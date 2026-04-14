18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
474.9
555.3
6.24
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
14.04.2026, 13:12

Бектенов дал новое поручение по ценам на бензин в Казахстане

Новости Казахстана 0 481

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил усилить контроль за ценами на бензин и недопустить их влияния на инфляцию в Казахстане. Соответствующее поручение было озвучено на заседании правительства, где обсуждалась тарифная и ценовая политика после завершения моратория. Также кабмин акцентировал внимание на антимонопольном регулировании и стабильности топливного рынка, передаёт Lada.kz.  со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото из архива Lada.kz

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов дал новое поручение, касающееся цен на бензин и регулирования топливного рынка. Об этом стало известно в ходе заседания правительства, состоявшегося во вторник, 14 апреля.

Глава правительства подчеркнул, что одной из ключевых задач остаётся недопущение роста инфляционного давления, в том числе за счёт цен на горюче-смазочные материалы.

«В связи с завершением действия моратория по тарифам и ценам на бензин необходимо принять меры по недопущению их значимого вклада в общий уровень инфляции», — заявил Олжас Бектенов.

Отмечается, что мораторий на повышение цен на бензин и дизельное топливо завершился 1 апреля, после чего правительство усилило мониторинг ценовой ситуации на рынке топлива.

Премьер-министр также поручил профильным ведомствам обеспечить усиление антимонопольного контроля в ключевых секторах экономики, включая топливный рынок, транспорт и коммунальные услуги.

Кроме того, внимание правительства будет сосредоточено на выявлении непродуктивных посредников и предотвращении необоснованного роста цен на социально значимые товары.

В рамках обсуждения также отмечалось, что государственные органы должны продолжить работу по стабилизации рынка и недопущению резких ценовых колебаний, которые могут отразиться на уровне жизни населения и общей экономической ситуации в стране.

0
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Поручить не значит исполнить.
14.04.2026, 09:00
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь