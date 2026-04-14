Новые ограничения в Казахстане: кто не сможет работать с деньгами

В Казахстане ужесточили правила получения лицензий для организаций, работающих с банковскими и финансовыми операциями. Теперь выйти на рынок смогут только компании, полностью соответствующие новым требованиям регулятора, сообщает Lada.kz.
Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) утвердило обновленный регламент выдачи лицензий для компаний, осуществляющих банковские операции. Новые правила, вступившие в силу в 2026 году, направлены на тотальное очищение сектора от сомнительных игроков и минимизацию рисков для граждан.
Теперь процесс получения разрешения на работу с денежными средствами превращается в многоуровневую проверку. Регулятор внедрил жесткую систему оценки, которая не допускает формального подхода. Чтобы легально работать в финансовом поле Казахстана, компания обязана подтвердить свою состоятельность по трем ключевым направлениям:
Безупречная репутация: Тщательному аудиту подвергаются не только активы, но и «биография» руководителей и крупных акционеров.
Техническая оснащенность: Организация должна доказать наличие современной IT-инфраструктуры и отлаженных бизнес-процессов.
Юридическая чистота: Полное соответствие обновленному законодательству 2026 года.
АРРФР четко регламентировало сроки рассмотрения заявок и перечень необходимых документов. Основной акцент сделан на прозрачности происхождения капитала. Если раньше некоторые процедуры могли носить уведомительный характер, то сейчас отсутствие любого подтверждающего документа или малейшее сомнение в репутации топ-менеджмента станет автоматическим основанием для отказа.
Реформа проводится в рамках реализации обновленного закона «О банках и банковской деятельности». По мнению экспертов, такие меры необходимы для:
Защиты прав потребителей: Снижение вероятности появления финансовых пирамид и недобросовестных посредников.
Стабильности системы: На рынке останутся только те игроки, которые способны гарантировать сохранность клиентских средств.
Повышения инвестиционной привлекательности: Прозрачный рынок вызывает больше доверия у международных инвесторов.
Важно: Ужесточение контроля коснется не только новых участников, но и уже действующих организаций, которым придется адаптировать свои процессы под обновленные стандарты регулятора.
Комментарии0 комментарий(ев)