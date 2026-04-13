В Казахстане появился новый мощный игрок с участием Кулибаева

Один из крупнейших казахстанских бизнесменов Тимур Кулибаев зарегистрировал в Международном финансовом центре «Астана» новую компанию — холдинг Farabi Development Limited. В число учредителей вошли его давние партнеры по ряду крупных бизнес-проектов, сообщает Lada.kz со ссылкой на forbes.kz.

Новая структура в МФЦА

Компания имеет двух учредителей:

лично Тимур Кулибаев

компания ADD Office

Таким образом, структура нового холдинга формируется вокруг уже существующей сети партнерских бизнес-активов.

Кто стоит за ADD Office

Второй учредитель нового холдинга — ADD Office — также представляет собой объединение нескольких компаний и предпринимателей. В его состав входят:

ТОО ADD Invest Properties (владелец — Айдан Сулейменова)

(владелец — Айдан Сулейменова) ТОО Head Company (учредители — Бауржан Тойбазаров и Нуржан Сартбаев)

(учредители — Бауржан Тойбазаров и Нуржан Сартбаев) ТОО AAB Foundation (принадлежит Меруерт Имангалиевой)

Партнеры Кулибаева и их бизнес-активы

Недвижимость

Айдан Сулейменова является партнером Кулибаева в сфере недвижимости. Она входит в число крупных рантье Казахстана и владеет долями в торговых центрах:

Keruen

KeruenCity

Talan Gallery (Астана)

Ее бизнес через ADD Invest Properties связан с управлением коммерческой недвижимостью и арендными потоками.

Топливный сектор

Бауржан Тойбазаров и Нуржан Сартбаев участвуют в проектах Кулибаева в нефтяной отрасли. Они связаны с ТОО PetroRetail, управляющим сетью АЗС Qazaq Oil.

Сеть ранее входила в структуру «КазМунайГаза», а затем была приватизирована в 2019 году. Позднее Кулибаев вошел в число ее совладельцев через компанию Joint Technologies.

Активы и позиции Кулибаева

Тимур Кулибаев занимает высокие позиции в рейтингах крупнейших бизнесменов Казахстана. По оценкам Forbes:

около $5,3–5,4 млрд — состояние бизнесмена

входит в топ-5 самых влиятельных предпринимателей страны

занимает высокие позиции в рейтинге рантье

Совместно с супругой он владеет холдинговой группой «АЛМЭКС», которой принадлежит значительная доля в Halyk Bank.

Также в портфеле бизнесмена:

Joint Resources

Mercury Properties

«Кипрос»

другие инвестиционные структуры

Регистрация нового холдинга в МФЦА может свидетельствовать о дальнейшем структурировании уже существующих активов и усилении партнерских связей в ключевых секторах — от недвижимости до энергетики и ритейла.