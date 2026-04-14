Новые ограничения в Казахстане: кто не сможет работать с деньгами

В Казахстане ужесточили правила получения лицензий для организаций, работающих с банковскими и финансовыми операциями. Теперь выйти на рынок смогут только компании, полностью соответствующие новым требованиям регулятора, сообщает Lada.kz.

Фото: freepik

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) утвердило обновленный регламент выдачи лицензий для компаний, осуществляющих банковские операции. Новые правила, вступившие в силу в 2026 году, направлены на тотальное очищение сектора от сомнительных игроков и минимизацию рисков для граждан.

Финансовый фильтр: кто рискует остаться без лицензии

Теперь процесс получения разрешения на работу с денежными средствами превращается в многоуровневую проверку. Регулятор внедрил жесткую систему оценки, которая не допускает формального подхода. Чтобы легально работать в финансовом поле Казахстана, компания обязана подтвердить свою состоятельность по трем ключевым направлениям:

Безупречная репутация: Тщательному аудиту подвергаются не только активы, но и «биография» руководителей и крупных акционеров. Техническая оснащенность: Организация должна доказать наличие современной IT-инфраструктуры и отлаженных бизнес-процессов. Юридическая чистота: Полное соответствие обновленному законодательству 2026 года.

Главные изменения в процедуре

АРРФР четко регламентировало сроки рассмотрения заявок и перечень необходимых документов. Основной акцент сделан на прозрачности происхождения капитала. Если раньше некоторые процедуры могли носить уведомительный характер, то сейчас отсутствие любого подтверждающего документа или малейшее сомнение в репутации топ-менеджмента станет автоматическим основанием для отказа.

Глобальная цель: прозрачность и доверие

Реформа проводится в рамках реализации обновленного закона «О банках и банковской деятельности». По мнению экспертов, такие меры необходимы для:

Защиты прав потребителей: Снижение вероятности появления финансовых пирамид и недобросовестных посредников.

Стабильности системы: На рынке останутся только те игроки, которые способны гарантировать сохранность клиентских средств.

Повышения инвестиционной привлекательности: Прозрачный рынок вызывает больше доверия у международных инвесторов.