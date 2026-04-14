Бектенов дал новое поручение по ценам на бензин в Казахстане

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов дал новое поручение, касающееся цен на бензин и регулирования топливного рынка. Об этом стало известно в ходе заседания правительства, состоявшегося во вторник, 14 апреля.

Глава правительства подчеркнул, что одной из ключевых задач остаётся недопущение роста инфляционного давления, в том числе за счёт цен на горюче-смазочные материалы.

«В связи с завершением действия моратория по тарифам и ценам на бензин необходимо принять меры по недопущению их значимого вклада в общий уровень инфляции», — заявил Олжас Бектенов.

Отмечается, что мораторий на повышение цен на бензин и дизельное топливо завершился 1 апреля, после чего правительство усилило мониторинг ценовой ситуации на рынке топлива.

Премьер-министр также поручил профильным ведомствам обеспечить усиление антимонопольного контроля в ключевых секторах экономики, включая топливный рынок, транспорт и коммунальные услуги.

Кроме того, внимание правительства будет сосредоточено на выявлении непродуктивных посредников и предотвращении необоснованного роста цен на социально значимые товары.

В рамках обсуждения также отмечалось, что государственные органы должны продолжить работу по стабилизации рынка и недопущению резких ценовых колебаний, которые могут отразиться на уровне жизни населения и общей экономической ситуации в стране.