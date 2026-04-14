Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
14.04.2026, 08:34

«Сразу кладите трубку!»: МВД обратилось к казахстанцам с важным заявлением

Новости Казахстана 0 837

В Казахстане зафиксирована новая волна интернет-мошенничества с использованием искусственного интеллекта. Злоумышленники подделывают голоса и видео, выдавая себя за сотрудников госорганов и банков, предупредили в МВД, сообщает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фото: кадр YouTube

МВД предупредило о новой цифровой угрозе

По данным ведомства, преступники активно применяют ИИ для создания реалистичных аудио-, видео- и графических материалов, позволяющих имитировать сотрудников правоохранительных органов и финансовых организаций.

Как работает схема мошенников

В МВД пояснили, что злоумышленники используют несколько сценариев:

  • совершают видеозвонки от имени «полиции», «службы безопасности» или банков;
  • демонстрируют поддельные удостоверения и документы;
  • убеждают граждан в «подозрительных операциях» по счетам;
  • требуют срочно перевести деньги на так называемые «безопасные счета».

Дополнительно мошенники рассылают сообщения и файлы, визуально не отличимые от официальных уведомлений. Также применяются чат-боты, создающие иллюзию общения с государственными структурами.

В МВД дали официальное разъяснение

В ведомстве подчеркнули, что ни полиция, ни банки не используют видеозвонки для требований перевода денег и никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону.

«Сотрудники правоохранительных органов и банков не проводят видеозвонки с требованиями перевода денег, не запрашивают персональные данные и не предлагают финансовые операции по телефону», — отметил начальник управления департамента по противодействию киберпреступности МВД Бейбит Биржанов.

Что советуют гражданам

МВД призывает казахстанцев соблюдать базовые правила цифровой безопасности:

  • не переводить деньги по указанию незнакомых лиц;
  • не передавать банковские и персональные данные;
  • проверять любую информацию через официальные источники;
  • при подозрительных звонках сразу прекращать разговор.

О любых попытках мошенничества гражданам рекомендуется незамедлительно сообщать в полицию.

