Новые ограничения в Казахстане: кто не сможет работать с деньгами

Новости Казахстана 0 651

В Казахстане ужесточили правила получения лицензий для организаций, работающих с банковскими и финансовыми операциями. Теперь выйти на рынок смогут только компании, полностью соответствующие новым требованиям регулятора, сообщает Lada.kz. 

Фото: freepik

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) утвердило обновленный регламент выдачи лицензий для компаний, осуществляющих банковские операции. Новые правила, вступившие в силу в 2026 году, направлены на тотальное очищение сектора от сомнительных игроков и минимизацию рисков для граждан.

Финансовый фильтр: кто рискует остаться без лицензии

Теперь процесс получения разрешения на работу с денежными средствами превращается в многоуровневую проверку. Регулятор внедрил жесткую систему оценки, которая не допускает формального подхода. Чтобы легально работать в финансовом поле Казахстана, компания обязана подтвердить свою состоятельность по трем ключевым направлениям:

  1. Безупречная репутация: Тщательному аудиту подвергаются не только активы, но и «биография» руководителей и крупных акционеров.

  2. Техническая оснащенность: Организация должна доказать наличие современной IT-инфраструктуры и отлаженных бизнес-процессов.

  3. Юридическая чистота: Полное соответствие обновленному законодательству 2026 года.

Главные изменения в процедуре

АРРФР четко регламентировало сроки рассмотрения заявок и перечень необходимых документов. Основной акцент сделан на прозрачности происхождения капитала. Если раньше некоторые процедуры могли носить уведомительный характер, то сейчас отсутствие любого подтверждающего документа или малейшее сомнение в репутации топ-менеджмента станет автоматическим основанием для отказа.

Глобальная цель: прозрачность и доверие

Реформа проводится в рамках реализации обновленного закона «О банках и банковской деятельности». По мнению экспертов, такие меры необходимы для:

  • Защиты прав потребителей: Снижение вероятности появления финансовых пирамид и недобросовестных посредников.

  • Стабильности системы: На рынке останутся только те игроки, которые способны гарантировать сохранность клиентских средств.

  • Повышения инвестиционной привлекательности: Прозрачный рынок вызывает больше доверия у международных инвесторов.

Важно: Ужесточение контроля коснется не только новых участников, но и уже действующих организаций, которым придется адаптировать свои процессы под обновленные стандарты регулятора.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь