Казахстан вводит «налог на заначки» граждан: проверки усиливаются

Накопления «в тумбочке» могут обойтись казахстанцам в 10% от суммы. Налоговая начала проверять происхождение средств на крупные покупки, и те, кто не указал наличные во входной декларации, оказались под прицелом фискальных органов, сообщает Lada.kz со ссылкой на inbusiness.kz.
Старая привычка хранить деньги в сейфах или банковских ячейках столкнулась с жесткой реальностью всеобщего декларирования. Как поясняет налоговый эксперт Гульвира Абеу, ключевым документом для каждого гражданина стала форма 250.00.
Если при переходе на систему декларирования наличные не были зафиксированы в этом документе, для государства их юридически не существует. Следовательно, любая крупная покупка на эти средства в будущем будет расценена как получение нового, скрытого дохода, с которого необходимо уплатить 10% индивидуального подоходного налога (ИПН).
В отличие от недвижимости, автомобилей и банковских депозитов, которые налоговики видят в автоматическом режиме через государственные базы данных, наличные деньги — это «слепая зона».
«Логика простая: если наличные были, их нужно было показать. Если не показали — значит, официального источника средств на момент проверки нет», — отмечает эксперт.
При этом налоговая уже активно использует камеральный контроль. Система автоматически сопоставляет официальные доходы человека с его расходами. При обнаружении разрыва владельцу активов приходит уведомление.
Получение уведомления от налоговой — это еще не штраф. У гражданина есть 30 рабочих дней, чтобы предоставить пояснения.
Какие аргументы могут сработать:
Займы от родственников: Можно использовать расписки, подтверждающие передачу денег.
Займы от третьих лиц: Если деньги получены не от близких родственников, договор займа должен быть нотариально заверен.
Важно: Оформить договор «задним числом» не удастся — документ должен быть датирован днем реальной передачи средств, иначе налоговая его не примет.
Игнорирование правил декларирования может привести к серьезным финансовым потерям. Помимо стандартного налога в 10%, законодательство предусматривает жесткие санкции за сокрытие активов:
Первичное нарушение: предупреждение или штраф.
Сокрытие активов: штраф до 200% от суммы неуплаченного налога.
Повторное нарушение: штраф возрастает до 300%.
Эксперт подчеркивает: выход еще есть. В пределах срока исковой давности казахстанцы могут подать дополнительную декларацию и отразить в ней ранее неучтенные наличные средства. Это позволит легализовать «заначки» до того, как они станут поводом для проверки после крупной покупки.
