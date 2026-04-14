Казахстан запутал правила для получения ВНЖ: в системе требуют одно, документы говорят другое

Вокруг получения вида на жительство в Казахстане возникла неопределенность: пользователи сообщают о требовании уровня B2 по казахскому языку, однако официальные документы пока фиксируют более низкий порог, сообщает Lada.kz.
В Казахстане разгорелось обсуждение новых условий для оформления вида на жительство после того, как в социальных сетях начали появляться сообщения о якобы существенном ужесточении языковых требований.
Поводом стали скриншоты с миграционного портала migration.enbek.kz, где заявителям отображается условие обязательного наличия сертификата КАЗТЕСТ с уровнем не ниже B2. При этом без выполнения этого требования система не позволяет перейти к заполнению анкеты на оформление ВНЖ.
Подобная формулировка вызвала широкий резонанс, поскольку уровень B2 относится к достаточно высокому владению языком и значительно превышает базовые требования, обычно применяемые на начальных этапах миграционных процедур.
Несмотря на то, что интерфейс цифрового портала демонстрирует повышенный языковой порог, действующая нормативная база пока не подтверждает подобные изменения.
В опубликованном на правовой платформе Adilet совместном приказе о запуске пилотного проекта по выдаче разрешений на постоянное проживание указано, что минимальный уровень владения казахским языком для иммигрантов установлен на уровне A1.
Этот пилотный порядок действует до конца 2026 года и на данный момент остается основным документом, регулирующим процедуру оформления ВНЖ в рамках эксперимента.
Таким образом, официально закрепленный порог значительно ниже того, который отображается в интерфейсе миграционного портала.
Сложившаяся ситуация фактически создала разрыв между двумя источниками информации — тем, что заявители видят в цифровом сервисе, и тем, что прописано в действующих нормативных актах.
На момент проверки не обнаружено официальных сообщений государственных органов о повышении языкового уровня до B2. Также отсутствуют опубликованные изменения или дополнения к пилотному приказу, которые могли бы подтвердить пересмотр требований.
Иными словами, юридически зафиксированные правила и требования, отображаемые системой, не совпадают.
Для потенциальных мигрантов ситуация обернулась практической неопределенностью. Пользователи, пытающиеся подать заявление на ВНЖ, сталкиваются с невозможностью пройти дальше без подтверждения более высокого уровня знания языка.
В результате процесс оформления документа фактически становится заблокированным на этапе входа в систему, хотя нормативно оснований для такого ограничения пока не опубликовано.
Эксперты отмечают, что подобные расхождения между цифровыми сервисами и официальными документами могут приводить к правовой неопределенности и затруднять доступ к государственным услугам.
Ситуация с языковыми требованиями в очередной раз поднимает вопрос о том, как именно государственные цифровые платформы синхронизируются с нормативной базой.
Если изменения действительно были внесены только на уровне интерфейса, но не закреплены официально, это может свидетельствовать либо о технической ошибке, либо о несогласованности обновлений между ведомственными системами и правовыми актами.
Пока же пользователи вынуждены ориентироваться на противоречивую информацию, где формальные документы и цифровой интерфейс дают разные ответы на один и тот же вопрос.
Официальных разъяснений по поводу расхождения требований на момент публикации не представлено. Остается открытым вопрос, будет ли уточнена формулировка на портале или же действительно планируется пересмотр языкового порога в рамках миграционной политики.
Пока же ситуация остается в статусе неопределенности, где ключевой вопрос — это не только уровень знания языка, но и согласованность между цифровыми сервисами и действующим законодательством.
