Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн
14.04.2026, 14:45

Казахстанцам за неиспользуемые SIM-карты начали приходить долги

В Казахстане абоненты начали жаловаться на неожиданные долги за SIM-карты, которыми они не пользовались. Оператор объяснил, в каких случаях начисляется неустойка и почему это связано с условиями контрактных тарифов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz. 

Фото: istockphoto.com

В социальных сетях разгорелось обсуждение истории абонента Tele2, который заявил о неожиданной задолженности за номер, которым он фактически не пользовался в течение нескольких месяцев.

По словам пользователя, он подключил тариф по акции примерно за 5 тысяч тенге, тогда как его полная стоимость составляла около 8 990 тенге. После периода неиспользования SIM-карты он обнаружил отрицательный баланс.

Абонент утверждает, что увидел задолженность в размере около 5 700 тенге, которую оператор объяснил как неустойку.

«Это не связь, а микрозайм»: реакция абонента

Мужчина выразил недовольство принципом начисления долга, заявив, что не был в полной мере проинформирован о возможных последствиях.

По его словам, пользователи не всегда внимательно изучают условия тарифов:

«Сегодня ты просто не пользуешься номером, завтра тебе уже долг рисуют. Это уже не связь — это микрозайм какой-то».

Он также поставил под сомнение прозрачность условий подключения и отметил, что многие абоненты узнают о подобных начислениях уже постфактум.

Аналогичные случаи в соцсетях

В комментариях к публикации другие пользователи сообщили, что сталкивались с похожими ситуациями. Некоторые из них утверждают, что получали SMS-уведомления о задолженности, где упоминалась возможность передачи долга коллекторским компаниям.

Скриншоты подобных сообщений также распространяются в соцсетях, вызывая дополнительную дискуссию.

Где прописаны условия начисления неустойки

Как следует из информации на сайте оператора, условия контрактных тарифов предусматривают отдельные правила расторжения договора и начисления неустоек.

В частности, при отсутствии списания абонентской платы от 31 до 60 дней:

  • контракт может быть расторгнут;
  • скидка по тарифу отменяется;
  • стоимость услуг пересчитывается по полной цене;
  • начисляется неустойка за использованную скидку.

Также контракт может быть прекращён в ряде случаев, включая:

  • окончание срока действия тарифного договора;
  • переход на другой тарифный план;
  • переоформление номера на другое лицо;
  • перенос номера к другому оператору;
  • отсутствие достаточного баланса для списания абонентской платы в течение 30 дней.

Позиция оператора Tele2

В компании заявили, что речь не идёт о штрафах за неиспользование SIM-карты.

Оператор подчеркнул, что неустойка начисляется только при нарушении условий контрактного тарифа.

Также в Tele2 отметили, что при подключении абонент соглашается с условиями договора, включая подписание через электронную цифровую подпись (ЭЦП).

Кроме того, клиентам предоставляется информация о тарифах до подключения, а также направляются SMS-уведомления о предстоящем списании абонентской платы.

В случае несвоевременной оплаты абонент, по словам компании, также получает предупреждения о возможных последствиях.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь