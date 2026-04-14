Задержка декретных выплат в Казахстане: в Минтруда назвали причину и сроки зачисления

В Казахстане зафиксированы обращения граждан о задержке социальных выплат по уходу за ребенком. В ведомстве заявили, что речь идет не о сбое, а о временном сдвиге графика зачислений, сообщает Lada.kz.
В последние дни в социальных сетях и на горячие линии стали массово поступать сообщения от казахстанок, которые ожидали поступления пособий по уходу за ребенком, но не увидели их в привычные сроки.
Особенно активно обсуждение развернулось в соцсетях, где пользователи делились личным опытом ожидания выплат и пытались выяснить причины задержки через справочные службы.
Отдельные граждане отмечали, что обращались на короткий номер 1414, однако точной даты зачисления средств им назвать не смогли.
Ситуацию прокомментировали в Министерстве труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.
В ведомстве подчеркнули, что система государственного финансирования работает в штатном режиме, а задержка не связана с нехваткой средств или техническими сбоями.
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан заявило, что смещение сроков произошло из-за особенностей банковских операций в выходные дни.
По данным министерства, средства были направлены в пятницу, однако фактическое зачисление на счета граждан произошло уже в понедельник.
«Никаких сбоев в системе государственного финансирования нет. Смещение графика выплат связано с особенностями проведения банковских операций в выходные дни. Денежные средства, направленные в пятницу, поступили на счета в понедельник. Уже началось поэтапное зачисление средств на банковские карты получателей», – говорится в сообщении ведомства.
В ведомстве уточнили, что механизм социальных выплат предполагает последовательное прохождение банковских процедур, которые могут влиять на фактическое время поступления денег.
Так как часть операций пришлась на выходные дни, произошла техническая задержка в отражении средств на банковских счетах получателей.
При этом подчеркивается, что речь идет не о переносе выплат или их отмене, а исключительно о временном смещении сроков зачисления.
Параллельно с официальными разъяснениями в социальных сетях продолжали появляться сообщения от пользователей, ожидающих поступления средств.
В частности, в социальной сети Threads одна из пользовательниц рассказала, что после обращения на горячую линию ей сообщили о массовом характере задержки и рекомендовали ожидать поступления выплат в ближайшее время.
Подобные публикации усилили обсуждение ситуации, однако официальные органы подчеркивают, что оснований для паники нет.
По данным профильного ведомства, процесс зачисления социальных выплат уже запущен и осуществляется поэтапно.
В министерстве заверили, что все обязательства перед получателями выполнены в полном объеме, а задолженность по пособиям отсутствует.
Финансовые средства продолжают поступать на счета граждан в течение ближайшего времени, по мере завершения банковских операций.
Власти подчеркивают, что система социальных выплат остается стабильной, а подобные задержки могут носить исключительно технический характер и не влияют на общий график финансирования.
Контроль за процессом зачисления продолжается, а гражданам рекомендуют ожидать поступления средств в стандартном порядке.
