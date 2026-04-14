Как «сладкий» налог может изменить Казахстан

В Казахстане обсуждается возможное введение акциза на сахаросодержащие напитки, известного как «сладкий» налог. В мире такие меры уже действуют в более чем сотне стран и, по данным ВОЗ, помогают снижать уровень потребления сахара и связанных с ним заболеваний, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

«Сладкий» налог: как он влияет на здоровье и экономику

Сахаросодержащие напитки остаются одним из самых спорных продуктов в рационе. Несмотря на то что они не утоляют жажду, их часто употребляют вместо воды, особенно подростки. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает: доступность дешевой сладкой газировки напрямую влияет на рост ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

По оценкам экспертов ВОЗ, акцизы на такие напитки могут одновременно решать две задачи:

снижать их потребление среди населения;

направлять дополнительные средства в систему здравоохранения.

«Сладкий» налог в мире: где уже действует

Сегодня сахаросодержащие напитки облагаются акцизами в 116 странах, и их число продолжает расти.

С 2026 года к списку присоединилась Литва. Там действует дифференцированная ставка: чем выше содержание сахара, тем выше налог. Например, напитки с содержанием сахара от 2,5 до 7,9 грамма на 100 мл облагаются ставкой 7,4 евро за 100 литров, а более сладкие — 21 евро.

Великобритания также усилила налоговую политику: с 1 апреля увеличены ставки акциза для производителей безалкогольных сладких напитков. Размер налога зависит от содержания сахара — чем он выше, тем дороже производство.

Подобные меры уже применяются и в других странах, включая Россию и Кыргызстан, где соответствующие налоги начали действовать с 2023 и 2026 годов.

Казахстан: акциза пока нет, но тема актуальна

На данный момент в Казахстане акциз на сахаросодержащие напитки не введен. Однако тема неоднократно поднималась на государственном уровне.

В конце 2024 года Всемирный банк рекомендовал Казахстану рассмотреть введение такого налога. По его расчетам, сладкие напитки в стране остаются дешевле воды примерно на 13%, что стимулирует их потребление.

Согласно моделированию экспертов, введение акциза может привести к следующим изменениям:

снижение продаж сладких напитков на 16%;

рост потребления бутилированной воды на 41%;

общее снижение рынка безалкогольных напитков всего на 3%.

В начале 2024 года инициативу поддержала министр здравоохранения Акмарал Альназарова, отметив рост числа детей с лишним весом и риски развития хронических заболеваний в будущем. Она предлагала приравнять подход к сладким напиткам к регулированию табачной продукции.

Однако в дальнейшем профильные ведомства разошлись во мнениях. В Минэкономики и Минфине указывали на возможную нагрузку на производителей и экономические риски. В итоге в проект нового Налогового кодекса введение акциза пока не включили.

Почему Казахстан отказался от «сладкого» налога

По оценке налогового консультанта и юриста Айдара Масатбаева, решение связано с экономическими и регуляторными рисками.

Среди ключевых причин:

возможное сокращение производства до 25%;

отсутствие единой международной методики расчета налога;

сложность учета разного содержания сахара;

риск замещения сахара другими подсластителями.

Отдельно эксперт отмечает, что на решение могли повлиять интересы крупных производителей, задействующих значительное число работников.

Мнение экспертов: стоит ли возвращаться к инициативе

Несмотря на отказ от идеи, часть специалистов считает, что Казахстан может вернуться к обсуждению акциза в будущем.

По мнению Масатбаева, налог мог бы вводиться постепенно и поэтапно, как это делается в других странах. Он подчеркивает, что повышение цен на сладкие напитки способно снизить их потребление и улучшить здоровье населения.

Также эксперт указывает, что часть потребителей в таком случае может перейти на более здоровые альтернативы — натуральные соки или молочные продукты.

Итог: мировой тренд уже сформирован

Введение налога на сахаросодержащие напитки становится глобальной практикой. Более сотни стран уже применяют такие меры, и список продолжает расширяться.

В Казахстане этот вопрос пока остается открытым. Однако, учитывая международный опыт и рекомендации экспертов, тема «сладкого» налога может вновь вернуться в повестку в ближайшие годы.