Казахстанцы массово остаются без пенсионных накоплений: названы причины

В Казахстане растет число работников без стабильных пенсионных и социальных отчислений — по разным оценкам, в «зоне риска» могут находиться до 2,3 млн человек, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Рынок труда в Казахстане постепенно выходит из «серой зоны», однако проблема неформальной и незащищенной занятости по-прежнему остается острой. Несмотря на сокращение числа работников в неформальном секторе, миллионы граждан продолжают трудиться без стабильных пенсионных и социальных отчислений.
По данным Бюро национальной статистики, в 2025 году в стране насчитывалось около 942,5 тыс. неформально занятых граждан. За последние три года этот показатель снизился на 18,1%, а доля в общей занятости уменьшилась с 12,8% до 10,1%.
Эксперты отмечают, что снижение связано с постепенным «обелением» рынка труда, однако методология подсчетов учитывает только часть фактически уязвимых работников.
Наибольшее число работников без официального оформления зафиксировано в Алматинской области — около 149 тыс. человек. Далее следуют:
Минимальные показатели отмечены в Шымкенте (7,3 тыс.) и области Улытау (9,3 тыс.).
Структура неформальной занятости показывает два ключевых сегмента:
Отдельно фиксируется дисбаланс по рабочей нагрузке: более 22% таких работников перерабатывают свыше 40 часов в неделю, тогда как почти 20% работают меньше стандартной нормы, что напрямую влияет на доходы и стабильность занятости.
Наибольшая концентрация неформальной занятости наблюдается:
В промышленности показатель значительно ниже — около 45 тыс. человек, что может объясняться более жестким контролем и требованиями к оформлению.
Отдельные тенденции также фиксируются в других сферах:
в научно-технической деятельности число неформально занятых снизилось почти вдвое, тогда как в образовании, напротив, выросло более чем в 2 раза за счет репетиторства и онлайн-обучения.
Более тревожная картина проявляется при анализе пенсионных и социальных платежей.
В стране насчитывается около 9,3 млн занятых граждан. Однако работодатели регулярно перечисляют взносы лишь за 7,2 млн человек. Это означает, что примерно 2,1 млн работников остаются вне полноценной системы социальной защиты.
Данные Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) усиливают этот разрыв:
Эксперты выделяют несколько категорий работников, наиболее уязвимых с точки зрения будущей пенсии:
Несмотря на снижение доли неформальной занятости, структура рынка труда в Казахстане по-прежнему остается неоднородной. Формально число рабочих мест растет, однако значительная часть работников остается без стабильных социальных и пенсионных отчислений.
Таким образом, ключевая проблема заключается не в количестве занятых, а в качестве их оформления и полноте социальных гарантий.
Комментарии0 комментарий(ев)