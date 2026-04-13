Казахстанцы массово остаются без пенсионных накоплений: названы причины

Новости Казахстана 0 942

В Казахстане растет число работников без стабильных пенсионных и социальных отчислений — по разным оценкам, в «зоне риска» могут находиться до 2,3 млн человек, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Рынок труда в Казахстане постепенно выходит из «серой зоны», однако проблема неформальной и незащищенной занятости по-прежнему остается острой. Несмотря на сокращение числа работников в неформальном секторе, миллионы граждан продолжают трудиться без стабильных пенсионных и социальных отчислений.

Неформальная занятость сокращается, но проблема сохраняется

По данным Бюро национальной статистики, в 2025 году в стране насчитывалось около 942,5 тыс. неформально занятых граждан. За последние три года этот показатель снизился на 18,1%, а доля в общей занятости уменьшилась с 12,8% до 10,1%.

Эксперты отмечают, что снижение связано с постепенным «обелением» рынка труда, однако методология подсчетов учитывает только часть фактически уязвимых работников.

Где сосредоточена неформальная занятость

Наибольшее число работников без официального оформления зафиксировано в Алматинской области — около 149 тыс. человек. Далее следуют:

  • Жамбылская область — 93,7 тыс.
  • Западно-Казахстанская область — 90,9 тыс.

Минимальные показатели отмечены в Шымкенте (7,3 тыс.) и области Улытау (9,3 тыс.).

Самозанятые и наемные без гарантий

Структура неформальной занятости показывает два ключевых сегмента:

  • около 42% — самозанятые (примерно 397,6 тыс. человек), включая курьеров и сельских работников;
  • более 544,9 тыс. — наемные сотрудники, которые фактически работают, но остаются без социальных гарантий.

Отдельно фиксируется дисбаланс по рабочей нагрузке: более 22% таких работников перерабатывают свыше 40 часов в неделю, тогда как почти 20% работают меньше стандартной нормы, что напрямую влияет на доходы и стабильность занятости.

В каких отраслях больше всего «теневой» работы

Наибольшая концентрация неформальной занятости наблюдается:

  • сельское хозяйство — 389,1 тыс. человек;
  • торговля — 170,1 тыс.;
  • строительство — более 107,8 тыс.

В промышленности показатель значительно ниже — около 45 тыс. человек, что может объясняться более жестким контролем и требованиями к оформлению.

Отдельные тенденции также фиксируются в других сферах:
в научно-технической деятельности число неформально занятых снизилось почти вдвое, тогда как в образовании, напротив, выросло более чем в 2 раза за счет репетиторства и онлайн-обучения.

2,3 млн человек без стабильных пенсионных отчислений

Более тревожная картина проявляется при анализе пенсионных и социальных платежей.

В стране насчитывается около 9,3 млн занятых граждан. Однако работодатели регулярно перечисляют взносы лишь за 7,2 млн человек. Это означает, что примерно 2,1 млн работников остаются вне полноценной системы социальной защиты.

Данные Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) усиливают этот разрыв:

  • регулярные взносы (9–12 раз в год) поступают только за 4,7 млн человек;
  • еще 1,6 млн получают их нерегулярно.

Кто оказался в «зоне риска»

Эксперты выделяют несколько категорий работников, наиболее уязвимых с точки зрения будущей пенсии:

  • формально трудоустроенные, но без регулярных отчислений;
  • сотрудники по договорам гражданско-правового характера;
  • работники с частичной или нерегулярной занятостью;
  • самозанятые вне пенсионной системы.

Итог: рынок труда «белеет», но риски остаются

Несмотря на снижение доли неформальной занятости, структура рынка труда в Казахстане по-прежнему остается неоднородной. Формально число рабочих мест растет, однако значительная часть работников остается без стабильных социальных и пенсионных отчислений.

Таким образом, ключевая проблема заключается не в количестве занятых, а в качестве их оформления и полноте социальных гарантий.

