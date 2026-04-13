В Казахстане появился новый мощный игрок с участием Кулибаева

Один из крупнейших казахстанских бизнесменов Тимур Кулибаев зарегистрировал в Международном финансовом центре «Астана» новую компанию — холдинг Farabi Development Limited. В число учредителей вошли его давние партнеры по ряду крупных бизнес-проектов, сообщает Lada.kz со ссылкой на forbes.kz.
Компания имеет двух учредителей:
Таким образом, структура нового холдинга формируется вокруг уже существующей сети партнерских бизнес-активов.
Второй учредитель нового холдинга — ADD Office — также представляет собой объединение нескольких компаний и предпринимателей. В его состав входят:
Айдан Сулейменова является партнером Кулибаева в сфере недвижимости. Она входит в число крупных рантье Казахстана и владеет долями в торговых центрах:
Ее бизнес через ADD Invest Properties связан с управлением коммерческой недвижимостью и арендными потоками.
Бауржан Тойбазаров и Нуржан Сартбаев участвуют в проектах Кулибаева в нефтяной отрасли. Они связаны с ТОО PetroRetail, управляющим сетью АЗС Qazaq Oil.
Сеть ранее входила в структуру «КазМунайГаза», а затем была приватизирована в 2019 году. Позднее Кулибаев вошел в число ее совладельцев через компанию Joint Technologies.
Тимур Кулибаев занимает высокие позиции в рейтингах крупнейших бизнесменов Казахстана. По оценкам Forbes:
Совместно с супругой он владеет холдинговой группой «АЛМЭКС», которой принадлежит значительная доля в Halyk Bank.
Также в портфеле бизнесмена:
Регистрация нового холдинга в МФЦА может свидетельствовать о дальнейшем структурировании уже существующих активов и усилении партнерских связей в ключевых секторах — от недвижимости до энергетики и ритейла.
