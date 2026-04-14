14.04.2026, 08:12

Как блокада Ормузского пролива отразится на ценниках в магазинах Казахстана

Новости Казахстана

Блокада Ормузского пролива спровоцировала перебои в поставках азотных удобрений и рост мировых цен на них. Однако в Казахстане заявляют, что ситуация не оказывает прямого влияния на урожайность и внутренний рынок, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Что произошло на рынке удобрений

Из-за нарушений логистики на Ближнем Востоке оказались под угрозой поставки энергоресурсов и удобрений. Ключевым фактором стал фактический сбой работы Ормузского пролива — одного из важнейших мировых морских маршрутов, соединяющего Персидский залив с открытым океаном.

Эксперты отмечают, что именно через этот коридор проходит значительная часть глобальных поставок азотных удобрений и сырья для их производства.

По данным аналитиков Goldman Sachs, перебои уже привели к росту цен на азотные удобрения примерно на 40%. При этом их доля в себестоимости зерна достигает около 20%.

Также в отчёте отмечается, что дефицит может повлиять на мировое сельское хозяйство: снизить урожайность зерновых и заставить фермеров пересматривать структуру посевов в пользу менее затратных культур.

Почему ситуация критична для мирового агросектора

Азотные удобрения играют ключевую роль в урожайности сельхозкультур. Их нехватка может привести к:

  • снижению эффективности внесения азота в почву
  • падению урожайности зерновых культур
  • изменению структуры посевов
  • росту мировых цен на продовольствие

По оценкам рынка, около четверти мировых поставок азотных удобрений и значительная часть сырья для их производства связаны с маршрутами через Ормузский пролив.

Есть ли риски для Казахстана

В Министерстве сельского хозяйства Казахстана заявили, что прямой зависимости от поставок удобрений из стран Ближнего Востока у страны практически нет.

Основные покупатели продукции этого региона — Индия, Китай, страны Юго-Восточной Азии, Африки и Евросоюз.

Казахстан же использует другие цепочки поставок и собственное производство.

Поставки удобрений в Казахстане

По данным Минсельхоза:

  • около 56% потребности страны покрывается внутренним производством
  • более 60% потребления приходится на удобрения отечественного производства
  • ключевые производители — «КазАзот» и «Казфосфат»
  • остальная часть обеспечивается примерно 360 поставщиками

Основные импортёры удобрений:

  • Россия — около 73%
  • Узбекистан — около 23%
  • другие страны Европы, Турция, Китай и Беларусь

Ведомство подчеркивает, что поставки сейчас идут в штатном режиме без перебоев.

Почему цены могут расти, но не из-за Ближнего Востока

В Минсельхозе отмечают, что стоимость отечественных удобрений фиксируется заранее — обычно в начале года, поэтому они менее подвержены внешним скачкам.

Импортные удобрения традиционно дорожают в начале сельхозсезона. Это ежегодная тенденция, которая зависит от:

  • сезонного спроса
  • логистических затрат
  • валютных курсов
  • рыночной конъюнктуры

Таким образом, текущая геополитическая ситуация на Ближнем Востоке, по оценке ведомства, не влияет напрямую на цены внутри Казахстана.

Влияние на урожай: ключевой фактор — не геополитика

В министерстве также подчеркнули, что урожайность в Казахстане зависит прежде всего от:

  • погодных условий
  • технологий выращивания
  • агротехнических решений
  • качества почвы и ухода за культурами

Структура посевов в стране на фоне событий вокруг Ормузского пролива не менялась.

Итог

Несмотря на рост мировых цен на удобрения и риски для глобального рынка, Казахстан пока не испытывает прямого давления со стороны кризиса в Ормузском проливе. Внутреннее производство и альтернативные каналы поставок позволяют сохранять стабильность на рынке и в агросекторе.

