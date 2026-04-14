Откуда в бюджете Казахстана взялся лишний триллион тенге

В первом квартале 2026 года налоговые поступления в Казахстане выросли на 20 процентов, а бюджет получил дополнительно свыше 1 триллиона тенге по сравнению с прошлым годом, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: кадр YouTube

В Казахстане зафиксирован заметный рост бюджетных поступлений по итогам первого квартала 2026 года. Об этом на заседании правительства сообщил министр финансов Мади Такиев, представив обновленные данные по исполнению бюджета и налоговым поступлениям.

По словам главы финансового ведомства, несмотря на нестабильную внешнюю конъюнктуру, включая колебания на сырьевых и валютных рынках, ключевые параметры государственного бюджета были не только выполнены, но и превысили плановые показатели.

Доходы бюджета превысили плановые значения

Министр отметил, что доходы государственного бюджета без учета трансфертов составили 6,4 триллиона тенге, что соответствует 104,3 процента от запланированного уровня.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились почти на 931 миллиард тенге, что эквивалентно росту около 17 процентов. Такой результат, по оценке ведомства, связан как с общей динамикой экономики, так и с изменениями в налоговой системе.

Отдельно подчеркивается, что положительная динамика наблюдается не только на республиканском, но и на местном уровне.

Республиканский и местные бюджеты показали рост

Республиканский бюджет по итогам отчетного периода исполнен на уровне 102 процентов. Его доходы составили 4,2 триллиона тенге, что свидетельствует о превышении плановых ожиданий.

Местные бюджеты также показали устойчивый рост поступлений. В общей сложности они обеспечили доходы в объеме 2,3 триллиона тенге, превысив план на 193 миллиарда тенге.

Такая динамика указывает на более равномерное распределение налоговой нагрузки и улучшение собираемости на региональном уровне.

Налоговые поступления выросли на 20 процентов

Наиболее заметный рост зафиксирован именно по линии налоговых поступлений. Как сообщил министр финансов, по сравнению с первым кварталом 2025 года они увеличились на 20 процентов, что в денежном выражении составляет более 1 триллиона тенге.

Этот показатель стал одним из ключевых аргументов в оценке эффективности проводимой налоговой политики и корректировок в системе налогообложения.

Импортный НДС стал одним из драйверов роста

Существенный вклад в увеличение доходов внес налог на добавленную стоимость при импорте товаров. По данным Минфина, поступления по этому виду налога выросли на 165 миллиардов тенге.

Предварительные расчеты показывают, что около 80 миллиардов тенге из этой суммы связаны с повышением ставки НДС, тогда как остальная часть прироста объясняется увеличением объемов импорта и расширением налоговой базы.

Что означает рост для бюджета

Фактическое увеличение доходов бюджета создает дополнительные возможности для финансирования государственных программ и обязательств. При этом в правительстве подчеркивают, что устойчивость доходной части остается важным фактором на фоне внешней экономической неопределенности.

Эксперты отмечают, что текущая динамика может стать индикатором более глубокой трансформации налоговой системы, однако окончательные выводы можно будет сделать по итогам года.