14.04.2026, 08:49

В Казахстане радикально меняют правила получения водительских прав: подробности

В Казахстане вводится возможность пересдачи экзамена на водительские права неограниченное число раз на платной основе. Реформа, инициированная Минцифры и МВД, призвана искоренить коррупцию и упростить жизнь кандидатам в водители, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Фото: Kolesa.kz

Безлимитные попытки вместо повторного обучения

Главным нововведением станет отмена обязательного повторного обучения в автошколе после трех неудачных попыток. Теперь граждане смогут приходить на экзамен столько раз, сколько потребуется, при условии оплаты каждой попытки.

Важное ограничение: между экзаменами необходимо соблюдать интервал не менее 10 календарных дней.

Ранее действовала жесткая система: две бесплатные попытки с интервалом в день и третья — через месяц. Если кандидат не справлялся, его отправляли на полный курс переподготовки. По мнению правительства, именно эти барьеры подталкивали людей к поиску незаконных путей получения прав.

Высокие технологии против шпаргалок: AR и Computer Vision

Процесс сдачи станет максимально цифровым. В Астане на базе Национального центра тестирования уже запускается пилотный проект по «академической честности». В планах — внедрение инновационных инструментов контроля:

  • Дополненная реальность (AR): будет использоваться при сдаче теории.

  • Компьютерное зрение (Computer Vision): автоматизирует контроль за практическим вождением на автодроме.

Эти меры практически исключают возможность использования микронаушников, камер или помощи посторонних лиц. Системы будут включены в список критически важных объектов информатизации, что влечет за собой уголовную ответственность за любое вмешательство в их работу.

Дисквалификация на год и лицензии для автошкол

Борьба с нарушениями затронет и самих кандидатов. Если на экзамене поймают со шпаргалкой или техническим гаджетом, нарушителю грозит:

  1. Административная ответственность.

  2. Запрет (дисквалификация) на сдачу экзаменов сроком на один год.

Изменения коснутся и учебных центров. В Казахстане планируют вернуть лицензирование автошкол. Качество подготовки курсантов теперь будет мониториться через обратную связь от граждан. Автошколы с низким уровнем обучения будут лишаться лицензий без права восстановления.

Цель реформы

По словам министра ИИ и цифрового развития Жаслана Мадиева, эти шаги направлены на устранение «искусственных барьеров». Новая система делает акцент на реальных знаниях водителя, а не на количестве попыток, при этом жестко пресекая любые попытки обхода закона.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь