Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
© 2002 – 2026 LADA.KZ
14.04.2026, 13:33

Списки уже готовы: Минфин назвал дату, когда казахстанцам придут уведомления по мобильным переводам

В Казахстане уже в мае начнется рассылка уведомлений от налоговых органов гражданам, чьи мобильные переводы могут превышать установленный порог. После анализа банковских данных стартует этап камерального контроля, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: gov.kz

Банки передали данные: начинается сверка переводов

В Казахстане завершается этап сбора информации по мобильным переводам граждан. Как сообщил вице-министр финансов Ержан Биржанов, банки уже передали в Комитет государственных доходов необходимые сведения по операциям клиентов.

По установленному графику данные поступали до 15 апреля, после чего началась их обработка и сопоставление между различными финансовыми организациями. Это необходимо для формирования полной картины движения средств по счетам физических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Как будет проходить проверка переводов

После первичной обработки информации налоговые органы приступят к следующему этапу — сверке данных и формированию перечней граждан, у которых могут быть признаки превышения установленных лимитов.

Речь идет о запуске процедуры камерального контроля. В рамках этого механизма налогоплательщикам будут направляться уведомления с требованием предоставить пояснения по операциям на счетах.

Как уточнили в Минфине, система анализа будет учитывать данные сразу из всех финансовых организаций, чтобы исключить расхождения и выявить возможные несоответствия.

Первые уведомления — уже в мае

По словам вице-министра, первые уведомления казахстанцы начнут получать уже в мае. После их получения у физических лиц и индивидуальных предпринимателей будет 30 рабочих дней, чтобы предоставить пояснения и выполнить требования налоговых органов.

Таким образом, май станет стартовой точкой практического применения нового механизма контроля за мобильными переводами, который ранее находился на этапе подготовки и сбора данных.

Сколько людей попадут под контроль — пока неизвестно

В Министерстве финансов отмечают, что на данный момент невозможно точно оценить, сколько граждан окажется в зоне внимания налоговых органов.

Это связано с тем, что процесс формирования отчетности по операциям еще не завершен, а окончательные списки будут формироваться после полной обработки данных банков и финансовых организаций.

Какие переводы могут вызвать интерес налоговой

Согласно действующим критериям, под камеральный контроль могут попадать случаи, когда за три последовательных месяца фиксируется:

  • 100 и более переводов от разных отправителей
  • общая сумма поступлений от 12 минимальных заработных плат и выше

При расчете используется ориентир, где одна минимальная заработная плата составляет 85 тысяч тенге, а общий порог — 1 020 000 тенге.

Что означает новый этап контроля для граждан

Фактически запуск уведомлений означает переход к более системному контролю за движением средств по мобильным переводам. При этом речь идет не о автоматических санкциях, а о запросе пояснений в рамках налогового администрирования.

В случае получения уведомления гражданам и предпринимателям необходимо будет подтвердить характер поступлений либо объяснить их происхождение в установленные сроки.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь