организации оперативной работы

Позиция МВД

В ведомстве напомнили, что работа по укреплению законности и дисциплины в органах внутренних дел носит постоянный и системный характер.

Как ранее неоднократно заявлял глава МВД, принципиальный подход к соблюдению требований службы распространяется на всех сотрудников без исключения, включая руководящий состав.

В МВД подчеркнули, что подобные меры направлены на повышение эффективности работы полиции и усиление внутренней дисциплины в системе органов внутренних дел.