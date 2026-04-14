Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
«Налог на собак» в Казахстане: в правительстве прокомментировали инициативу депутата

В правительстве Казахстана прокомментировали инициативу о возможном введении налога для владельцев собак. Поводом стало предложение депутата Мажилиса рассмотреть такую меру по примеру ряда европейских стран. В кабмине уточнили, что вопрос находится на стадии обсуждения и требует дополнительной проработки, передаёт Lada.kz со сылкой на Tengrinews.kz.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

В правительстве Казахстана дали разъяснения по поводу инициативы о введении налога для владельцев собак. Поводом для комментария стало предложение депутата Мажилиса рассмотреть возможность введения подобного сбора по примеру ряда европейских государств.

Ранее депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов заявил, что в некоторых странах Европы владельцы собак обязаны регистрировать животных и платить соответствующий налог. По его словам, такая практика способствует повышению ответственности граждан и может помочь в решении проблемы бездомных животных.

Как следует из обсуждений в парламенте, инициатива была озвучена в рамках рассмотрения поправок в закон «Об ответственном обращении с животными». Депутат отметил, что подобные меры уже применяются в Германии, Нидерландах, Австрии, Чехии и Испании.

В правительстве, в свою очередь, подчеркнули, что речь пока идет лишь о предложении, которое не оформлено в виде законопроекта и требует дальнейшего обсуждения и анализа.

Любое предложение, особенно введение какого-то нового налога, требует глубокого анализа. Здесь понятно, во-первых, надо обсуждать. А во-вторых, цель этого налога — чтобы ухаживать за собаками, ну, на мой взгляд, чтобы меньше бездомных собак было. А в данном случае, когда налог добавляешь, как будто, наоборот, стимулирование к тому, чтобы собаки не было. За неё же налог надо платить. Вопросов много, давайте будем обсуждать", — ответил первый вице-министр нацэкономики Азамат Амрин.

При этом ранее в Министерстве национальной экономики уже поясняли, что введение отдельного «налога на собак» в Казахстане не рассматривается в рамках действующих налоговых инициатив.

Вице-министр финансов Ержан Биржанов отметил, что у Минфина схожая позиция по этому вопросу: вводить новый механизм администрирования очень сложно.

"Надо вести учёт всех собак, периодически проводить инвентаризацию. Надо понять основную цель — для чего мы это делаем. Либо для увеличения финансовой составляющей... Как таковой задачи у нас нет, чтобы через домашних животных увеличить налоговую базу. А если говорить о том, чтобы стимулировать, чтобы домашних животных было больше, наверное, это демотивационная (схема — прим.). Поэтому надо разбирать плюсы и минусы. Пока такого, чтобы поддержать такую инициативу, — такой вопрос не стоит", — сказал Ержан Биржанов.

Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Про кошек и домашних грызунов не забудьте.
14.04.2026, 09:05
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь