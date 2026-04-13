Казахстан вводит «налог на заначки» граждан: проверки усиливаются

Накопления «в тумбочке» могут обойтись казахстанцам в 10% от суммы. Налоговая начала проверять происхождение средств на крупные покупки, и те, кто не указал наличные во входной декларации, оказались под прицелом фискальных органов, сообщает Lada.kz со ссылкой на inbusiness.kz .

«Денег официально не существовало»: позиция эксперта

Старая привычка хранить деньги в сейфах или банковских ячейках столкнулась с жесткой реальностью всеобщего декларирования. Как поясняет налоговый эксперт Гульвира Абеу, ключевым документом для каждого гражданина стала форма 250.00.

Если при переходе на систему декларирования наличные не были зафиксированы в этом документе, для государства их юридически не существует. Следовательно, любая крупная покупка на эти средства в будущем будет расценена как получение нового, скрытого дохода, с которого необходимо уплатить 10% индивидуального подоходного налога (ИПН).

Почему цифровизация «бьет» по наличным

В отличие от недвижимости, автомобилей и банковских депозитов, которые налоговики видят в автоматическом режиме через государственные базы данных, наличные деньги — это «слепая зона».

«Логика простая: если наличные были, их нужно было показать. Если не показали — значит, официального источника средств на момент проверки нет», — отмечает эксперт.

При этом налоговая уже активно использует камеральный контроль. Система автоматически сопоставляет официальные доходы человека с его расходами. При обнаружении разрыва владельцу активов приходит уведомление.

30 дней на объяснения: как защитить свои деньги

Получение уведомления от налоговой — это еще не штраф. У гражданина есть 30 рабочих дней, чтобы предоставить пояснения.

Какие аргументы могут сработать:

Займы от родственников: Можно использовать расписки, подтверждающие передачу денег.

Займы от третьих лиц: Если деньги получены не от близких родственников, договор займа должен быть нотариально заверен.

Важно: Оформить договор «задним числом» не удастся — документ должен быть датирован днем реальной передачи средств, иначе налоговая его не примет.

Риски и штрафы: до 300% от суммы

Игнорирование правил декларирования может привести к серьезным финансовым потерям. Помимо стандартного налога в 10%, законодательство предусматривает жесткие санкции за сокрытие активов:

Первичное нарушение: предупреждение или штраф.

Сокрытие активов: штраф до 200% от суммы неуплаченного налога.

Повторное нарушение: штраф возрастает до 300%.

Есть ли шанс все исправить?

Эксперт подчеркивает: выход еще есть. В пределах срока исковой давности казахстанцы могут подать дополнительную декларацию и отразить в ней ранее неучтенные наличные средства. Это позволит легализовать «заначки» до того, как они станут поводом для проверки после крупной покупки.