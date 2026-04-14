«Сразу кладите трубку!»: МВД обратилось к казахстанцам с важным заявлением

В Казахстане зафиксирована новая волна интернет-мошенничества с использованием искусственного интеллекта. Злоумышленники подделывают голоса и видео, выдавая себя за сотрудников госорганов и банков, предупредили в МВД, сообщает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz.
По данным ведомства, преступники активно применяют ИИ для создания реалистичных аудио-, видео- и графических материалов, позволяющих имитировать сотрудников правоохранительных органов и финансовых организаций.
В МВД пояснили, что злоумышленники используют несколько сценариев:
Дополнительно мошенники рассылают сообщения и файлы, визуально не отличимые от официальных уведомлений. Также применяются чат-боты, создающие иллюзию общения с государственными структурами.
В ведомстве подчеркнули, что ни полиция, ни банки не используют видеозвонки для требований перевода денег и никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону.
«Сотрудники правоохранительных органов и банков не проводят видеозвонки с требованиями перевода денег, не запрашивают персональные данные и не предлагают финансовые операции по телефону», — отметил начальник управления департамента по противодействию киберпреступности МВД Бейбит Биржанов.
МВД призывает казахстанцев соблюдать базовые правила цифровой безопасности:
О любых попытках мошенничества гражданам рекомендуется незамедлительно сообщать в полицию.
Комментарии0 комментарий(ев)