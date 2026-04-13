18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
474.9
555.3
6.24
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
13.04.2026, 13:58

Казахстан вводит «налог на заначки» граждан: проверки усиливаются

Новости Казахстана

Накопления «в тумбочке» могут обойтись казахстанцам в 10% от суммы. Налоговая начала проверять происхождение средств на крупные покупки, и те, кто не указал наличные во входной декларации, оказались под прицелом фискальных органов, сообщает Lada.kz со ссылкой на inbusiness.kz.

Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

«Денег официально не существовало»: позиция эксперта

Старая привычка хранить деньги в сейфах или банковских ячейках столкнулась с жесткой реальностью всеобщего декларирования. Как поясняет налоговый эксперт Гульвира Абеу, ключевым документом для каждого гражданина стала форма 250.00.

Если при переходе на систему декларирования наличные не были зафиксированы в этом документе, для государства их юридически не существует. Следовательно, любая крупная покупка на эти средства в будущем будет расценена как получение нового, скрытого дохода, с которого необходимо уплатить 10% индивидуального подоходного налога (ИПН).

Почему цифровизация «бьет» по наличным

В отличие от недвижимости, автомобилей и банковских депозитов, которые налоговики видят в автоматическом режиме через государственные базы данных, наличные деньги — это «слепая зона».

«Логика простая: если наличные были, их нужно было показать. Если не показали — значит, официального источника средств на момент проверки нет», — отмечает эксперт.

При этом налоговая уже активно использует камеральный контроль. Система автоматически сопоставляет официальные доходы человека с его расходами. При обнаружении разрыва владельцу активов приходит уведомление.

30 дней на объяснения: как защитить свои деньги

Получение уведомления от налоговой — это еще не штраф. У гражданина есть 30 рабочих дней, чтобы предоставить пояснения.

Какие аргументы могут сработать:

  • Займы от родственников: Можно использовать расписки, подтверждающие передачу денег.

  • Займы от третьих лиц: Если деньги получены не от близких родственников, договор займа должен быть нотариально заверен.

Важно: Оформить договор «задним числом» не удастся — документ должен быть датирован днем реальной передачи средств, иначе налоговая его не примет.

Риски и штрафы: до 300% от суммы

Игнорирование правил декларирования может привести к серьезным финансовым потерям. Помимо стандартного налога в 10%, законодательство предусматривает жесткие санкции за сокрытие активов:

  • Первичное нарушение: предупреждение или штраф.

  • Сокрытие активов: штраф до 200% от суммы неуплаченного налога.

  • Повторное нарушение: штраф возрастает до 300%.

Есть ли шанс все исправить?

Эксперт подчеркивает: выход еще есть. В пределах срока исковой давности казахстанцы могут подать дополнительную декларацию и отразить в ней ранее неучтенные наличные средства. Это позволит легализовать «заначки» до того, как они станут поводом для проверки после крупной покупки.

1
25
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь