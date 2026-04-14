В Казахстане радикально меняют правила получения водительских прав: подробности

В Казахстане вводится возможность пересдачи экзамена на водительские права неограниченное число раз на платной основе. Реформа, инициированная Минцифры и МВД, призвана искоренить коррупцию и упростить жизнь кандидатам в водители, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Безлимитные попытки вместо повторного обучения

Главным нововведением станет отмена обязательного повторного обучения в автошколе после трех неудачных попыток. Теперь граждане смогут приходить на экзамен столько раз, сколько потребуется, при условии оплаты каждой попытки.

Важное ограничение: между экзаменами необходимо соблюдать интервал не менее 10 календарных дней.

Ранее действовала жесткая система: две бесплатные попытки с интервалом в день и третья — через месяц. Если кандидат не справлялся, его отправляли на полный курс переподготовки. По мнению правительства, именно эти барьеры подталкивали людей к поиску незаконных путей получения прав.

Высокие технологии против шпаргалок: AR и Computer Vision

Процесс сдачи станет максимально цифровым. В Астане на базе Национального центра тестирования уже запускается пилотный проект по «академической честности». В планах — внедрение инновационных инструментов контроля:

Дополненная реальность (AR): будет использоваться при сдаче теории.

Компьютерное зрение (Computer Vision): автоматизирует контроль за практическим вождением на автодроме.

Эти меры практически исключают возможность использования микронаушников, камер или помощи посторонних лиц. Системы будут включены в список критически важных объектов информатизации, что влечет за собой уголовную ответственность за любое вмешательство в их работу.

Дисквалификация на год и лицензии для автошкол

Борьба с нарушениями затронет и самих кандидатов. Если на экзамене поймают со шпаргалкой или техническим гаджетом, нарушителю грозит:

Административная ответственность. Запрет (дисквалификация) на сдачу экзаменов сроком на один год.

Изменения коснутся и учебных центров. В Казахстане планируют вернуть лицензирование автошкол. Качество подготовки курсантов теперь будет мониториться через обратную связь от граждан. Автошколы с низким уровнем обучения будут лишаться лицензий без права восстановления.

Цель реформы

По словам министра ИИ и цифрового развития Жаслана Мадиева, эти шаги направлены на устранение «искусственных барьеров». Новая система делает акцент на реальных знаниях водителя, а не на количестве попыток, при этом жестко пресекая любые попытки обхода закона.