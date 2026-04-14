Казахстан запутал правила для получения ВНЖ: в системе требуют одно, документы говорят другое

Вокруг получения вида на жительство в Казахстане возникла неопределенность: пользователи сообщают о требовании уровня B2 по казахскому языку, однако официальные документы пока фиксируют более низкий порог, сообщает Lada.kz.

Несоответствие между порталом и нормативной базой

В Казахстане разгорелось обсуждение новых условий для оформления вида на жительство после того, как в социальных сетях начали появляться сообщения о якобы существенном ужесточении языковых требований.

Поводом стали скриншоты с миграционного портала migration.enbek.kz, где заявителям отображается условие обязательного наличия сертификата КАЗТЕСТ с уровнем не ниже B2. При этом без выполнения этого требования система не позволяет перейти к заполнению анкеты на оформление ВНЖ.

Подобная формулировка вызвала широкий резонанс, поскольку уровень B2 относится к достаточно высокому владению языком и значительно превышает базовые требования, обычно применяемые на начальных этапах миграционных процедур.

Что говорят официальные документы

Несмотря на то, что интерфейс цифрового портала демонстрирует повышенный языковой порог, действующая нормативная база пока не подтверждает подобные изменения.

В опубликованном на правовой платформе Adilet совместном приказе о запуске пилотного проекта по выдаче разрешений на постоянное проживание указано, что минимальный уровень владения казахским языком для иммигрантов установлен на уровне A1.

Этот пилотный порядок действует до конца 2026 года и на данный момент остается основным документом, регулирующим процедуру оформления ВНЖ в рамках эксперимента.

Таким образом, официально закрепленный порог значительно ниже того, который отображается в интерфейсе миграционного портала.

Разрыв между системой и правилами

Сложившаяся ситуация фактически создала разрыв между двумя источниками информации — тем, что заявители видят в цифровом сервисе, и тем, что прописано в действующих нормативных актах.

На момент проверки не обнаружено официальных сообщений государственных органов о повышении языкового уровня до B2. Также отсутствуют опубликованные изменения или дополнения к пилотному приказу, которые могли бы подтвердить пересмотр требований.

Иными словами, юридически зафиксированные правила и требования, отображаемые системой, не совпадают.

Как это влияет на заявителей

Для потенциальных мигрантов ситуация обернулась практической неопределенностью. Пользователи, пытающиеся подать заявление на ВНЖ, сталкиваются с невозможностью пройти дальше без подтверждения более высокого уровня знания языка.

В результате процесс оформления документа фактически становится заблокированным на этапе входа в систему, хотя нормативно оснований для такого ограничения пока не опубликовано.

Эксперты отмечают, что подобные расхождения между цифровыми сервисами и официальными документами могут приводить к правовой неопределенности и затруднять доступ к государственным услугам.

Вопрос прозрачности цифровых процедур

Ситуация с языковыми требованиями в очередной раз поднимает вопрос о том, как именно государственные цифровые платформы синхронизируются с нормативной базой.

Если изменения действительно были внесены только на уровне интерфейса, но не закреплены официально, это может свидетельствовать либо о технической ошибке, либо о несогласованности обновлений между ведомственными системами и правовыми актами.

Пока же пользователи вынуждены ориентироваться на противоречивую информацию, где формальные документы и цифровой интерфейс дают разные ответы на один и тот же вопрос.

Что происходит дальше

Официальных разъяснений по поводу расхождения требований на момент публикации не представлено. Остается открытым вопрос, будет ли уточнена формулировка на портале или же действительно планируется пересмотр языкового порога в рамках миграционной политики.

Пока же ситуация остается в статусе неопределенности, где ключевой вопрос — это не только уровень знания языка, но и согласованность между цифровыми сервисами и действующим законодательством.