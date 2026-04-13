Казахстан объявил о строительстве четырех аэропортов до 2028 года

Правительство Казахстана утвердило масштабный план модернизации авиационной инфраструктуры, который включает строительство четырех новых аэропортов и расширение географии полетов до 135 маршрутов к концу 2026 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.

© Photo : Министерство транспорта Казахстана

Масштабное строительство и модернизация

В ходе совещания под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова был представлен план развития отрасли до 2028 года. В ближайшие два года в стране реализуют 11 ключевых инфраструктурных проектов. Среди них:

4 абсолютно новых аэропорта (включая туристический хаб в Катон-Карагае);

Строительство двух современных взлетно-посадочных полос ;

Комплексная реконструкция инфраструктуры в пяти городах республики.

Рекордные показатели и новые перевозчики

По итогам 2025 года авиационная отрасль продемонстрировала уверенный рост: общее число перевезенных пассажиров достигло 20,8 млн человек. Основная нагрузка легла на мегаполисы: воздушная гавань Алматы приняла 12 млн путешественников, а аэропорт Астаны — 9,2 млн.

Привлечению иностранных инвестиций и новых авиалиний способствовало снижение цен на авиатопливо. На данный момент стоимость тонны керосина в казахстанских аэропортах составляет около $800, что делает страну выгодным транзитным узлом. Благодаря этому на рынок вышли крупные международные игроки, такие как:

Centrum Air (Узбекистан) и Shiraq Avia (Армения);

Грузовые гиганты Atlas Air (США), Martinair (Нидерланды) и One Air (Великобритания).

Проблемы малой авиации под контролем

Несмотря на успехи, глава правительства Олжас Бектенов обратил внимание на недоработки в сегменте малой авиации. Премьер-министр раскритиковал текущие темпы закупа небольших воздушных судов и поручил профильным министерствам в кратчайшие сроки пересмотреть механизмы финансирования для региональных авиакомпаний.