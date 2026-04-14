18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
474.9
555.3
6.24
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
14.04.2026, 12:14

В Казахстане сообщили о резком снижении добычи нефти и падении показателей отрасли

Новости Казахстана

В Казахстане зафиксировано резкое снижение добычи нефти, что повлияло на показатели горнодобывающей промышленности и экономики в целом. Об этом сообщили на заседании правительства, где также озвучили данные по падению производства газа и сокращению доли нефтяного сектора в ВВП. В Минэнерго объяснили причины снижения, связав их с ситуацией на ключевых месторождениях и в транспортной инфраструктуре, передаёт Lada.kz  со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото pixabay.com

В Казахстане зафиксировано существенное снижение добычи нефти. Об этом сообщил вице-министр национальной экономики Азамат Амрин на заседании правительства, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

По его словам, по итогам первого квартала текущего года реальный рост ВВП составил 3 процента, однако вклад нефтяного сектора в экономику заметно снизился.

"Ещё раз хочу подчеркнуть, что в этом году рост экономики будет обеспечиваться без положительного вклада нефтяного сектора. В январе —марте текущего года объём производства в горнодобывающей промышленности снизился на 11,4 процента за счёт сокращения добычи нефти на 19,8 процента, природного газа – на 15,1 процента", — добавил вице-министр.

Таким образом, падение добычи нефти напрямую повлияло на показатели горнодобывающего сектора, который показал снижение более чем на 11 процентов.

В свою очередь министр энергетики Ерлан Аккенженов сообщил, что снижение показателей нефтегазовой отрасли связано с рядом факторов, включая ситуацию на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК) и на месторождении Тенгиз.

По данным министерства, за первый квартал объём добычи нефти и газового конденсата составил 19,7 миллиона тонн, что составляет 80,2 процента к аналогичному периоду прошлого года.

Также отмечается снижение экспортных показателей. За первые три месяца экспорт нефти составил 15,3 миллиона тонн, или 78,5 процента к уровню прошлого года. Прогноз по экспорту на текущий год составляет 76 миллионов тонн.

"Проводятся переговоры с крупными недропользователями о мерах по увеличению добычи нефти", — сообщил Аккенженов.

Напомним, ранее сообщалось, что сокращение добычи нефти связано с рядом технологических и инфраструктурных факторов, включая ремонтные работы и ограничения на ключевых объектах нефтедобычи и транспортировки сырья.

0
3
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь