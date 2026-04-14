Казахстанцам за неиспользуемые SIM-карты начали приходить долги

В Казахстане абоненты начали жаловаться на неожиданные долги за SIM-карты, которыми они не пользовались. Оператор объяснил, в каких случаях начисляется неустойка и почему это связано с условиями контрактных тарифов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
В социальных сетях разгорелось обсуждение истории абонента Tele2, который заявил о неожиданной задолженности за номер, которым он фактически не пользовался в течение нескольких месяцев.
По словам пользователя, он подключил тариф по акции примерно за 5 тысяч тенге, тогда как его полная стоимость составляла около 8 990 тенге. После периода неиспользования SIM-карты он обнаружил отрицательный баланс.
Абонент утверждает, что увидел задолженность в размере около 5 700 тенге, которую оператор объяснил как неустойку.
Мужчина выразил недовольство принципом начисления долга, заявив, что не был в полной мере проинформирован о возможных последствиях.
По его словам, пользователи не всегда внимательно изучают условия тарифов:
«Сегодня ты просто не пользуешься номером, завтра тебе уже долг рисуют. Это уже не связь — это микрозайм какой-то».
Он также поставил под сомнение прозрачность условий подключения и отметил, что многие абоненты узнают о подобных начислениях уже постфактум.
В комментариях к публикации другие пользователи сообщили, что сталкивались с похожими ситуациями. Некоторые из них утверждают, что получали SMS-уведомления о задолженности, где упоминалась возможность передачи долга коллекторским компаниям.
Скриншоты подобных сообщений также распространяются в соцсетях, вызывая дополнительную дискуссию.
Как следует из информации на сайте оператора, условия контрактных тарифов предусматривают отдельные правила расторжения договора и начисления неустоек.
В частности, при отсутствии списания абонентской платы от 31 до 60 дней:
Также контракт может быть прекращён в ряде случаев, включая:
В компании заявили, что речь не идёт о штрафах за неиспользование SIM-карты.
Оператор подчеркнул, что неустойка начисляется только при нарушении условий контрактного тарифа.
Также в Tele2 отметили, что при подключении абонент соглашается с условиями договора, включая подписание через электронную цифровую подпись (ЭЦП).
Кроме того, клиентам предоставляется информация о тарифах до подключения, а также направляются SMS-уведомления о предстоящем списании абонентской платы.
В случае несвоевременной оплаты абонент, по словам компании, также получает предупреждения о возможных последствиях.
