Списки уже готовы: Минфин назвал дату, когда казахстанцам придут уведомления по мобильным переводам

В Казахстане уже в мае начнется рассылка уведомлений от налоговых органов гражданам, чьи мобильные переводы могут превышать установленный порог. После анализа банковских данных стартует этап камерального контроля, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Банки передали данные: начинается сверка переводов

В Казахстане завершается этап сбора информации по мобильным переводам граждан. Как сообщил вице-министр финансов Ержан Биржанов, банки уже передали в Комитет государственных доходов необходимые сведения по операциям клиентов.

По установленному графику данные поступали до 15 апреля, после чего началась их обработка и сопоставление между различными финансовыми организациями. Это необходимо для формирования полной картины движения средств по счетам физических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Как будет проходить проверка переводов

После первичной обработки информации налоговые органы приступят к следующему этапу — сверке данных и формированию перечней граждан, у которых могут быть признаки превышения установленных лимитов.

Речь идет о запуске процедуры камерального контроля. В рамках этого механизма налогоплательщикам будут направляться уведомления с требованием предоставить пояснения по операциям на счетах.

Как уточнили в Минфине, система анализа будет учитывать данные сразу из всех финансовых организаций, чтобы исключить расхождения и выявить возможные несоответствия.

Первые уведомления — уже в мае

По словам вице-министра, первые уведомления казахстанцы начнут получать уже в мае. После их получения у физических лиц и индивидуальных предпринимателей будет 30 рабочих дней, чтобы предоставить пояснения и выполнить требования налоговых органов.

Таким образом, май станет стартовой точкой практического применения нового механизма контроля за мобильными переводами, который ранее находился на этапе подготовки и сбора данных.

Сколько людей попадут под контроль — пока неизвестно

В Министерстве финансов отмечают, что на данный момент невозможно точно оценить, сколько граждан окажется в зоне внимания налоговых органов.

Это связано с тем, что процесс формирования отчетности по операциям еще не завершен, а окончательные списки будут формироваться после полной обработки данных банков и финансовых организаций.

Какие переводы могут вызвать интерес налоговой

Согласно действующим критериям, под камеральный контроль могут попадать случаи, когда за три последовательных месяца фиксируется:

100 и более переводов от разных отправителей

общая сумма поступлений от 12 минимальных заработных плат и выше

При расчете используется ориентир, где одна минимальная заработная плата составляет 85 тысяч тенге, а общий порог — 1 020 000 тенге.

Что означает новый этап контроля для граждан

Фактически запуск уведомлений означает переход к более системному контролю за движением средств по мобильным переводам. При этом речь идет не о автоматических санкциях, а о запросе пояснений в рамках налогового администрирования.

В случае получения уведомления гражданам и предпринимателям необходимо будет подтвердить характер поступлений либо объяснить их происхождение в установленные сроки.