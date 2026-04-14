В Казахстане сообщили о резком снижении добычи нефти и падении показателей отрасли

В Казахстане зафиксировано резкое снижение добычи нефти, что повлияло на показатели горнодобывающей промышленности и экономики в целом. Об этом сообщили на заседании правительства, где также озвучили данные по падению производства газа и сокращению доли нефтяного сектора в ВВП. В Минэнерго объяснили причины снижения, связав их с ситуацией на ключевых месторождениях и в транспортной инфраструктуре, передаёт Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

В Казахстане зафиксировано существенное снижение добычи нефти. Об этом сообщил вице-министр национальной экономики Азамат Амрин на заседании правительства, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

По его словам, по итогам первого квартала текущего года реальный рост ВВП составил 3 процента, однако вклад нефтяного сектора в экономику заметно снизился.

"Ещё раз хочу подчеркнуть, что в этом году рост экономики будет обеспечиваться без положительного вклада нефтяного сектора. В январе —марте текущего года объём производства в горнодобывающей промышленности снизился на 11,4 процента за счёт сокращения добычи нефти на 19,8 процента, природного газа – на 15,1 процента", — добавил вице-министр.

Таким образом, падение добычи нефти напрямую повлияло на показатели горнодобывающего сектора, который показал снижение более чем на 11 процентов.

В свою очередь министр энергетики Ерлан Аккенженов сообщил, что снижение показателей нефтегазовой отрасли связано с рядом факторов, включая ситуацию на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК) и на месторождении Тенгиз.

По данным министерства, за первый квартал объём добычи нефти и газового конденсата составил 19,7 миллиона тонн, что составляет 80,2 процента к аналогичному периоду прошлого года.

Также отмечается снижение экспортных показателей. За первые три месяца экспорт нефти составил 15,3 миллиона тонн, или 78,5 процента к уровню прошлого года. Прогноз по экспорту на текущий год составляет 76 миллионов тонн.

"Проводятся переговоры с крупными недропользователями о мерах по увеличению добычи нефти", — сообщил Аккенженов.

Напомним, ранее сообщалось, что сокращение добычи нефти связано с рядом технологических и инфраструктурных факторов, включая ремонтные работы и ограничения на ключевых объектах нефтедобычи и транспортировки сырья.