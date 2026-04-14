Как блокада Ормузского пролива отразится на ценниках в магазинах Казахстана

Блокада Ормузского пролива спровоцировала перебои в поставках азотных удобрений и рост мировых цен на них. Однако в Казахстане заявляют, что ситуация не оказывает прямого влияния на урожайность и внутренний рынок, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Из-за нарушений логистики на Ближнем Востоке оказались под угрозой поставки энергоресурсов и удобрений. Ключевым фактором стал фактический сбой работы Ормузского пролива — одного из важнейших мировых морских маршрутов, соединяющего Персидский залив с открытым океаном.
Эксперты отмечают, что именно через этот коридор проходит значительная часть глобальных поставок азотных удобрений и сырья для их производства.
По данным аналитиков Goldman Sachs, перебои уже привели к росту цен на азотные удобрения примерно на 40%. При этом их доля в себестоимости зерна достигает около 20%.
Также в отчёте отмечается, что дефицит может повлиять на мировое сельское хозяйство: снизить урожайность зерновых и заставить фермеров пересматривать структуру посевов в пользу менее затратных культур.
Азотные удобрения играют ключевую роль в урожайности сельхозкультур. Их нехватка может привести к:
По оценкам рынка, около четверти мировых поставок азотных удобрений и значительная часть сырья для их производства связаны с маршрутами через Ормузский пролив.
В Министерстве сельского хозяйства Казахстана заявили, что прямой зависимости от поставок удобрений из стран Ближнего Востока у страны практически нет.
Основные покупатели продукции этого региона — Индия, Китай, страны Юго-Восточной Азии, Африки и Евросоюз.
Казахстан же использует другие цепочки поставок и собственное производство.
По данным Минсельхоза:
Основные импортёры удобрений:
Ведомство подчеркивает, что поставки сейчас идут в штатном режиме без перебоев.
В Минсельхозе отмечают, что стоимость отечественных удобрений фиксируется заранее — обычно в начале года, поэтому они менее подвержены внешним скачкам.
Импортные удобрения традиционно дорожают в начале сельхозсезона. Это ежегодная тенденция, которая зависит от:
Таким образом, текущая геополитическая ситуация на Ближнем Востоке, по оценке ведомства, не влияет напрямую на цены внутри Казахстана.
В министерстве также подчеркнули, что урожайность в Казахстане зависит прежде всего от:
Структура посевов в стране на фоне событий вокруг Ормузского пролива не менялась.
Несмотря на рост мировых цен на удобрения и риски для глобального рынка, Казахстан пока не испытывает прямого давления со стороны кризиса в Ормузском проливе. Внутреннее производство и альтернативные каналы поставок позволяют сохранять стабильность на рынке и в агросекторе.
