13.04.2026, 18:12

В Казахстане появился новый мощный игрок с участием Кулибаева

Один из крупнейших казахстанских бизнесменов Тимур Кулибаев зарегистрировал в Международном финансовом центре «Астана» новую компанию — холдинг Farabi Development Limited. В число учредителей вошли его давние партнеры по ряду крупных бизнес-проектов, сообщает Lada.kz со ссылкой на forbes.kz.

Фото: olympic.kz

Новая структура в МФЦА

В Международном финансовом центре «Астана» зарегистрирован новый холдинг — Farabi Development Limited.

Компания имеет двух учредителей:

  • лично Тимур Кулибаев
  • компания ADD Office

Таким образом, структура нового холдинга формируется вокруг уже существующей сети партнерских бизнес-активов.

Кто стоит за ADD Office

Второй учредитель нового холдинга — ADD Office — также представляет собой объединение нескольких компаний и предпринимателей. В его состав входят:

  • ТОО ADD Invest Properties (владелец — Айдан Сулейменова)
  • ТОО Head Company (учредители — Бауржан Тойбазаров и Нуржан Сартбаев)
  • ТОО AAB Foundation (принадлежит Меруерт Имангалиевой)

Партнеры Кулибаева и их бизнес-активы

Недвижимость

Айдан Сулейменова является партнером Кулибаева в сфере недвижимости. Она входит в число крупных рантье Казахстана и владеет долями в торговых центрах:

  • Keruen
  • KeruenCity
  • Talan Gallery (Астана)

Ее бизнес через ADD Invest Properties связан с управлением коммерческой недвижимостью и арендными потоками.

Топливный сектор

Бауржан Тойбазаров и Нуржан Сартбаев участвуют в проектах Кулибаева в нефтяной отрасли. Они связаны с ТОО PetroRetail, управляющим сетью АЗС Qazaq Oil.

Сеть ранее входила в структуру «КазМунайГаза», а затем была приватизирована в 2019 году. Позднее Кулибаев вошел в число ее совладельцев через компанию Joint Technologies.

Активы и позиции Кулибаева

Тимур Кулибаев занимает высокие позиции в рейтингах крупнейших бизнесменов Казахстана. По оценкам Forbes:

  • около $5,3–5,4 млрд — состояние бизнесмена
  • входит в топ-5 самых влиятельных предпринимателей страны
  • занимает высокие позиции в рейтинге рантье

Совместно с супругой он владеет холдинговой группой «АЛМЭКС», которой принадлежит значительная доля в Halyk Bank.

Также в портфеле бизнесмена:

  • Joint Resources
  • Mercury Properties
  • «Кипрос»
  • другие инвестиционные структуры

Регистрация нового холдинга в МФЦА может свидетельствовать о дальнейшем структурировании уже существующих активов и усилении партнерских связей в ключевых секторах — от недвижимости до энергетики и ритейла.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь