18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
474.9
555.3
6.24
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
14.04.2026, 07:11

Задержка декретных выплат в Казахстане: в Минтруда назвали причину и сроки зачисления

Новости Казахстана 0 407

В Казахстане зафиксированы обращения граждан о задержке социальных выплат по уходу за ребенком. В ведомстве заявили, что речь идет не о сбое, а о временном сдвиге графика зачислений, сообщает Lada.kz. 

Фото: gov.kz

Жалобы на задержку выплат: что происходит

В последние дни в социальных сетях и на горячие линии стали массово поступать сообщения от казахстанок, которые ожидали поступления пособий по уходу за ребенком, но не увидели их в привычные сроки.

Особенно активно обсуждение развернулось в соцсетях, где пользователи делились личным опытом ожидания выплат и пытались выяснить причины задержки через справочные службы.

Отдельные граждане отмечали, что обращались на короткий номер 1414, однако точной даты зачисления средств им назвать не смогли.

Официальное объяснение от Минтруда

Ситуацию прокомментировали в Министерстве труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

В ведомстве подчеркнули, что система государственного финансирования работает в штатном режиме, а задержка не связана с нехваткой средств или техническими сбоями.

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан заявило, что смещение сроков произошло из-за особенностей банковских операций в выходные дни.

По данным министерства, средства были направлены в пятницу, однако фактическое зачисление на счета граждан произошло уже в понедельник.

«Никаких сбоев в системе государственного финансирования нет. Смещение графика выплат связано с особенностями проведения банковских операций в выходные дни. Денежные средства, направленные в пятницу, поступили на счета в понедельник. Уже началось поэтапное зачисление средств на банковские карты получателей», – говорится в сообщении ведомства.

Почему произошел сдвиг графика выплат

В ведомстве уточнили, что механизм социальных выплат предполагает последовательное прохождение банковских процедур, которые могут влиять на фактическое время поступления денег.

Так как часть операций пришлась на выходные дни, произошла техническая задержка в отражении средств на банковских счетах получателей.

При этом подчеркивается, что речь идет не о переносе выплат или их отмене, а исключительно о временном смещении сроков зачисления.

Сообщения в соцсетях и реакция получателей

Параллельно с официальными разъяснениями в социальных сетях продолжали появляться сообщения от пользователей, ожидающих поступления средств.

В частности, в социальной сети Threads одна из пользовательниц рассказала, что после обращения на горячую линию ей сообщили о массовом характере задержки и рекомендовали ожидать поступления выплат в ближайшее время.

Подобные публикации усилили обсуждение ситуации, однако официальные органы подчеркивают, что оснований для паники нет.

Когда поступят деньги

По данным профильного ведомства, процесс зачисления социальных выплат уже запущен и осуществляется поэтапно.

В министерстве заверили, что все обязательства перед получателями выполнены в полном объеме, а задолженность по пособиям отсутствует.

Финансовые средства продолжают поступать на счета граждан в течение ближайшего времени, по мере завершения банковских операций.

Общая позиция ведомства

Власти подчеркивают, что система социальных выплат остается стабильной, а подобные задержки могут носить исключительно технический характер и не влияют на общий график финансирования.

Контроль за процессом зачисления продолжается, а гражданам рекомендуют ожидать поступления средств в стандартном порядке.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь