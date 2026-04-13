За превышение скорости в Казахстане теперь отправляют в СИЗО на 15 суток

В Астане водителей, систематически грубо нарушающих ПДД, начали отправлять под административный арест. Суды впервые применяют статью о мелком хулиганстве к уличным гонщикам, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.
В столице Казахстана суды начали ужесточать подход к водителям, которые регулярно игнорируют правила дорожного движения и продолжают создавать опасные ситуации на дорогах даже после многочисленных штрафов.
Если ранее за превышение скорости и повторные нарушения водители отделывались только увеличенными штрафами, то теперь к ним начали применять более строгие меры — вплоть до административного ареста.
Ранее система наказаний за превышение скорости предусматривала исключительно денежные санкции.
Однако, как отмечают эксперты и депутаты, для части водителей такие штрафы перестали быть сдерживающим фактором. Некоторые нарушители продолжали систематически превышать скорость, накапливая десятки штрафов.
В конце марта специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны вынес решение об аресте двух водителей, которые устраивали опасные заезды по улицам столицы на автомобилях BMW 530 и Lexus LX 600.
Оба нарушителя ранее неоднократно привлекались к ответственности — речь идет о десятках штрафов за различные нарушения ПДД.
Им назначили по 10 суток административного ареста.
11 апреля суд рассмотрел еще одно резонансное дело. Водитель Porsche 911 проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора при скорости 133 км/ч.
По данным суда, мужчина ранее получил около 50 штрафов, большинство из которых — за превышение скорости.
В итоге ему назначили 15 суток административного ареста.
В постановлении отмечается, что действия водителя:
Суд квалифицировал такие действия как мелкое хулиганство по статье 434 КоАП РК, указав на явное неуважение к обществу и «дерзкий характер» поведения на дороге.
Юристы и наблюдатели отмечают, что подобные решения могут стать прецедентом для дальнейшей практики. Теперь систематические грубые нарушения ПДД могут рассматриваться не только как дорожные проступки, но и как форма хулиганства.
В то же время эксперты подчеркивают необходимость аккуратного применения таких мер, чтобы административный арест не стал универсальным наказанием за любые нарушения правил дорожного движения.
Комментарии0 комментарий(ев)