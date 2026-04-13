Температура воды в Каспийском море
13.04.2026, 15:53

За превышение скорости в Казахстане теперь отправляют в СИЗО на 15 суток

Новости Казахстана

В Астане водителей, систематически грубо нарушающих ПДД, начали отправлять под административный арест. Суды впервые применяют статью о мелком хулиганстве к уличным гонщикам, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Фото: litro.kz
Фото: litro.kz

В Астане усилили наказание за опасное вождение

В столице Казахстана суды начали ужесточать подход к водителям, которые регулярно игнорируют правила дорожного движения и продолжают создавать опасные ситуации на дорогах даже после многочисленных штрафов.

Если ранее за превышение скорости и повторные нарушения водители отделывались только увеличенными штрафами, то теперь к ним начали применять более строгие меры — вплоть до административного ареста.

Штрафы больше не работают: суды переходят к арестам

Ранее система наказаний за превышение скорости предусматривала исключительно денежные санкции.

  • превышение скорости более чем на 60 км/ч — около 40 МРП (173 тыс. тенге в 2026 году);
  • повторное аналогичное нарушение в течение года — 60 МРП (259,5 тыс. тенге).

Однако, как отмечают эксперты и депутаты, для части водителей такие штрафы перестали быть сдерживающим фактором. Некоторые нарушители продолжали систематически превышать скорость, накапливая десятки штрафов.

Первые аресты за опасные гонки в городе

В конце марта специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны вынес решение об аресте двух водителей, которые устраивали опасные заезды по улицам столицы на автомобилях BMW 530 и Lexus LX 600.

Оба нарушителя ранее неоднократно привлекались к ответственности — речь идет о десятках штрафов за различные нарушения ПДД.

Им назначили по 10 суток административного ареста.

Второй случай: Porsche, 133 км/ч и игнорирование светофора

11 апреля суд рассмотрел еще одно резонансное дело. Водитель Porsche 911 проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора при скорости 133 км/ч.

По данным суда, мужчина ранее получил около 50 штрафов, большинство из которых — за превышение скорости.

В итоге ему назначили 15 суток административного ареста.

Позиция суда: опасное поведение как проявление неуважения к обществу

В постановлении отмечается, что действия водителя:

  • демонстрировали умышленное игнорирование ПДД;
  • создавали реальную угрозу для других участников движения;
  • происходили в общественном месте;
  • нарушали общественный порядок.

Суд квалифицировал такие действия как мелкое хулиганство по статье 434 КоАП РК, указав на явное неуважение к обществу и «дерзкий характер» поведения на дороге.

Новый подход к нарушителям: возможный прецедент

Юристы и наблюдатели отмечают, что подобные решения могут стать прецедентом для дальнейшей практики. Теперь систематические грубые нарушения ПДД могут рассматриваться не только как дорожные проступки, но и как форма хулиганства.

В то же время эксперты подчеркивают необходимость аккуратного применения таких мер, чтобы административный арест не стал универсальным наказанием за любые нарушения правил дорожного движения.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь