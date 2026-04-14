«Налог на собак» в Казахстане: в правительстве прокомментировали инициативу депутата

В правительстве Казахстана прокомментировали инициативу о возможном введении налога для владельцев собак. Поводом стало предложение депутата Мажилиса рассмотреть такую меру по примеру ряда европейских стран. В кабмине уточнили, что вопрос находится на стадии обсуждения и требует дополнительной проработки, передаёт Lada.kz со сылкой на Tengrinews.kz .

Фото pixabay.com

Ранее депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов заявил, что в некоторых странах Европы владельцы собак обязаны регистрировать животных и платить соответствующий налог. По его словам, такая практика способствует повышению ответственности граждан и может помочь в решении проблемы бездомных животных.

Как следует из обсуждений в парламенте, инициатива была озвучена в рамках рассмотрения поправок в закон «Об ответственном обращении с животными». Депутат отметил, что подобные меры уже применяются в Германии, Нидерландах, Австрии, Чехии и Испании.

В правительстве, в свою очередь, подчеркнули, что речь пока идет лишь о предложении, которое не оформлено в виде законопроекта и требует дальнейшего обсуждения и анализа.

Любое предложение, особенно введение какого-то нового налога, требует глубокого анализа. Здесь понятно, во-первых, надо обсуждать. А во-вторых, цель этого налога — чтобы ухаживать за собаками, ну, на мой взгляд, чтобы меньше бездомных собак было. А в данном случае, когда налог добавляешь, как будто, наоборот, стимулирование к тому, чтобы собаки не было. За неё же налог надо платить. Вопросов много, давайте будем обсуждать", — ответил первый вице-министр нацэкономики Азамат Амрин.

При этом ранее в Министерстве национальной экономики уже поясняли, что введение отдельного «налога на собак» в Казахстане не рассматривается в рамках действующих налоговых инициатив.

Вице-министр финансов Ержан Биржанов отметил, что у Минфина схожая позиция по этому вопросу: вводить новый механизм администрирования очень сложно.