18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
474.9
555.3
6.24
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
14.04.2026, 07:45

Как «сладкий» налог может изменить Казахстан

Новости Казахстана 0 441

В Казахстане обсуждается возможное введение акциза на сахаросодержащие напитки, известного как «сладкий» налог. В мире такие меры уже действуют в более чем сотне стран и, по данным ВОЗ, помогают снижать уровень потребления сахара и связанных с ним заболеваний, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

«Сладкий» налог: как он влияет на здоровье и экономику

Сахаросодержащие напитки остаются одним из самых спорных продуктов в рационе. Несмотря на то что они не утоляют жажду, их часто употребляют вместо воды, особенно подростки. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает: доступность дешевой сладкой газировки напрямую влияет на рост ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

По оценкам экспертов ВОЗ, акцизы на такие напитки могут одновременно решать две задачи:

  • снижать их потребление среди населения;
  • направлять дополнительные средства в систему здравоохранения.

«Сладкий» налог в мире: где уже действует

Сегодня сахаросодержащие напитки облагаются акцизами в 116 странах, и их число продолжает расти.

С 2026 года к списку присоединилась Литва. Там действует дифференцированная ставка: чем выше содержание сахара, тем выше налог. Например, напитки с содержанием сахара от 2,5 до 7,9 грамма на 100 мл облагаются ставкой 7,4 евро за 100 литров, а более сладкие — 21 евро.

Великобритания также усилила налоговую политику: с 1 апреля увеличены ставки акциза для производителей безалкогольных сладких напитков. Размер налога зависит от содержания сахара — чем он выше, тем дороже производство.

Подобные меры уже применяются и в других странах, включая Россию и Кыргызстан, где соответствующие налоги начали действовать с 2023 и 2026 годов.

Казахстан: акциза пока нет, но тема актуальна

На данный момент в Казахстане акциз на сахаросодержащие напитки не введен. Однако тема неоднократно поднималась на государственном уровне.

В конце 2024 года Всемирный банк рекомендовал Казахстану рассмотреть введение такого налога. По его расчетам, сладкие напитки в стране остаются дешевле воды примерно на 13%, что стимулирует их потребление.

Согласно моделированию экспертов, введение акциза может привести к следующим изменениям:

  • снижение продаж сладких напитков на 16%;
  • рост потребления бутилированной воды на 41%;
  • общее снижение рынка безалкогольных напитков всего на 3%.

В начале 2024 года инициативу поддержала министр здравоохранения Акмарал Альназарова, отметив рост числа детей с лишним весом и риски развития хронических заболеваний в будущем. Она предлагала приравнять подход к сладким напиткам к регулированию табачной продукции.

Однако в дальнейшем профильные ведомства разошлись во мнениях. В Минэкономики и Минфине указывали на возможную нагрузку на производителей и экономические риски. В итоге в проект нового Налогового кодекса введение акциза пока не включили.

Почему Казахстан отказался от «сладкого» налога

По оценке налогового консультанта и юриста Айдара Масатбаева, решение связано с экономическими и регуляторными рисками.

Среди ключевых причин:

  • возможное сокращение производства до 25%;
  • отсутствие единой международной методики расчета налога;
  • сложность учета разного содержания сахара;
  • риск замещения сахара другими подсластителями.

Отдельно эксперт отмечает, что на решение могли повлиять интересы крупных производителей, задействующих значительное число работников.

Мнение экспертов: стоит ли возвращаться к инициативе

Несмотря на отказ от идеи, часть специалистов считает, что Казахстан может вернуться к обсуждению акциза в будущем.

По мнению Масатбаева, налог мог бы вводиться постепенно и поэтапно, как это делается в других странах. Он подчеркивает, что повышение цен на сладкие напитки способно снизить их потребление и улучшить здоровье населения.

Также эксперт указывает, что часть потребителей в таком случае может перейти на более здоровые альтернативы — натуральные соки или молочные продукты.

Итог: мировой тренд уже сформирован

Введение налога на сахаросодержащие напитки становится глобальной практикой. Более сотни стран уже применяют такие меры, и список продолжает расширяться.

В Казахстане этот вопрос пока остается открытым. Однако, учитывая международный опыт и рекомендации экспертов, тема «сладкого» налога может вновь вернуться в повестку в ближайшие годы.

0
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь