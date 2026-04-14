Списки уже готовы: Минфин назвал дату, когда казахстанцам придут уведомления по мобильным переводам

В Казахстане уже в мае начнется рассылка уведомлений от налоговых органов гражданам, чьи мобильные переводы могут превышать установленный порог. После анализа банковских данных стартует этап камерального контроля, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
В Казахстане завершается этап сбора информации по мобильным переводам граждан. Как сообщил вице-министр финансов Ержан Биржанов, банки уже передали в Комитет государственных доходов необходимые сведения по операциям клиентов.
По установленному графику данные поступали до 15 апреля, после чего началась их обработка и сопоставление между различными финансовыми организациями. Это необходимо для формирования полной картины движения средств по счетам физических лиц и индивидуальных предпринимателей.
После первичной обработки информации налоговые органы приступят к следующему этапу — сверке данных и формированию перечней граждан, у которых могут быть признаки превышения установленных лимитов.
Речь идет о запуске процедуры камерального контроля. В рамках этого механизма налогоплательщикам будут направляться уведомления с требованием предоставить пояснения по операциям на счетах.
Как уточнили в Минфине, система анализа будет учитывать данные сразу из всех финансовых организаций, чтобы исключить расхождения и выявить возможные несоответствия.
По словам вице-министра, первые уведомления казахстанцы начнут получать уже в мае. После их получения у физических лиц и индивидуальных предпринимателей будет 30 рабочих дней, чтобы предоставить пояснения и выполнить требования налоговых органов.
Таким образом, май станет стартовой точкой практического применения нового механизма контроля за мобильными переводами, который ранее находился на этапе подготовки и сбора данных.
В Министерстве финансов отмечают, что на данный момент невозможно точно оценить, сколько граждан окажется в зоне внимания налоговых органов.
Это связано с тем, что процесс формирования отчетности по операциям еще не завершен, а окончательные списки будут формироваться после полной обработки данных банков и финансовых организаций.
Согласно действующим критериям, под камеральный контроль могут попадать случаи, когда за три последовательных месяца фиксируется:
При расчете используется ориентир, где одна минимальная заработная плата составляет 85 тысяч тенге, а общий порог — 1 020 000 тенге.
Фактически запуск уведомлений означает переход к более системному контролю за движением средств по мобильным переводам. При этом речь идет не о автоматических санкциях, а о запросе пояснений в рамках налогового администрирования.
В случае получения уведомления гражданам и предпринимателям необходимо будет подтвердить характер поступлений либо объяснить их происхождение в установленные сроки.
