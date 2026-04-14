Во Вьетнаме задержан казахстанский блогер Кайсар Камза, находившийся в международном розыске

Правоохранительные органы Вьетнама совместно с Интерполом задержали казахстанского блогера, подозреваемого в организации масштабного незаконного игорного бизнеса, сообщает Lada.kz со ссылкой на МВД.
Операция по поимке разыскиваемого прошла в курортном городе Камрань. Как сообщает МВД РК, задержание стало возможным благодаря тесному взаимодействию казахстанской стороны с вьетнамскими коллегами по каналам Интерпола. Мужчина долгое время скрывался от правосудия, находясь в международном розыске.
По версии следствия, блогер использовал свою популярность в социальных сетях для продвижения азартных игр. Его деятельность включала:
Систематическую публикацию рекламных роликов онлайн-казино;
Привлечение подписчиков и других пользователей к участию в нелегальных играх;
Использование криптовалютных транзакций для сокрытия прибыли.
Общая сумма незаконно полученного дохода превысила 100 млн тенге. Все средства перечислялись на персональный криптокошелек подозреваемого.
"В результате противоправной деятельности подозреваемый получил незаконный доход в размере более 100 млн тенге. Денежные средства переводились на криптовалютный кошелек, зарегистрированный на его имя", - говорится в сообщении.
На данный момент задержанный находится под стражей во Вьетнаме. Компетентные органы Казахстана уже инициировали процедуру экстрадиции для привлечения блогера к уголовной ответственности на родине. Решение о его передаче казахстанским властям будет принято в ближайшее время в соответствии с международными договорами.
